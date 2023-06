SOLIT Management GmbH: Neues Mitglied in der Fachvereinigung Edelmetalle e.V.

Das Edelmetallhandelsunternehmen SOLIT Management GmbH aus Wiesbaden ist seit neuestem Mitglied in der Fachvereinigung Edelmetalle e.V. (FVEM). „Das Engagement dieser Vereinigung ist für alle Teilnehmer am Edelmetallmarkt sehr wichtig“, so Tim Schieferstein, Geschäftsführer der SOLIT Management GmbH (Betreiberin von GoldSilberShop.de). „Gerade für Anleger und Edelmetallkäufer. Wie entscheidend ein gemeinsames Handeln werden kann, haben die Anleger zuletzt zum Beispiel beim Thema Besteuerung von Silbermünzen Ende letzten Jahres gesehen. Durch eine gemeinsame Kommunikation von Unternehmern und Verbänden konnten schwerwiegende Nachforderungen für Händler und damit immense Verteuerungen für Anleger verhindert werden. Bei der FVEM werden aber auch Zukunftsthemen wie Nachhaltigkeit und ethisch-soziale Themen in den Fokus genommen. Diese Mitgliedschaft wird für unsere Kunden, aber auch für die SOLIT, ein besonderer Gewinn.“

Die Fachvereinigung Edelmetalle e.V., der Bundesverband der deutschen Edelmetallwirtschaft mit Sitz in Pforzheim, vertritt in Deutschland die Interessen der Unternehmen, die mit Edelmetallen wie Gold, Silber, Platin und Palladium handeln. Sie fördert den fachlichen Austausch, die Weiterbildung und die Qualitätssicherung in der Branche. Aktuelle Themen sind u.a. das Recycling von Edelmetallen sowie der verantwortungsvolle Rohstoffbezug.

Für Goldanleger engagiert sich die FVEM beispielsweise für transparente Handelsstandards und fördert das Vertrauen der Anleger in den Edelmetallmarkt. Durch ihre Aktivitäten trägt sie zur Verbesserung der Marktintegrität bei und unterstützt Anleger bei der Informationsbeschaffung. Zudem arbeitet die Fachvereinigung Edelmetalle mit anderen Verbänden und Institutionen zusammen, um das Edelmetall-Investmentklima in Deutschland zu stärken.

Neben der Fachvereinigung Edelmetalle e.V ist die SOLIT auch Mitglied im Berufsverband des deutschen Münzenfachhandels e.V. und in der London Bullion Market Association (LBMA). „Wir optimieren ständig die Einkaufs- und Lagerbedingungen für unsere Kunden. Über den ständigen Austausch mit den nationalen und internationalen Verbänden, können wir unseren Anlegern garantieren, dass wir schnell auf die aktuellen Anforderungen reagieren können“, so Tim Schieferstein.

Über die SOLIT Gruppe

Im Bereich Edelmetall hat die SOLIT Gruppe seit Unternehmensgründung im Jahr 2008 die Angebotspalette zur realen Vermögenssicherung aufgebaut sowie ein breites Portfolio im Bereich der physischen Anlagen von Gold und Silber, dem zentralen Kerngeschäft. Zum Unternehmen gehört auch der seit 2012 kundenorientierte Online-Edelmetallhandel GoldSilberShop.de mit zwei Filialen in Mainz und Wiesbaden.

Die Mitarbeiterzahl erhöhte sich seit 2008 von 5 Mitarbeitern auf 150 Mitarbeiter 2023. Seit dem Jahr 2013 wurde das Angebotsspektrum um den Bereich von Edelmetalldirektinvestments erweitert und mit der Gründung der SOLIT Fonds GmbH im Jahr 2016 um offene alternative Investmentfonds erneut ausgebaut. Die SOLIT Gruppe bietet somit ihren Kunden ein vollständiges Anlageportfolio, bestehend aus Edelmetallsparplänen, diversen Lagerkonzepten sowie sachwertbasierten Investmentfonds an. Neben der Fachvereinigung Edelmetalle evtl. (FVEM) ist die SOLIT auch Mitglied im Berufsverband des deutschen Münzenfachhandels e.V. und in der London Bullion Market Association (LBMA).

Firmenkontakt

SOLIT Management GmbH

Tim Schieferstein

Otto-von-Guericke-Ring 10

65205 Wiesbaden

+49 (0) 6122 58 70-58



http://www.solit-kapital.de

Pressekontakt

Financial Relations GmbH

Sabine Dabergott

Louisenstraße 97

61348 Bad Homburg

+49 (0) 6172-27159-30

+49 (0) 6172-27159-69



http://www.financial-relations.de

Bildquelle: @Solit