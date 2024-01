Skyhigh Secure Web Gateway ab sofort auf dem Oracle Cloud Marketplace verfügbar

Oracle Kunden profitieren von intelligenter Web-Security, konsolidiertem Management und vereinfachter Compliance

Paderborn, 26. Januar 2024 – Skyhigh Security, ein führender Anbieter von Cloud-Security-Lösungen und Mitglied des Oracle PartnerNetwork (OPN), gibt heute bekannt, dass seine Web-Security-Anwendung Skyhigh Secure Web Gateway (SWG) den „Powered by Oracle Cloud Expertise“ Status erreicht hat und ab sofort auf dem Oracle Cloud Marketplace verfügbar ist. Bereits im vergangenen November hatte Skyhigh Security bekannt gegeben, dass es die Oracle Cloud Infrastructure (OCI) nutzt, um zusätzliche Points of Presence (POPs) anzubinden und seine globale Präsenz zu erweitern. Aufsetzend darauf bietet Skyhigh SWG Oracle Kunden dank optimiertem Routing und performantem Datenhandling jederzeit eine hervorragende Performance – und damit echten Mehrwert.

Skyhigh SWG ist Teil des preisgekrönten, datenzentrierten Security-Service-Edge-Portfolios (SSE) von Skyhigh Security. Skyhigh SWG ist ein intelligenter Webfilter, der Nutzer vor Bedrohungen und Datenexfiltration im Internet schützt und Zero-Day-Malware-Protection über eine einzige Managementkonsole bietet. Zu den Kunden von Skyhigh Security zählen 80 Prozent der weltweit größten Banken und fast die Hälfte der Fortune 100.

Skyhigh SWG bietet OCI-Kunden folgende Vorteile:

– nahezu nahtlose Konvergenz zur Unterstützung von Remote-Mitarbeitern mit dem zuverlässigsten Network Edge auf dem Markt.

– Data-Loss-Prevention-Technologie, die Endpunkte, Web, Cloud, E-Mail und private Apps abdeckt.

– Scannen von ein- und ausgehendem Content, einschließlich Secure Socket Layer, zum Schutz sensibler Daten vor verschlüsseltem Schadcode.

– einen mehrschichtigen Threat-Prevention-Ansatz, einschließlich leistungsstarker Gateway-Anti-Malware-Engine, die das Verhalten von Browsern emuliert, um Zero-Day-Bedrohungen zu erkennen.

– vereinfachte Compliance mit Unternehmens-, Branchen- und gesetzlichen Policies.

Der Oracle Cloud Marketplace ist eine zentrale Anlaufstelle für Oracle Kunden, die auf der Suche nach zuverlässigen Business-Anwendungen und Services mit innovativen Lösungsansätzen sind – darunter auch solche, die Oracle Fusion Cloud Applications erweitern.

„Oracle Kunden können nun die Vorteile von Skyhigh SWG nutzen, um ihre Cloud-Migration und digitale Transformation zu beschleunigen“, so Scott Goree, Vice President of Worldwide Channels bei Skyhigh Security. „Unsere Mitgliedschaft im Oracle PartnerNetwork und der „Powered by Oracle Cloud Expertise“ Status untermauern unser Engagement in der Oracle Community. Wir freuen uns sehr darauf, mit dem Potenzial der OCI im Rücken unser Business zu stärken.“

„Die Cloud stellt eine große Chance für unsere Partner-Community dar“, ergänzt David Hicks, Group Vice President, Worldwide ISV Cloud Business Development bei Oracle. „Das Commitment von Skyhigh Security, mit Oracle Innovationen voranzutreiben, und die hohe Umsetzungskompetenz erschließen unseren gemeinsamen Kunden cloudfähige Threat-Prevention- und Enterprise-Data-Protection-Lösungen, die ihren anspruchsvollen Geschäftsanforderungen gerecht werden.“

„Powered by Oracle Cloud Expertise“ zeichnet OPN-Mitglieder mit Lösungen aus, die mit der Oracle Cloud kompatibel sind. Kunden haben bei mit diesem Prädikat versehenen Partner-Anwendungen Gewissheit darüber, dass diese mit den OCI-SLAs konform sind, vollen Zugriff und Kontrolle über ihre Cloud-Infrastruktur-Services sowie zuverlässige Performance bieten.

Über Skyhigh Security

Skyhigh Security unterstützt Kunden beim Schutz ihrer weltweiten Daten. Das Unternehmen schützt Organisationen mit Cloud-nativen Security-Lösungen, die gleichzeitig datenzentriert und bedienfreundlich sind. Das marktführende Portfolio im Bereich Security Service Edge (SSE) geht weit über den Zugang zu Daten hinaus und rückt stattdessen die Datennutzung in den Mittelpunkt. Dies ermöglicht es Unternehmen, von jedem Gerät und jedem Standort aus effizient zusammenzuarbeiten, ohne Abstriche bei der Sicherheit in Kauf zu nehmen. Mehr dazu unter www.skyhighsecurity.com

About Oracle PartnerNetwork

Oracle PartnerNetwork (OPN) is Oracle“s partner program designed to enable partners to accelerate the transition to cloud and drive superior customer business outcomes. The OPN program allows partners to engage with Oracle through track(s) aligned to how they go to market: Cloud Build for partners that provide products or services built on or integrated with Oracle Cloud; Cloud Sell for partners that resell Oracle Cloud technology; Cloud Service for partners that implement, deploy and manage Oracle Cloud Services; Oracle Industry Healthcare for partners that provide commercially available products and/or services built with Oracle Cloud and Oracle Health technologies; and License & Hardware for partners that build, service or sell Oracle software licenses or hardware products. Customers can expedite their business objectives with OPN partners who have achieved Expertise in a product family or cloud service. To learn more visit: http://www.oracle.com/partnernetwork

