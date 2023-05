SOMABAYs „The Breakers“ Hotel erstrahlt in neuem Glanz

Das Sport- und Lifestyle-Hotel „The Breakers“ im Ägyptischen Somabay öffnet nach dreimonatiger Modernisierung wieder seine Türen.

Somabay / München, 08. Mai 2023. The Breakers, eines der trendigsten Hotels in Somabay hat am 16. April 2023 nach dreimonatiger Renovierung und Modernisierung wiedereröffnet. Das The Breakers ist bekannt für seine erstklassigen Einrichtungen und seine Lage direkt am Roten Meer.

Die Renovierung umfasste eine grundlegende Überholung aller 173 Zimmer, darunter sechs exklusive XL-Lifestyle-Zimmer, die mit einer freistehenden Badewanne und Blick auf den Sonnenuntergang oder -aufgang ausgestattet sind. Alle Zimmer bieten bequeme Betten, geräumige Duschen, kostenloses WLAN und Balkone. Der neue Boho-Style gibt den Zimmern ein frisches, modernes Aussehen und sorgt für einen komfortablen Aufenthalt.

The Breakers ist ein Sport- und Lifestyle-Hotel, das zahlreiche Aktivitäten anbietet, wie Kiten, Tauchen, Schnorcheln oder Beachvolleyball. Wer es etwas ruhiger angehen lassen möchte, kann Yoga, Boccia oder Stand Up Paddling ausprobieren. Die ideale Lage direkt am Roten Meer mit klarem Wasser, stetigem Wind und einem beeindruckenden Hausriff bietet perfekte Voraussetzungen für einen unvergesslichen Aufenthalt.

Ein besonderes Augenmerk wurde auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz gelegt. Das Hotel hat als erstes Hotel in Ägypten BRITA-Wasserfilter in seinen Einrichtungen implementiert. Jeder Gast erhält eine Edelstahlflasche, die er jederzeit an den Bars, im Restaurant und am 7 Bft KiteHouse kostenlos befüllen oder auswechseln lassen kann. Mit dieser Maßnahme werden rund 95 % des bisherigen Verbrauchs an Plastikflaschen eingespart. Auch bei der Renovierung wurde darauf geachtet, möglichst umweltfreundliche und nachhaltige Lösungen zu implementieren.

Passend zur avantgardistischen Ausrichtung des Hotels eröffnet The Breakers auf der Terrasse eine spezielle Kochstation für sein vegetarisches und veganes Publikum. Die hoteleigene Bäckerei ist mit seiner breiten Auswahl an verschiedenem Brot und knusprigen Brötchen unabdingbar. So können Gäste dunkles Vollkornbrot und glutenfreie Optionen täglich genießen.

The Breakers ist stolz darauf, einen hohen Anteil wiederkehrender Gäste zu haben. Der Slogan „Welcome Home“ spiegelt die familiäre Atmosphäre und den hervorragenden Service wider, die das Hotel seinen Gästen bietet.

The Breakers freut sich darauf, seine Gäste in seiner neuen, modernen Umgebung wieder willkommen zu heißen und ihnen ein unvergessliches Erlebnis zu ermöglichen.

Über Somabay

Somabay ist eine Halbinsel am Roten Meer und bietet eine breite Palette an Aktivitäten für Touristen. Die Region ist international bekannt für ihre fünf renommierten Hotels und Resorts, ihre traumhaften Strände und das kristallklare Wasser. Mit der Anbindung an große Fluggesellschaften wie Lufthansa, Egypt Air und Condor ist Somabay aus Europa einfach zu erreichen. Die Destination zeichnet sich durch erstklassige Luxushotels, exklusive Golfplätze, atemberaubende Tauch- und Schnorchelreviere sowie eine einzigartige Kultur der Region aus.

Bildquelle: © The Breakers Somabay