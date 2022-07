Somikon Mikroskop-Vorsatzlinse für Smartphones CVL-60

Selbst winzigste Details mit dem Smartphone fotografieren

– Universeller Halte-Clip für Smartphones und Tablet-PCs

– Für spektakuläre Nah-Aufnahmen fast wie mit dem Mikroskop

– 2 Helligkeitsstufen für optimal ausgeleuchtete Aufnahmen mit 3D-Effekt

– Unterstützt den Autofokus der Kamera

– Bis zu 120 Minuten Akkulaufzeit

In die Mikro-Welt eintauchen: Kleine Motive aus geringer Entfernung fotografieren und sie imposant vergrößern – fast wie mit einem Mikroskop! So werden auch winzige Details von Blättern und Blumen, Insekten, Holz u.v.m. sichtbar. Oder man inspiziert Haare und Haut in ungeahnter Detailhaftigkeit. Auch auf Schmuck, Edelsteine & Co. wirft man nun einen tiefenscharfen Blick.

Aufnahmen mit 3D-Effekt: Dank zuschaltbarem LED-Licht mit 2 Helligkeitsstufen gelingen bestens ausgeleuchtete Aufnahmen, die die Motive faszinierend plastisch in Szene setzen.

Kinderleicht in der Anwendung: Einfach den Halteclip mit der Makro-Vorsatzlinse von Somikon über die Kamera an Smartphone oder Tablet-PC schieben und schon kann man fotografieren. Natürlich bleibt dabei der Autofokus der Kamera erhalten!

– Mikroskop-Vorsatzlinse aus optischem Glas für beste Abbildungs-Leistung

– Universeller Halte-Clip für nahezu alle Smartphones, iPhones, Tablet-PCs und iPads mit einer Dicke von bis zu 12 mm

– 200-fache Vergrößerung für detailreiche Nah-Aufnahmen

– 6 LEDs mit 2 Helligkeitsstufen für optimal ausgeleuchtete Aufnahmen mit 3D-Effekt

– Optimaler Aufnahme-Abstand: ca. 6,5 – 7 mm

– Unterstützt den Auto-Fokus der Kamera

– Mikrofaser-Reinigungstuch für jederzeit klare Aufnahmen

– Transporttasche für geschützten Transport und sichere Aufbewahrung

– Anschlüsse: USB-C-Ladeanschluss

– Stromversorgung LED: integrierter Li-Po-Akku mit 120 mAh für bis zu 120 Minuten Laufzeit, lädt per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 68 x 28 x 12 mm, Gewicht: 26 g

– Mikroskop-Vorsatzlinse CVL-60 inklusive USB-Ladekabel, Mikrofaser-Reinigungstuch, Transporttasche und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107400022

Preis: 25,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8230-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX8230-1059.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/B2izHcymPYpwHfm

