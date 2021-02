Wellhöner Immobilien: Marcus Wellhöner stärkt die Immobilienwirtschaft im Ruhrgebiet

Die Corona-Krise macht auch vor der deutschen Immobilienwirtschaft keinen Halt. Gastronomie und Einzelhandel bleiben geschlossen, den Hotels fehlen die Gäste. Der Immobilienkaufmann Marcus Wellhöner, geschäftsführender Gesellschafter von Wellhöner Immobilien, trotzt der Pandemie. “Auch in Zeiten von Corona sorgen wir dafür, den Immobilienhandel im Ruhrgebiet aufrecht zu halten. Wir vermitteln Wohnungen, wickeln die Immobilienverkäufe ab und übernehmen die Verwaltung unterschiedlicher Objekte im Ruhrgebiet”, fasst der Immobilienmakler aus Mülheim an der Ruhr zusammen.

Der Immobilienkaufmann ist seit mehr als 25 Jahren in der Branche tätig und hat in dieser Zeit so einige Krisen durchstanden. “Die Corona-Pandemie trifft weniger die Wohnimmobilien, sondern vor allem die Gewerbeimmobilien aus den Bereichen Gastronomie, Einzelhandel und Veranstaltungen”, sagt Experte Marcus Wellhöner. “Derzeit sind noch keine Auswirkungen zu spüren. Das könnte allerdings noch kommen. Wenn das Angebot der Immobilien auf den Markt wächst, dann sinken die Preise. Auch eine reduzierte Kaufbereitschaft der potenziellen Käufer kann den aktuellen Preisanstieg stoppen.” Daher ist es wichtig, die Unternehmen frühzeitig zu unterstützen, um den Folgen einer Immobilienkrise vorzubeugen.

Das Team von Wellhöner Immobilien um Marcus Wellhöner besitzt eine langjährige Erfahrung in der Immobilienwirtschaft. Der geschäftsführende Gesellschafter ist unter anderem als Manager von Wohn-, Gewerbe- und Handelsimmobilien tätig. Zudem unterstützt der gebürtige Mülheimer als Berater und Interim Manager verschiedene Immobilienunternehmen im gesamten Ruhrgebiet. Auch in Zeiten von Corona ist Wellhöner Immobilien ein zuverlässiger und kompetenter Ansprechpartner.

Die Dachmarke “Wellhöner Group” vereint mit dem Immobilienconsulting, der Immobilienvermittlung sowie der Immobilienverwaltung und den Facility-Services gleich vier Geschäftsbereiche. Damit bietet Wellhöner Immobilien einen vielseitigen Service für Immobilien aller Art, sowohl für Privatperson als auch Unternehmen. Die Verbundenheit zur Region spielt dabei eine besondere Rolle: Marcus Wellhöner unterstützt mehrere Städte des Ruhrgebiets im Rahmen bürgerlicher und sozialer Engagements sowie durch Förderungen und Spenden – auch in Zeiten der Corona-Krise.

