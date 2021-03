SIGNIUS stellt Lösung für qualifizierte Massensiegel vor

SIGNIUS, einer der führenden Spezialisten für Dienstleistungen und Produkte im Bereich elektronischer Vertrauensdienste, präsentiert seine neue Komplettlösung für qualifizierte Massensiegel.

Das in Berlin ansässige Unternehmen bietet insbesondere qualifizierte eIDAS-konforme Signierprozesse, wie etwa E-Signaturen, E-Siegel oder Zeitstempel, sowie Lösungen in den Bereichen Kryptografie und Identity Management. Eingesetzt werden diese zum Beispiel beim digitalen Onboarding im Unternehmen oder auch beim Identitäts- und Zugriffsmanagement in mittleren und großen Organisationen.

SIGNIUS arbeitet mit verschiedenen internationalen Partnern zusammen, darunter renommierte Software- und Hardwarehersteller wie Entrust sowie qualifizierte TrustServiceProvider (Vertrauensdiensteanbieter), die in der EU Trust Service List (EU TSL) geführt werden.

Qualifizierte Siegel für höchste Sicherheitsanforderung

Grundsätzlich versteht man unter einer E-Signatur die elektronische Unterschrift einer natürlichen Person. Jedoch entspricht nur die qualifizierte elektronische Signatur dem höchsten Sicherheitsniveau und ist damit ein digitales Äquivalent zur handschriftlichen Unterschrift. Das E-Siegel wiederum ist das Signaturwerkzeug einer juristischen Person, also eines Unternehmens oder einer Behörde. Nur qualifizierte Siegel genügen den höchsten Rechtsansprüchen. Zusammen mit qualifizierten digitalen Zeitstempeln erreichen mit qualifizierten Signaturen oder Siegeln versehene Dokumente den Rang einer notariellen Beglaubigung.

Diese höchste Sicherheitsanforderung muss bei haftungsrelevanten Dokumenten mit Schriftformerfordernis erfüllt sein, um Rechtsverbindlichkeit und Beweiskraft zu gewährleisten. Diese Anforderung wird beispielsweise bei Behörden, im Gesundheitswesen, bei Versicherungen und beim Online-Banking benötigt. Liegt keine gesetzliche Vorschrift vor, können bei kalkulierbarem Haftungsrisiko fortgeschrittene Zertifikate ausreichend sein. SIGNIUS-Lösungen bieten beide Sicherheitslevel, auch in Kombination.

Qualified Local Mass Sealing

Viele große Unternehmen, Banken, Versicherungen oder Behörden verfügen über massenhaften Dokumenten- und Datendurchsatz sowie über einen hohen Automatisierungsgrad. Für sie bietet SIGNIUS eine Komplettlösung, die es ermöglicht, mehr als 30 Millionen Dokumente pro Stunde im eigenen Rechenzentrum mit qualifizierten E-Siegeln zu unterzeichnen: das sogenannte Qualified Local Mass Sealing (QLMS). Dies geschieht konform zur eIDAS, einer Verordnung, die verbindliche, europaweit geltende Regelungen für die Bereiche “Elektronische Identifizierung” und “Elektronische Vertrauensdienste” enthält.

QLMS erlaubt eine effiziente Umsetzung EU-weit rechtsverbindlicher E-Siegelprozesse etwa für digitale Kontoauszüge, Behördenbescheide, Patientenakten eines Krankenhauses, digitale Rechnungen oder für die Authentifizierung zum Kontozugriff gemäß PSD2 (Payment Services Directive 2). Weitere Vorteile bestehen darin, dass alle zu signierenden Dokumente im Unternehmen verbleiben und mehrere qualifizierte Siegel parallel verwendet werden können. Zudem ist eine nahtlose Integration in bestehende Signaturlösungen möglich.

QSCD für die qualifizierte Siegelerstellung

Bisher war und ist es gängig, qualifizierte E-Siegel entweder für die Verwendung durch Kartenlesegeräte auf SmartCards mit Kryptochip oder für Remoteprozesse als Cloud-Siegel zu speichern. Erst seit einer vor zwei Jahren erfolgten Richtlinienänderung ist es rechtlich möglich, die entsprechende Hardware als Qualified Signature/Seal Creation Device (QSCD) für die digitale Versiegelung von Dokumenten im eigenen Haus zu betreiben. Voraussetzung hierfür ist eine entsprechende Zertifizierung des genutzten QSCD und seine Unterbringung in einem gesicherten Serverraum oder Rechenzentrum. Damit sind der Zahl nach unbegrenzte und von Trust Service Providern unabhängige Siegeloperationen möglich.

“Als eines der weltweit ersten Unternehmen können wir diese rechtliche Möglichkeit für unsere Kunden technisch realisieren”, sagt Jack Piekarski, Geschäftsführer von SIGNIUS. “Wir liefern die Hardware, installieren ein oder mehrere qualifizierte Siegel, und binden die Serversoftware, welche ausgehende Dokumente versiegelt und eingehende Dokumente prüft und archiviert, in den Gesamtprozess ein”, so Piekarski weiter.

Über SIGNIUS

SIGNIUS bietet eine breite Palette an Lösungen & Produkten im Bereich elektronischer Vertrauensdienste: eIDAS-konforme, fortgeschrittene und qualifizierte elektronische Signaturen, Siegel und Zeitstempel sowie flexible Verfahren zur Online-Identifikation (Onboarding) für Privat- und Firmenkunden. Weitere Informationen unter www.signius.com

