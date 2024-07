Sicherheit für die Kunden von Corio

Strahlanlagen für die Natur- und Betonsteinindustrie

Renommierter Hersteller von Strahlanlagen bietet Service für die vorhandenen Anlagen

Die EJP Tosca Strahlanlagen GmbH hat den Service und die Ersatzteilversorgung für die Anlagen der ehemaligen Corio GmbH übernommen. So stellt das Unternehmen aus Baesweiler sicher, dass die Hersteller von Naturstein-, Kunststein- und Betonplatten ihre Strahlanlagen für die Oberflächenbehandlung weiterhin effizient betreiben können und kompetent beraten werden.

Zahlreiche Strahlanlagen der Corio GmbH sind nach wie vor in der Steinindustrie in Betrieb. EJP Tosca hat nicht nur den Bestand an Verschleiß- und Ersatzteilen übernommen, sondern auch die Spezialisten, die die Kunden und deren Anlagen seit vielen Jahren kennen: Axel Friesinger und Josef Michels beraten die Kunden weiterhin zu allen Fragen rund um die Strahlanlagen. So stellt EJP Tosca sicher, dass der Service vor Ort und die Lieferung von Ersatzteilen ohne Unterbrechung weiterlaufen. Andreas Kreutzkamp hat das Team kürzlich im Bereich Service ergänzt.

Bei den Strahlanlagen liegt der Fokus weiterhin auf der Granit-, Naturstein- und Betonsteinindustrie. Alle Strahlanlagen werden den jeweiligen Anforderungen entsprechend individuell an die zu strahlenden Bauteile angepasst. Das Anlagenspektrum reicht – je nach Auslegung und Kundenvorgaben – von Pflastersteinen aus Granit mit einer Kantenlänge von beispielsweise 10 cm bis hin zu Granitblöcken mit einer Breite von bis zu 130 cm, einer Höhe von 80 cm und einer Länge von mehr als 300 cm, auf Kundenwunsch auch deutlich darüber. Die Bauteilgewichte liegen meist in einer Größenordnung zwischen wenigen Kilogramm und mehreren Tonnen.

Jacques Paraskevas, der Geschäftsführer der EJP Tosca, sieht in der Übernahme eine gute Ergänzung: „Wir beliefern die Steinindustrie seit Jahrzehnten mit Gummiband- und Drahtgurt-Schleuderradanlagen. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennen also die Bedingungen, unter denen die Strahlanlagen in den Werken arbeiten. Somit ist das Portfolio der Anlagen von Corio eine gute Ergänzung zu unseren Produkten. Vor allem aber freuen wir uns, dass die Betreiber der Anlagen von Corio weiterhin kompetente Ansprechpartner haben.“

In der Steinindustrie haben sich die Gummiband-Strahlanlagen von EJP Tosca beim Aufrauen gesägter Platten bewährt, die sie seitlich und/oder von oben strahlen. Die Drahtgurt-Schleuderradanlagen werden vorwiegend für das Aufrauen, Verglasen und Entspannen von Fliesen und Platten aus natürlichem Marmor, Agglomerat oder Granit sowie für Zementfliesen, Verzahnungspflaster oder Kerbsteine eingesetzt. Die Stücke werden auf einem horizontalen Drahtgurt-Förderband durch die Strahlkabine transportiert, in der eine Reihe von Schleuderrad-Turbinen mit kugeligem Stahlstrahlmittel das gewünschte Strahlbild erzeugen. Die TS-R-Schleuderradstrahlanlagen sind mit Breiten der Drahtgurte zwischen 400 und 2.500 mm erhältlich.

Über EJP TOSCA Strahlanlagen

Die TOSCA Srl wurde 1967 in Canegrate, Italien gegründet. 1982 begann die Zusammenarbeit mit der EJP Maschinen GmbH im Bereich von Drahtstrahlanlagen. Sie führte 1994 zur Gründung der EJP-TOSCA Strahlanlagen GmbH als Unternehmen für den weltweiten Verkauf und Service aller von TOSCA Srl hergestellten Strahlanlagen. Dank ihrer Innovationskraft hat sich das Unternehmen zu einem technologisch führenden Hersteller auf dem Gebiet der Strahlanlagen entwickelt.

Die EJP Maschinen GmbH konzipiert, produziert und vertreibt seit 1981 modularisierte und individuelle Produktionsanlagen für die Fertigung von Stangen, Rohren und Profilen aus Metall. Das Lieferspektrum umfasst alle Produktionsschritte von der Anlieferung des Materials über das Ziehen, Schälen, Richten und Prüfen bis zum Lagern der fertigen Produkte.

EJP ist der einzige Anbieter von kombinierten Ziehmaschinen, der in Deutschland produziert. Mit vielfältigen Innovationen hat das Unternehmen immer wieder seine Position als Technologieführer unter Beweis gestellt, so zum Beispiel mit den Schälmaschinen, die aufgrund der patentierten Kopfverstellung perfekt runde Stangen herstellen.

Die EJP-Gruppe umfasst in Deutschland die EJP Maschinen GmbH, die EJP Wire Technology GmbH und die EJP-TOSCA Strahlanlagen GmbH. Im EJP Stammwerk in Baesweiler bei Aachen mit 52 Mitarbeitern und weiterer Tochtergesellschaften in Polen, Italien, Südkorea und China beschäftigt EJP weltweit fast 250 Mitarbeiter.

