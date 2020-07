TIPP OIL AC Booster hochwertiges Kühlmittel Neuheit

TIPP OIL AC Booster hochwertige Kühlmittel

Wir stellen euch unsere hochwertigen Kühlmittel vor.

Tipp Oil AC Booster ist ein konzentriertes Kühlmittel zum Schutz von Kfz-Kühlsystemen. Es bietet maximalen Schutz vor Frost im Winter und Überhitzung im Sommer. Es enthält keine Nitrite, Amine, Phosphate.

TIPPOIL®Beschreibung: Tipp Oil AC Booster ist ein konzentriertes Kühlmittel auf Monoethylenglykol- und Glycerinbasis in Kombination mit dem Hybridadditivpaket (HOAT-Si) zum Schutz von Kühlsystemen von Kraftfahrzeugen, die zuvor mit Wasser verdünnt werden müssen verwenden.

Anwendung: Tipp Oil AC Booster ist für den Einsatz in offenen und geschlossenen Kühlsystemen geeignet. Es bietet maximalen Schutz vor dem Einfrieren im Winter und vor Überhitzung im Sommer. Es bietet einen verbesserten Korrosionsschutz für alle Metallteile, insbesondere für Aluminiumteile, und ist mit Elastomeren kompatibel.

Es verhindert die Bildung von Schaum und Ablagerungen. Es garantiert eine verbesserte Wärmeübertragung und bietet den Benutzern eine erhöhte Flexibilität des Motors und maximale Zuverlässigkeit.

Es enthält keine Nitrite, Amine, Phosphate. Es erfüllt die höchsten Anforderungen an den Korrosionsschutz bei thermisch hoch belasteten Motoren aus Stahl und Aluminium. Ein spezielles Additivpaket bietet nachweislich ein verlängertes Kühlmittelablassintervall von mindestens 3 Jahren oder 120.000 km. Leistungsvorteile: – Begrenzter Verlust an Korrosionsinhibitoren – weniger als 10%, bietet maximalen Korrosionsschutz für alle Teile des Motors und des Kühlsystems des Fahrzeugs; – Schutz von Aluminium und Aluminiumteilen, Armaturen, Schläuchen und Kunststoffteilen von Kühlschränken; – Bietet Benutzern maximale Zuverlässigkeit. – Neue Technologie garantiert eine verbesserte Wärmeübertragung. Gebrauchsanweisung: Das Kühlsystem sollte vollständig entleert, gespült und mit einer Mischung gefüllt sein

Hersteller der Marke TIPP Oil – Made in Germany –

PKW. LKW-Motorenöle, Allzwecköle für Land- und Baumaschinen, Zweirad-Motorenöle, Zweitakt-Motorenöle, Getriebeöle usw.

