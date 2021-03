So erweiterst Du Dein devolo Magic-WLAN

Aachen, 4. März 2021 – Gutes WLAN in den eigenen vier Wänden ist heutzutage nicht mehr wegzudenken. Ganz gleich ob für Heimarbeit, Distanzunterricht oder Videostreaming. Gerade in den vergangenen Monaten hat sich gezeigt, wie wichtig es ist, im ganzen Zuhause ein leistungsstarkes WLAN zu haben. Die Herausforderung vieler Haushalte besteht darin, die gesamte Wohnfläche zu versorgen. Arbeiten im Büro, Homeschooling im Kinderzimmer und zum Abschluss ein bequemer Serienabend auf der Couch? Nutzer von devolo Magic wissen, wie einfach ein Netzwerk installiert und erweitert werden kann.

Starkes Heimnetz mit devolo Magic

devolo Magic vereint leistungsstarkes Mesh-WLAN und die neueste Powerline-Technologie. Der Vorteil von Powerline: Weil die Stromleitung wie ein langes Datenkabel genutzt wird, stellen Wände und Decken kein unüberwindbares Hindernis mehr dar.

Zur Erstinstallation ist ein Starter Kit oder Multiroom Kit erforderlich, das zwei beziehungsweise drei Magic-Adapter enthält. Die Installation ist dank des automatischen Pairings im Handumdrehen erledigt: Einfach alle Adapter einstecken, kurz warten, fertig!

Nach der Basisinstallation steht die Powerline-Verbindung. Jetzt können noch die WLAN-Zugangsdaten des Routers einfach per WPS-Funktion übernommen werden. Das hat den Vorteil, dass auf allen Endgeräten, die schon die WLAN-Zugangsdaten des Routers kennen, keine weiteren WLAN-Passwörter der neuen Magic WLAN-Adapter gespeichert werden müssen. Um die WPS-Funktion zu nutzen, muss nur der “Haus-Knopf” an einem Magic WLAN-Adapter und anschließend am Router der WPS-Button gedrückt werden – fertig!

Wem die WLAN-Reichweite eines Starter Kits oder Multiroom Kits noch nicht genügt, der kann sein Heimnetz auf bis zu acht Adapter erweitern – ganz einfach mit der devolo Home Network App und dem integrierten Installationsassistenten. Was die verschiedenen Magic WLAN-Modelle, die aktuell im Handel einzeln erhältlich sind, auszeichnet, zeigen wir Euch hier. Zusätzliches Plus: Alle devolo Magic-Modelle lassen sich miteinander kombinieren.

devolo Magic 1 WiFi mini: kleiner Adapter, starkes WLAN

Der devolo Magic 1 WiFi mini ist der kleinste Adapter der Magic-Familie. Das Kraftpaket stellt im WLAN-Betrieb mit bis zu 300 Mbit/s ein stabiles Mesh-WLAN zur Verfügung. Die erprobte G.hn-Powerline-Technologie ermöglicht Datenraten von bis zu 1.200 Mbit/s über die Stromleitung. Weiteres Plus: Per LAN-Kabel lässt sich ein Gerät an den Ethernet-Port anschließen. Ein Einzeladapter ist bereits für 69,90 Euro erhältlich.

devolo Magic 1 WiFi: der Allrounder

Neben der integrierten Steckdose bietet der devolo Magic 1 WiFi schnelles WLAN 5 (WLAN ac) mit einer Spitzengeschwindigkeit von bis zu 1.200 Mbit/s. Smarte Mesh-Funktionen wie Fast Roaming, Airtime Fairness und Bandsteering runden das Profil ab. Das Modell besitzt zusätzlich zwei LAN-Ports und ist zum Einzelpreis von 99,90 Euro verfügbar.

devolo Magic 2 WiFi next: der schnellste und stärkste Magic Adapter

Der Magic 2 WiFi next nutzt den weltweit schnellsten Powerline-Chip und ermöglicht eine Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 2.400 Mbit/s. Darüber hinaus bietet er eine Maximalreichweite von bis zu 500 Metern über die Stromleitung. Das Spitzenmodell der Magic-Reihe unterstützt neben den bekannten Mesh-WLAN-Features zudem Multi-User MIMO (MU-MIMO) und Access-Point-Steering für eine absolute Spitzenperformance. Mit den beiden Gigabit-Ports lassen sich stationäre Endgeräte pfeilschnell an das Highspeed-Internet anschließen. Der Magic 2 WiFi next kostet als Single Unit 129,90 Euro.

So sorgt devolo Magic dafür, dass im ganzen Zuhause endlich superschnelles Streamen, Gamen und Surfen möglich ist.

Die devolo AG ist das führende europäische Unternehmen im Markt für Powerline- Kommunikationslösungen. dLAN® ist eine Technologie, die flexible Netzwerke über Bestandsverkabelungen wie Strom- oder Koaxialleitungen ermöglicht. Powerline-Lösungen werden sowohl in Privathaushalten als auch im gewerblichen Umfeld eingesetzt und halten Einzug im Bereich zukunftsorientierter Energiedatenverteilung und Home Automation. Seit 2009 ist das weltweit operierende Unternehmen Weltmarktführer im Powerline-Segment. Zahlreiche Testsiege und Auszeichnungen sowie über 25 Millionen ausgelieferte Adapter belegen diesen Erfolg.

Mit Home Control bietet devolo das einfache Smart Home zum Selbermachen. Die neue Produktwelt auf Basis des weltweiten Funkstandards Z-Wave® macht aus jedem Zuhause im Handumdrehen ein Smart Home und sorgt so für mehr Komfort, mehr Sicherheit und einfaches Energiesparen.

devolo investiert seine Entwicklungsressourcen in eigene, patentierte Lösungen. Durch nachhaltiges Handeln steht devolo zu seiner Verantwortung gegenüber Kunden, Mitarbeitern und der Natur.

Firmenkontakt

devolo AG

Marcel Schüll

Charlottenburger Allee 60

52068 Aachen

+49(0)241-18279-514

+49(0)241-18279-999

presse@devolo.de

http://www.devolo.de

Pressekontakt

rtfm | public relations

Frank Mischkowski

Flößaustr. 90

90763 Fürth

+49(0)911-979220-80

+49(0)911-979220-90

devolo@rtfm-pr.de

http://pressecenter.rtfm-pr.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.