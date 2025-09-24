Sicherheit durch Weiterbildung

Rheingas-Mitarbeiter ist 20.000ster Teilnehmer der Deutschen Flüssiggas Akademie

Brühl, 24.09.2025

Weiterbildung ist für Rheingas ein zentrales Fundament, wenn es um Sicheheit, Qualität und Verlässlichkeit geht. Umso mehr freut es Rheingas, dass mit Dipl.-Wirt.-Ing. Rene Kleingoor der nun 20.000ste Teilnehmer der Deutschen Flüssiggas Akademie aus eigenem Hause kommt.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2015 hat sich die Akademie als feste Größe etabliert, wenn es um die praxisnahe Schulung von Fachkräften im Flüssiggasbereich geht – von der häuslichen Wärmeversorgung über Freizeit- und Fahrzeuganwendungen bis hin zum industriellen Einsatz. Kontinuierliche Qualifizierung ist für Rheingas entscheidend, um die eigenen hohen Standards dauerhaft zu gewährleisten.

„Auch nach vielen Jahren Berufserfahrung ist es für mich selbstverständlich, mein Wissen regelmäßig aufzufrischen und zu vertiefen. Gerade der Aus-tausch mit Fachkolleginnen und -kollegen ist dabei besonders wertvoll. So stellen wir sicher, dass wir unseren Kundinnen und Kunden jederzeit mit aktuellem Know-how und höchster Qualität zur Seite stehen“, erklärt Rene Kleingoor, der bei Rheingas die Sicherheitstechnik leitet.

Dass ein Mitarbeiter von Rheingas den Meilenstein der 20.000sten Schulungsteilnahme markiert, unterstreicht die führende Rolle unseres Unternehmens in Sachen Weiterbildung und Sicherheit. Rheingas investiert kontinu-ierlich in die Kompetenz seines Teams – und leistet damit einen aktiven Beitrag zu mehr Qualität und Verlässlichkeit in der gesamten Branche.

Propan Rheingas GmbH & Co. KG ist ein mittelständisches Energieversor-gungsunternehmen mit Hauptsitz in Brühl. Im Jahr 2025 feiert das Unternehmen sein 100-jähriges Bestehen und blickt auf eine lange Tradition von Qualität, Zuverlässigkeit und Innovation zurück.

Mit 100 Jahren Erfahrung zählt Rheingas zu den Top-Anbietern in Deutsch-land für Flüssiggas, Erdgas, Strom, Energietechnik und Energieberatung. Das Unternehmen legt einen großen Wert auf dezentrale Energieträger und Tech-nologien, die nicht nur eine sichere Versorgung aus Europa gewährleisten, sondern auch ein hohes Potenzial zur Reduktion von CO2 und NOX bieten.

Rheingas beliefert bundesweit über 30.000 Privat- und Geschäftskunden und bietet Komplettlösungen für Energieeffizienz, von der Heizungsbau bis zur Versorgung mit verschiedenen Energieträgern.

Diese und weitere Meldungen zum Download sowie Bildmaterial finden Sie unter: https://www.rheingas.de/presse

Kontakt

Propan Rheingas GmbH & Co. KG

Evelyn Höller

Fischenicher Str. 23

50321 Brühl

+49223270791126



http://www.rheingas.de

Bildquelle: @DVFG