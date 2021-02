Sneaker Styles für 2020

Die London Fashion Week für Männermode hat uns ernsthafte Inspirationen für Sneaker Stile geboten, und in Paris wird auch gerade nachgeliefert.

Turnschuhe sind das ultimative Stil-Markenzeichen, welche gut zu den neuesten Trends passen. Schauen Sie sich unsere Lieblingsstücke aus den Fashion Weeks an, während wir ein paar Styling-Tipps fürs BÜRO zusammenfassen, damit Sie gut durch die Übergangssaison kommen!

NEUTRALE ERDTÖNE

Diese satte Farbpalette eignet sich ideal, um von Winterkleidung zu etwas wärmeren Tagen überzugehen. Vorzeigehosen, wie Chino- oder Cargohosen passen perfekt zu bedruckten Pullovern und Strickmode, übergroßen Jacken und einfachen T-Shirts. Kombinieren Sie dazu ein Paar klassische, weiße Turnschuhe für einen frischen Abschluss für diesen vielseitigen Look.

SCHWARZ & WEISS

Wir sehen die Welt nicht in Schwarz und Weiß, aber bei monochromatischen Stylings machen wir eine Ausnahme! Es ist schwierig, die Wirkung von Schwarz und Weiß im Zusammenhang mit mutigen, frischen Looks in Worte zu fassen. Statement-Mäntel und Jacken bringen den Look zusammen, vor allem in Kombination mit lässigen Essentials. Trauen Sie sich, Grau- und Cremetöne zu kombinieren, für ein dynamischeres „Schwarz-Weiß-Outfit“. Einfache Farbgebungen bei Turnschuhen betonen diesen eleganten Look, und sorgen dafür, dass er innovativ und trendig wirkt.

FUTURISTISCHE HELLE FARBTÖNE

Die Fashion Week versprühte einen Hauch von Frühling/ Sommer, und es sieht HELL aus! Neonfarben und beißende Farbtöne verleihen dem Look einen lustigen, punkigen Ansatz. Mutig, einzigartig und eine neue Dimension für jedes Straßenoutfit. Wir lieben helle Turnschuhe, wie zum Beispiel die Air Jordan 1 Sneaker, die mit zweiteiligen Jogginganzügen getragen werden, oder lässige Jogginghosen mit langen Mänteln. Eine aufregende Möglichkeit, um Ihren Stil etwas aufzumischen!