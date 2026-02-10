Rosenberger OSI konsolidiert Rechenzentren eines weltweit führenden Optik-Konzerns

High-Density-Verkabelung für zwei Standorte erfolgreich umgesetzt

Augsburg, 10. Februar 2026 – Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI), Hersteller von innovativen faseroptischen Verkabelungsinfrastrukturen in Europa, hat die passive IT-Infrastruktur für ein weltweit führendes Technologieunternehmen der optischen und optoelektronischen Industrie an zwei Rechenzentrumsstandorten umgesetzt. Zentrales Element des Projekts war der Einsatz des PreCONNECT® SMAP-G2 UHD 19″-Systems, das eine hohe Packungsdichte sowie die kombinierte Integration von Kupfer- und Glasfasertechnik innerhalb einer Höheneinheit ermöglicht.

Die Projektanfrage erfolgte Anfang 2025 über die EDC Datacenter GmbH, dem Rechenzentrums-Planer des Kunden. In der anschließenden Ausschreibungsphase konnte sich Rosenberger OSI mit dem PreCONNECT® SMAP-G2 UHD gegen mehrere Wettbewerber durchsetzen. Ausschlaggebend waren die technischen Leistungsmerkmale, die kompakte Bauweise und die Möglichkeit, unterschiedliche Übertragungsmedien innerhalb eines Systems abzubilden. Ein weiterer Faktor war die zehnjährige Systemgarantie, die durch die Installation durch ein zertifiziertes Technikerteam von Rosenberger OSI ermöglicht wird.

Umsetzung an zwei Rechenzentrumsstandorten

Die Umsetzung erfolgte an zwei Standorten mit unterschiedlichen Anforderungen. Zunächst wurde eine bestehende Infrastruktur in Container-Rechenzentren konsolidiert, um den laufenden Betrieb während der Übergangsphase sicherzustellen. Parallel dazu wurde ein eigenständiges Rechenzentrum aufgebaut, das künftig die gesamte IT-Last übernehmen soll. Die benötigten Komponenten wurden im Juni 2025 geliefert, die Installationsarbeiten im September 2025 abgeschlossen. Insgesamt kamen 69 PreCONNECT® SMAP-G2 UHD-Gehäuse am ersten Standort und 23 weitere am zweiten Standort zum Einsatz.

Technische Eigenschaften von PreCONNECT® SMAP-G2 UHD

Das eingesetzte 19″-Gehäuse der zweiten Generation PreCONNECT® SMAP-G2 UHD ist modular konzipiert und bietet eine sehr hohe Portdichte auf engem Raum. Damit erfüllt es die Anforderungen moderner, skalierbarer Rechenzentrumsumgebungen und ermöglicht eine platzsparende, strukturierte Verkabelung.

Bereit für zukünftige Rechenzentren

„Rechenzentrumsarchitekturen entwickeln sich zunehmend in Richtung höherer Leistungsdichten und dynamischerer Betriebsmodelle. Um diese Entwicklungen langfristig zu unterstützen, sind Verkabelungssysteme erforderlich, die nicht nur aktuelle Anforderungen erfüllen, sondern auch strukturell offen für zukünftige Erweiterungen bleiben. Genau hier setzen wir mit PreCONNECT® SMAP-G2 UHD an“, sagt Thomas Schmidt, Geschäftsführer von Rosenberger OSI.

Über Rosenberger OSI:

Seit 1991 ist Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI) ein anerkannterExperte für glasfaserbasierte Verbindungstechnik, Verkabelungslösungen und Infrastruktur-Services in den Bereichen Rechenzentren, Lokale Netzwerke, Mobilfunknetze und Industrielle Anwendungen. Als integrierter Lösungsanbieter verfügen wir über hohe Expertise in der Entwicklung und operative Exzellenz in der Produktion von Systemlösungen für Kommunikationsnetze. Unsere umfassenden Serviceleistungen ermöglichen den sicheren und effizienten Betrieb digitaler Infrastrukturen. Diese Kombination verbunden mit unserer gelebten Kundenorientierung macht uns einzigartig und zu einem starken Partner im globalen Markt.

Rosenberger OSI beschäftigt in Europa und Nordamerika rund 800 Mitarbeiter und ist seit 1998 Teil der global operierenden Rosenberger Gruppe, einem weltweit führenden Anbieter von Hochfrequenz-, Hochvolt- und Fiberoptik-Verbindungslösungen mit Hauptsitz in Deutschland.

Weitere Informationen unter: www.rosenberger.com/osi

