Sofort starten mit Sets aus tibetischen Klangschalen und Planetenschalen – im Juli mit 20% Rabatt

Abaton Vibra stellt liebevoll, mit großer Hingabe, Sorgfalt und Know-how harmonisch abgestimmte Klangschalen-Sets zusammen. Im Juli gibt es alle fertigen Sets 20% günstiger.

Handgeschmiedete Klangschalen werden unter dem Begriff tibetische Klangschalen zusammengefasst. In manchen von ihnen stecken ganz bestimmte Schwingungsfrequenzen, weshalb sie dann als Planetenklangschalen gehandelt werden. Das Faszinierende an den Planetenschalen ist, dass die Wirkung der Klänge auf den Körper und den Energiefluss bekannt ist und man sie so ganz gezielt für die Klangarbeit einsetzen und nutzen kann.

Aber zurück zu den Sets: Mit einem bereits fertig zusammengestellten Set kann man direkt loslegen. Ein fertiges Set zu nutzen spart Zeit und nicht jeder hat ein ausgeprägtes musikalisches Gehör und tut sich leicht, im selbst zusammenstellen von Klangschalen. Denn sie sollen schließlich nicht nur eine wohltuende, heilsame Wirkung haben, sondern vor allem auch harmonisch miteinander klingen und sich dabei dennoch in ihrer Wirkungsweise sinnvoll ergänzen oder sogar gegenseitig darin verstärken.

Die wundervollen Sets, die man beim Klangschalengroßhandel und Klangmassageexperten Abaton Vibra findet, eignen sich für Klangmassagen, Klangmeditationen, zur Begleitung von Entspannungsübungen oder auch in der Arbeit mit Kindern oder alten Menschen. Vor allem die Planetenschalen Sets sind perfekt für die Klangtherapie-Arbeit, denn die Wirkung der Klangschwingung auf Körper, Geist, Seele und Energiefluss sind bekannt. Ihre harmonischen Klänge verbinden sich zu einem tief berührenden Klangteppich, der Geborgenheit und ein Getragen-sein vermittelt. Damit führen sie unmittelbar in einen angenehm entspannten Zustand.

Handgeschmiedete Klangschalen wie die tibetischen Klangschalen und Planetenklangschalen sind grundsätzlich besonders reich an natürlichen Obertönen. Dies sind Klänge, die im Einklang mit der Natur schwingen und damit in Resonanz sind mit der Erde und mit dem ganzen Universum. Dadurch wirken sie bis ins Innerste und berühren tief und nachhaltig.

Die Sets mit tibetischen Klangschalen sind so zusammengestellt, dass sie nicht nur angenehm klingen, sondern den gesamten Körper von Kopf bis zu den Füßen in Schwingung bringen. Die Planetenklangschalen-Sets haben Themen wie Stärkung und Energie, Erdung, Mitte finden, Neue Ideen – Unabhängigkeit – Altes aufgeben, geistige Wachheit und Konzentration. Sogar Chakra-Sets sind erhältlich, die das Energiesystem ausgleichen und in Harmonie führen.

Die Klangschalen-Sets aus tibetischen Klangschalen und Planetenschalen sind noch bis 31.7. mit 20% Rabatt im Online-Shop von Abaton Vibra erhältlich: https://www.sound-spirit.de/shop/Klangschalen-Sets/

Abaton Vibra bedeutet “Schwingungen des Allerheiligsten”. Die schwäbische Firma gibt es bereits seit 1993. Begonnen hat der Firmengründer Frank Plate mit dem Handel von Tibetischen Klangschalen und Planetenklangschalen, was bis heute die Spezialität des Esoterik-Großhandels ist. Gleichzeitig begann er, die Klangmassage mit Planetenschalen zu entwickeln. Sein Wissen darüber gibt er seit 1997 in Seminaren weiter. Christina Plate ist ausgebildete Yogalehrerin (BYV) und Meditationskursleiterin. Seit 2009 unterrichtet sie bei Abaton Vibra u.a. den Einsatz von Planetenklangschalen im Yoga.

Kontakt

Abaton Vibra

Frank Plate

Alleenstraße 35

72666 Neckartailfingen

07127-9484764

info@abaton-vibra.de

http://www.sound-spirit.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.