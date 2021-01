Somikon 4K-USB-Webcam mit Linsenabdeckung und Autofokus

Ideal für hochauflösende Video-Chats

– Optische 4K-Videoaufösung

– Linsenabdeckung zum Schutz der Privatsphäre

– Autofokus stellt das Gesicht selbstständig scharf

– Mikrofon für optimale Tonübertragung

– Plug & Play: einfach einstecken und loslegen

– Praktische Befestigungs-Klemme

Ideal für Home-Office: PC oder Notebooks ganz bequem für Video-Telefonie und -Konferenzen aufrüsten – in hochauflösendem 4K. Dank integriertem Mikrofon wird auch der Ton optimal übertragen.

Schützt die Privatsphäre: Endlich ist Schluss mit behelfsmäßigen Linsenabklebungen. Einfach die integrierte Linsenabdeckung vor die Kamera schieben, wenn man die Webcam mal nicht benutzt.

Immer scharf gestellt: Per Autofokus stellt die Webcam das Gesicht selbstständig scharf – so kann man sich frei vor der Kamera bewegen und das Gegenüber sieht einen dennoch jederzeit klar und deutlich.

Einfach und schnell montiert: Dank praktischer Befestigungs-Klemme bringt man die Webcam von Somikon in null Komma nichts am PC- oder Notebook-Bildschirm an. Oder man stellt die Webcam einfach auf Tisch oder Schreibtisch auf.

– Optische 4K-Videoauflösung: 3264 x 2448 Pixel mit 25 Bildern/Sek., 60 Hz

– Autofokus: Kamera stellt Ihr Gesicht selbstständig scharf

– Bildwinkel: 75°

– Auto-Korrektur von Kontrast, Schärfe, Sättigung, Weißabgleich und Belichtung

– Linsenabdeckung zum Schutz der Privatsphäre

– Integriertes Mikrofon für optimale Tonübertragung

– Unterstützt Bildformate: YUV2 (YUYV)

– Unterstützt Videoformate: MJPEG

– Klemme zum Befestigen an PC- oder Notebook-Bildschirm und zum Aufstellen

– Plug and Play: einfach einstecken und loslegen

– Systemvoraussetzungen: Windows 7/8/8.1/10, OS X ab 10.4.8, Linux ab 2.6.26, Android 4.0

– Stromversorgung: per USB (Kabel integriert)

– Maße: 87 x 70 x 30 mm, Gewicht: 86 g

– Webcam mit Linsenabdeckung inklusive deutscher Anleitung.

– EAN: 4022107382489

Preis: 56,61 EUR

Bestell-Nr. PX-2489-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-PX2489-1341.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/4RBpGShz

Die PEARL. GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten. Mit mehr als 16 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Kontakt

PEARL.GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.