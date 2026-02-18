Siegel für Nachhaltigkeit 2026 für den Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand

18. Januar 2026 – „Auch in diesem Jahr haben wir wieder das „Rating for SUSTAINABILITY“ für eine umfassende Nachhaltigkeitsanalyse des Unternehmens in den Bereichen Ökologie, Ökonomie und Soziales des Deutschen priv. Instituts für Nachhaltigkeit & Ökonomie erhalten. Wir freuen uns sehr, diese Auszeichnung erneut verliehen zu bekommen, da nachhaltiges Wirtschaften für unsere Gäste und uns sehr wichtig ist. Seit Jahren arbeiten wir daran, in allen drei Nachhaltigkeitsbereichen noch besser zu werden. Das Deutsche priv. Institut für Nachhaltigkeit und Ökonomie prüft in dem Prozess jährlich die Aspekte Produkt-, Service- und Beratungsqualität der Unternehmen“, erklärt David Depenau, Sprecher der Geschäftsführung des Ferien- und Freizeitparks Weissenhäuser Strand.

In einem eigenen Blockheizkraftwerk nutzt der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand Strom, Gas und Fernwärme. Dabei werden die Energieverbräuche permanent gemessen und die entstehenden CO2-Emissionen ermittelt. Regionale Lieferanten und Produkten erhalten in den meisten Bereichen den Vorzug. Die Beschäftigten nutzen häufig Elektro-Fahrzeuge sowie Firmenfahrräder. Überall, wo es geht, wird mit energiesparenden LED-Leuchtmitteln gearbeitet, Bewegungsmelder in den Fluren sparen außerdem Strom ein. Ein kluger Umgang mit Lebensmitteln wird durch rechtzeitige Bestellungen erreicht und sorgt dafür, dass Essen nicht verschwendet wird – abgelaufene Lebensmittel werden vor ihrem Ablaufdatum an die Tafel gespendet. Außerdem spart der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand bereits seit vielen Jahren durch die Digitalisierung von vielen Prozessen Papier ein. Weitere Informationen erhalten interessierte Leserinnen und Leser unter www.weissenhaeuserstrand.de

Der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand an der Ostsee/Hohwachter Bucht ist mit seinen umfangreichen Sport-, Erlebnis-, Wellness- und Übernachtungsmöglichkeiten einmalig in Norddeutschland. Auf über 1.000.000 Quadratmetern können Gäste zwischen Ferienwohnung, Ferienhaus, Penthouse und 4-Sterne-Strandhotel wählen. Zusätzlich zum klassischen Ostseeurlaub am weißen Sandstrand bietet die Anlage das ganze Jahr über wetterunabhängige Ferien: Subtropisches Badeparadies, Waterpark, Abenteuer Dschungelland, Heimspiel, Animation, KidzClub, Sport- und Spielpark sowie Dünenbad. Auch gastronomisch wird auf Vielfalt gesetzt. Vom Dschungelrestaurant über das Spezialitätenrestaurant „Sonnenrose“, die „Osteria“ und das „Heimisch“ bis hin zum American Diner und zum „Möwenbräu“ inklusive Buffet-Bereich, Live-Cooking-Station, Eventbereich und Ausschank des Hausbiers „Möwenbräu“ – kulinarisch ist für alle etwas dabei. www.weissenhaeuserstrand.de

Firmenkontakt

Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand

Annika Hauck

Seestrasse 1

23758 Weissenhäuser Strand

04361 55 27 16

04361 55 27 30



http://www.weissenhaeuserstrand.de

Pressekontakt

[know:bodies] gesellschaft für integrierte kommunikation und bildungsberatung mbh

Prof. Dr. Astrid Nelke

spandauer damm 42c

14059 berlin

01777037412



http://www.knowbodies.de