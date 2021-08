Somikon Stand-Alone-Foto-, Dia- & Negativscanner SD-2000

Schnell und einfach Dias, Fotos und mehr ganz ohne PC digitalisieren

– Ideal für Dias, Negative, Fotos, Zeitungsausschnitte u.v.m.

– Digitalisiert ganz ohne Computer

– Helle LEDs für optimale Ausleuchtung

– Extragroßes Farb-Display für beste Scan-Kontrolle

Ganz einfach Fotos, Dias und Negative digitalisieren: So sind wertvolle Erinnerungen geschützt vor Alterserscheinungen und Beschädigungen und werden ins digitale Zeitalter gerettet. Digitalisierte Fotos kann man so einfacher archivieren oder über soziale Medien mit Freunden und Verwandten teilen.

Dieser Scanner von Somikon macht es leichter: Dank praktischen Haltern für lose Fotos, Dias und Negative richtet man die Bilder immer optimal gerade aus. Für beste Ergebnisse auf Knopfdruck. Und das ganz ohne Computer!

Volle Aufnahme-Kontrolle: Die Scans auf dem Farb-Display betrachten und bearbeiten, das Format anpassen und mehr. Die Bedienung ist einfach und komfortabel.

Bilder groß rausbringen: Den Scanner per HDMI an einen Fernseher verbinden. Schon ist der Foto-Abend mit der Familie oder Freunden auf einfachste Weise organisiert! Natürlich kann man die Fotos zum Sichern, Ausdrucken und mehr auch direkt per USB auf den Computer übertragen.

* Optimal positionierte Fotos: je 1 Halter für Dias (mit und ohne Rahmen, 5 x 5 cm), Negativfilme (Typ 135) sowie lose Fotos bis 13 x 18 cm

– Auch für Pocketfilm (Typ 110) und Instamaticfilm (Typ 126, Halter jeweils nicht enthalten)

– Scannt ohne Computer: speichert auf SD(HC)-Karte bis 32 GB (bitte dazu bestellen)

– Hochauflösender CMOS-Sensor mit 14 Megapixeln

– Auflösung: 5760 x 3840 Pixel (3:2-Format, 20 MP interpoliert)

– Abtastqualität Film: 2.850 dpi, Foto: 550 dpi

– Speicherformat: JPG

– Optimal beleuchtet: 3 weiße LEDs leuchten Dias und Fotos aus

– Automatische Anpassung der Farbbalance

– Extragroßes LCD-Farb-Display mit 10,9 cm (4,3″) Diagonale

– Einfache Bedienung direkt am Scanner

– Bildübertragung per USB an PC und Notebook

– HDMI-Anschluss für direkte Wiedergabe auf Monitor und TV

– Gummierte Füße für rutschfesten Stand

– Stromversorgung: per USB

– Maße: 23,7 x 20,8 x 16,9 cm, Gewicht: 850 g

– Scanner SD-2000 inklusive Dia-Halter, Negativfilm-Halter, Foto-Halter, USB-Kabel, USB-Netzteil und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107388702

Preis: 129,99 EUR

Bestell-Nr. NX-4968-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX4968-1301.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/WCBpGRAe

Die PEARL. GmbH aus Baden-Württemberg ist das umsatzstärkste Unternehmen einer internationalen Technologie-Gruppe. Der Schwerpunkt, der 1989 gegründeten Firma, ist der Distanzhandel von Hightech- und Lifestyle-Produkten. In Deutschland werden rund 500 Mitarbeiter*innen beschäftigt, darunter etwa 30 Auszubildende in unterschiedlichen Ausbildungsberufen.

Mit ca. 20 Millionen Kundinnen und Kunden, über 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Schwesterunternehmen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Über 100.000 Europaletten Lagerkapazität in sechs Logistikzentren gewährleisten höchstmögliche Warenverfügbarkeit.

Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und das Teleshopping-Unternehmen Pearl.tv mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch.

In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte mit über 100 bekannten Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE oder ELESION. Darunter sind zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat die PEARL. GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Durch eine konsequente Erweiterung des Produktportfolios und den Einsatz modernster Kommunikations- und Arbeitsmittel ist das stetige Wachstum des Unternehmens gesichert.

Kontakt

PEARL. GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.