Sicherheitsfirma Secura gehört jetzt zur Scutum Group Germany GmbH

Ludwigshafen/Berlin, 13. April 2021. Seit dem 1. April 2021 gehört die mittelständische Sicherheitsfirma Secura in Ludwigshafen zur deutschen Scutum Group. “Wir sind glücklich darüber, dass wir einen weiteren starken Partner in unsere Gruppe aufnehmen konnten. Darüber hinaus wünschen wir uns natürlich, an die bisherigen Projekterfolge der Firma Secura anknüpfen zu können.”, so Steffen Bluhm, CEO der Scutum Group Germany. Beispielsweise ist Secura seit 2010 Partner vom Baumarkt-Riesen BAUHAUS Deutschland und betreut die komplette Einbruchmeldetechnik in über 100 Fachcentern. Und der börsennotierte Chemiekonzern BASF beauftragte Secura mit der Absicherung des neuen Bürogebäudes D 105 durch Einbruchmeldetechnik, Fluchttürsteuerung und Gebäudemanagementsoftware, wobei hunderte Türen und Fenster abgesichert, mehr als 40 Kilometer Kabel gezogen und auf die zahlreichen Verteilungen rangiert wurden.

Das 20-köpfige Secura-Team bietet seit fast einem halben Jahrhundert moderne Sicherheitstechnik im Bereich Gebäudeschutz an und ist nach ISO 9001:2015 und VdS zertifiziert. Am häufigsten kommen die Secura-Mitarbeiter in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern und im Saarland zum Einsatz. Zu den Kernkompetenzen von Secura zählen: Planung, Installation und Wartung von Einbruchmeldetechnik, Brandmeldeanlagen, Videoüberwachung und Zutrittslösungen für Bürogebäude von Industrie- und Handelsunternehmen, öffentlichen Einrichtungen und hochwertigen privaten Liegenschaften.

Über die Scutum Group: Sie ist europaweit eine der führenden Dienstleister für das Errichten von Videoüberwachungs-, Einbruchmelde- und Brandschutzanlagen, Risikomanagement und Cybersicherheit. Außerdem verfügt sie über zertifizierte Alarmempfangs-, Notruf- und Serviceleitstellen. Seit 1989 verfolgt die Gruppe die Mission, Personen, Infrastrukturen, Daten und Güter zu beschützen. Jährlich tätigt das Unternehmen mehrere Firmenzukäufe, um die eigene Marktposition zu steigern. Rund 1.850 Mitarbeiter sorgen für eine reibungslose Abwicklung von Kundenprojekten. Die Gruppe hat Firmen in Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Belgien, den Niederlanden und USA. Ihre Kunden kommen aus Branchen wie Banken, Handel, Industrie, Behörden und Institute. Im Jahr 2020 betrug der Jahresumsatz rund 220 Millionen Euro. Zur Scutum Group Germany GmbH gehören neben Secura folgende Firmen: Scutum Deutschland GmbH, Scutum inform GmbH, BSG Wüst GmbH, Bunk Sicherheitsdienste GmbH und AST Allgemeine Sicherheitstechnik GmbH.

Kontakt: Rascha Salahie, Motzener Str. 6, 12277 Berlin, Tel.: +49 (0)30-40599612, Fax: +49 (0)30-40599611, E-Mail: rascha.salahie@scutum-group.com, www.scutum-group.com

Firmenkontakt

SCUTUM Group Germany GmbH

Steffen Bluhm

Motzener Str. 6

12277 Berlin

030-40599612

030-40599611

steffen.bluhm@scutum-group.com

https://www.scutum-group.com/

Pressekontakt

SCUTUM Group Germany GmbH

Rascha Salahie

Motzener Str. 6

12277 Berlin

030-40599612

030-40599611

rascha.salahie@scutum-group.com

https://www.scutum-group.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.