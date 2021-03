So stärken Sie Ihre IT-Sourcing-Kompetenz an nur einem Tag

Wie Sie IT-Leistungen erfolgreich ausschreiben und kontrahieren

Wiesbaden, 17. März 2021: Am 6. Mai 2021 findet erstmals das Seminar “IT-Leistungen erfolgreich ausschreiben und kontrahieren” statt. In diesem eintägigen Seminar erfahren die Teilnehmer, wie sie IT-Sourcing-Vorhaben strukturiert und effizient vorbereiten, um schneller bessere Deals mit Ihren IT-Lieferanten zu erzielen.

IT-Sourcing-Projekte gelten als kritische Erfolgsfaktoren in der Digitalisierung. Doch das Sourcing von IT-Leistungen stellt IT- und Sourcing-Verantwortliche aufgrund neuer IT-Liefermodelle, Technologien und Marktverhältnisse immer wieder vor neue Herausforderungen. Unternehmen wollen und müssen deshalb ihre IT-Sourcing-Kompetenz stärken und ihre Mitarbeiter für die Beschaffung von IT-Leistungen wie SaaS, agile Softwareentwicklung oder Managed Services optimal vorbereiten.

In diesem IT-Sourcing-Seminar erfahren die Teilnehmer alles, was sie wissen müssen, um beeindruckende IT-Sourcing-Ergebnisse zu erzielen. Es werden echte Praxisbeispiele verwendet. Danach verstehen Teilnehmer, wie sie ein Beschaffungsverfahren für IT-Leistungen erfolgreich planen und durchführen.

Das IT-Sourcing-Seminar richtet sich an Verantwortliche und Mitarbeiter in den Bereichen IT- und Fachabteilungen, IT-Einkauf sowie IT-Lieferantenmanagement von Unternehmen und Behörden.

Seminar: IT-Leistungen erfolgreich ausschreiben und kontrahieren

Do, 6. Mai 2021 I online

Um einen hohen Lernerfolg zu garantieren, ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Eine frühzeitige Buchung wird empfohlen. Der Veranstalter bietet Früh- und Mehrbucher-Rabatte sowie Inhouse-Workshops zu diesem Thema an.

Dr. Fochler & Company GmbH unterstützt IT-Entscheider in Unternehmen und Behörden, die Leistungsfähigkeit ihrer IT signifikant und nachhaltig zu steigern, auch unter Einbindung externer Lieferanten mittels IT Sourcing. In den letzten Jahren begleitete Dr. Fochler & Company zahlreiche Unternehmen erfolgreich bei deren IT-Sourcing-Vorhaben sowie bei der Optimierung des Lieferantenportfolios und der IT-Kosten.

www.fochler.com

