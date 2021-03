SOLVARES GROUP entsteht

FLS schließt sich mit Städtler Logistik und impactit zur SOLVARES GROUP zusammen und formt den führenden Anbieter für Ressourcenoptimierung.

Heikendorf, 15. März 2021 – Wegweisender Zusammenschluss: SOLVARES GROUP erweitert sich nach der FLS GmbH durch die Städtler Logistik GmbH & Co. KG und durch die impactit GmbH. Dadurch entsteht ein neuer Marktführer für Ressourcenoptimierung in Europa. Durch die Nutzung von Synergien und einer Buy-and-Build-Strategie ist die SOLVARES GROUP mit einem nachhaltigen Wachstumspotenzial von deutlich mehr als 20% p.a. ausgestattet.

SOLVARES GROUP, mit Hauptsitz in Heikendorf bei Kiel und 7 Standorten in 4 Ländern, fokussiert sich auf Akquisitionen und den Ausbau von innovativen Softwareunternehmen mit Schwerpunkt auf komplexen Optimierungsaufgaben. Mit dem Ziel, die Wertschöpfungsketten ganzheitlich zu optimieren, unterstützt die SOLVARES GROUP heute seine Kunden im Field-Service-Management, im Field-Sales-Management sowie im Transport-Management nebst der Frachtenrevision.

Fortan stellt sich die SOLVARES GROUP als leistungsstarker SaaS-Lösungsanbieter auf, der den Wachstumskurs und die Schlagkraft der Unternehmen FLS, Städtler Logistik und impactit fortsetzt und intensiviert: “Mit der SOLVARES GROUP schaffen wir einen Champion im Bereich der Ressourcenoptimierung und bereiten bereits jetzt weitere Akquisitionen vor, um die Marktposition der SOLVARES GROUP zu stärken und zu erweitern”, beschreibt Ragnar Geerdts, Mitglied der Geschäftsleitung der Deutschen Beteiligungs-AG, die Formierung der Unternehmensgruppe.

Dr. Jens Stief, CEO der SOLVARES GROUP, ergänzt: “Wir punkten bei Kunden immer dann, sofern eine außerordentlich fortgeschrittene Optimierung einen hohen Mehrwert für unsere Kunden schafft. Von diesem USP ausgehend, werden wir unsere Kunden künftig breiter in deren Wertschöpfungsketten in Logistik, Field-Service und Field-Sales unterstützen und perspektivisch voll auf Software-as-a-Service (SaaS) setzen. Unsere organische Produktstrategie und unsere anorganische M&A-Strategie folgen diesen Grundsätzen und werden uns weiterhin ein dynamisches und nachhaltiges Wachstum ermöglichen.”

Die österreichische impactit GmbH, mit ihrem CEO Matthias Grünberger, bietet ihren Kunden mit der SaaS-Lösung portatour® vor allem im Bereich der Außendienstoptimierung in Verkauf, Beratung und Service eine gezielte und persönliche Tourenplanung und Routenplanung. Mit Softwareprodukten wie TRAMPAS und LP/2 optimiert Städtler Logistik (CEO Michael Reichle) komplexe und unternehmensspezifische Logistik- und Transportprozesse. Die FLS GmbH (CEO Dr. Jens Stief), mit Standorten in Deutschland, den Niederlanden und UK, ist Technologieführer für Routenoptimierung und spezialisiert auf softwaregestützte Echtzeitoptimierung für effiziente Termin-, Touren- und Lieferplanung von Fahrzeug-, Gutachter- und Technikerflotten.

SOLVARES GROUP

Durch den Kauf der FLS GmbH im Jahr 2018 entstand die SOLVARES GROUP mit Hauptsitz in Heikendorf bei Kiel. Durch die Erweiterung mit der impactit GmbH und Städtler Logistik GmbH & Co. KG im Jahr 2021, etabliert sich ein neuer Marktführer für Ressourcenoptimierung in Europa mit derzeit 7 Standorten in 4 Ländern. Das Portfolio dient der Optimierung der gesamten Wertschöpfungskette – von Vertrieb über Außendienst und Transport-Logistik bis hin zum Service. Im Fokus steht dabei stets die intelligente Ressourcenoptimierung durch Best-of-Breed Lösungen für den Kunden. Die FLS GmbH, impactit GmbH und Städtler Logistik GmbH & Co. KG sind zu 100% Tochterfirmen der SOLVARES GROUP.

Mehr Informationen auf

https://solvares.com

