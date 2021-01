SIDOUN International unterstützt Planer

mit der kostenlosen AVA-Software Globe4all®

Viele Planungsbüros überlegen sich derzeit, ob sie die bis Ende des Jahres geltende Mehrwertsteuerersparnis nutzen und in eine professionelle AVA-Programme investieren sollen. Für manches kleinere Planungsbüro sind solche Programme allerdings unerschwinglich. All diese Planer, die zudem auch noch mit den Umsatzeinbußen durch die Pandemie zu kämpfen haben, sollen nun die Möglichkeit erhalten, die vollumfängliche AVA-Software Globe4all® kostenlos zu nutzen.

Die Anschaffung einer modernen, flexiblen und leistungsstarken AVA-Software bleibt für viele Bauplaner ein heißes Eisen, weil enge Budgets die Auswahl einschränken und der Termindruck keine ausführlichen Vergleiche zulässt. So bleibt den meisten Planern nichts Anderes übrig als auf das zurückzugreifen, was Sie ohnehin schon für ihre Ausschreibungen nutzen, nämlich Tabellenkalkulationen. “Für genau diese Zielgruppe”, erläutert CEO Karoline Diegelmann vom Innovationsführer SIDOUN International, “haben wir die kostenlose und brandneue AVA-Cloud-Lösung Globe4all® konzipiert.”

Der Einstieg in Globe4all® ist kinderleicht. Schon der erste Start von der Webseite globe4all.info führt den Benutzer intuitiv durch die Anmeldung und nach wenigen Klicks kann mit der Ausschreibung begonnen werden. Um den Workflow zu verbessern, enthält das Programm eine Reihe von Lernvideos, die kurz die Module und Funktionen erklären. Dank der übersichtlichen und auf die individuellen Bedürfnisse des Benutzers einstellbaren Programmstruktur bleiben Planer während ihrer Ausschreibung jederzeit flexibel.

Die Oberfläche der AVA-Software ist intuitiv und innovativ zugleich: Angefangen bei der übersichtlichen und auf den persönlichen Bedarf individuell einstellbaren Benutzeroberfläche über das vollumfängliche, d.h. für die Arbeit in allen neun Leistungsphasen konzipierte, AVA-Spektrum überzeugt das Programm mit Flexibilität und Leistungsstärke. Bis zu drei Lizenzen erhält der Anwender, so dass immerhin bis zu drei Mitarbeiter das Gratisprogramm gleichzeitig nutzen können. Und der auf Flexibilität und Highspeed-Prozesse optimierte Workflow bringt richtig Spaß.

Planer, die bisher gern und routiniert mit Microsoft Excel und MS Word gearbeitet haben, können dies selbstverständlich auch weiterhin tun. Denn die SIDOUN International GmbH ist offizieller Microsoft-Partner und so besitzt auch die Globe4all® eine vollständige Office-Integration. Mit ihr lassen sich unabhängig von der Office-Version des Users alle Word- und Excel-Dateien direkt in der AVA öffnen und verarbeiten. Vor allem als Alternative zu dem in Globe4all® ebenso leistungsstark umgesetzten Im- und Export von GAEB-Dateien kann dies überaus interessant sein.

Die neue, vollumfängliche und kostenlose AVA-Software Globe4all® erlaubt überdies die Nutzung von Spezialfunktionen wie etwa EXCEL-INSIDE, über die Excel-Dokumente und AVA-Programm beidseitig miteinander verbunden sind, oder G-BIM, mit der sich CAD-Daten und AVA-Software durch bidirektionale Verzahnung effizient miteinander synchronisieren lassen.

Seit mehr als 40 Jahren ist SIDOUN International der Premium-Hersteller für Software im Bereich Baumanagement. Seinerzeit wurde das Unternehmen mit der Vision gegründet, zwei Dinge zu vereinen: Es sollte ein Ort geschaffen werden, an dem Menschen glücklich und erfüllt zusammenarbeiten, der inspiriert und Kreativität freisetzt, an dem Großes erschaffen wird. Gleichzeitig war es das Ziel in dieser Atmosphäre exzellente Software zu entwickeln, die alle an Bauprojekten Beteiligten glücklich macht, sowohl durch die Genialität der Produkte, als auch durch ein freundschaftliches Miteinander, das auf Kunden inspirierend wirkt.

Kontakt

SIDOUN International GmbH

Mike Karmann

Obere Hardtstr. 18

79114 Freiburg i. Breisgau

0761

3850638

globe4all@sidoun.de

https://globe4all.info/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.