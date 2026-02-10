Solvium Holding AG erweitert Geschäftsfelder

Die Solvium Holding AG baut die Geschäftsfelder Rail, Tankcontainer und Wechselkoffer aus. Damit stärkt das Unternehmen seine Vorwärtsintegration.

Die Solvium Holding AG baut die Geschäftsfelder Rail, Tankcontainer und Wechselkoffer aus. Im November 2025 hat sie die Atlas Rail Leasing sp. z o.o. mit Sitz in Warschau gegründet. Die Gesellschaft soll schrittweise das komplette Geschäft von Solvium mit Eisenbahn-Equipment übernehmen und ausbauen. Damit erhöht Solvium die Wertschöpfung innerhalb der Gruppe und verbessert Controlling und Zusammenarbeit mit Mietern und Investoren. Der Geschäftsführer Slawomir Tubek bringt in diesem Geschäft langjährige Erfahrung sowie weitreichende Marktkenntnisse und Geschäftsbeziehungen mit.

Die Solvium Holding AG wird auch das Geschäft mit Ankauf, Vermietung und Handel von bzw. mit Tankcontainern in Zukunft in Europa und in den Märkten Middle East/Indien verstärken. Dazu wurde bereits im August 2025 die Noble Container Leasing Europe GmbH mit Sitz in Köln gegründet. In diesem Zuge konnten Spezialisten mit großer Erfahrung und exzellenten Unternehmenskontakten aus den Segmenten gewonnen und angestellt werden.

Im Bereich der Wechselkoffervermietung hat die Axis Intermodal Deutschland GmbH ihr Serviceangebot erweitert. Axis betreibt seit 2025 ein eigenes verkehrsgünstig gelegenes Depot südlich von Köln mit einer Stellplatzkapazität für 800 Wechselkoffer oder Container. Vor Ort können mobile Reparaturen durchgeführt werden und größere Reparaturen in einem nahegelegenen Werkstattbetrieb.

Olaf Will, Vorsitzender des Vorstands der Solvium Holding AG, kommentiert: „Wir bauen unsere Geschäftsfelder weiter aus im Sinne einer Vorwärtsintegration. Im Interesse unserer Anleger verbessern wir damit die Kontrolle über alle Stufen der Wertschöpfung ihrer Assets.“

Auch die Solvium Capital Vertriebs GmbH blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2025 zurück. Zum dritten Mal in Folge konnte das Unternehmen die Platzierungssumme steigern. Nach 102 Millionen Euro im Jahr 2024 stieg der Vertriebsumsatz im Jahr 2025 um rund 10 Prozent auf 112 Millionen Euro.

Die Solvium-Gruppe ist ein international tätiger Asset-Manager für Transportlogistik und zugleich Anbieter und Manager von Investments in Logistikequipment. Die Solvium-Gruppe investiert in ertragsstarke Ausrüstungsobjekte, darunter Standardcontainer, Wechselkoffer und Güterwagen. Diese werden weltweit im Warentransport auf Schienen, Straßen und Seewegen genutzt. Die Angebote der Gruppe richten sich sowohl an Privatanleger: innen als auch an semi- und professionelle Anleger: innen. Das Asset-Management von Solvium legt besonderen Wert auf eine breit gefächerte Diversifikation und ein zielgerichtetes Risikomanagement. Mit einem attraktiven Rendite-Risiko-Profil ermöglicht die Solvium-Gruppe den Anleger: innen, vom kontinuierlichen Wachstum im Logistik- und Transportsektor zu profitieren.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2011 weist Solvium eine einwandfreie Leistungsbilanz auf. Mit rund 28.000 abgeschlossenen Verträgen mit Investor: innen und über 800 Millionen Euro investiertem Anlagekapital hat die Unternehmensgruppe stets ihre Zuverlässigkeit unter Beweis gestellt. Alle Miet-, Zins- und Rückzahlungen, die mittlerweile über 450 Millionen Euro überschreiten, wurden termingerecht und wie geplant erfüllt. Derzeit verwaltet Solvium ein Assetvolumen von weit über 500 Millionen Euro.

