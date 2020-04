Sommer – Aktion bei schuhplus: 10 % Rabatt auf alle Schuhe in Übergrößen

Jetzt Preisvorteil sichern auf große Herrenschuhe sowie Damenschuhe in großen Größen

Große Schuhe sind das unverkennbare Markenzeichen von schuhplus. Die Herrenschuhe zeichnen sich durch stilvolle Designs aus, die mit einer gelungenen Kombination aus Qualität und Komfort überzeugen können. Erhältlich sind Schuhe in Übergrößen für Herren in den Größen 46 bis 54, sodass auch Männer mit richtig großen Füßen problemlos fündig werden. Es gibt zurzeit jede Menge leichte Frühling-, Sommer- und Freizeitmodelle, die für coole Lifestyle-Looks wie gemacht sind, insbesondere auch Sneaker von Adidas. Und das Beste: auf das gesamte Sortiment dieser Herrenschuhe gibt schuhplus – Schuhe in Übergrößen jetzt einen Rabatt von 10 % noch bis zum 01.05.2020

Extragroße Damenschuhe für den anspruchsvollen Geschmack

Mit einem Preisvorteil von 10 % geht Fashionistas das Schuhliebhaber-Herz auf! Denn bei schuhplus gibt es so viele Schuhe in Übergrößen, dass modebegeisterte und qualitätsbewusste Frauen aus dem Vollen schöpfen können. Von ausgefallenen Sandaletten mit funkelndem Glitzer über schicke Zehentrenner bis hin zu bequemen und legeren Sneakern ist alles vertreten. Dank dieser umfangreichen Auswahl kann sich jede Frau große Damenschuhe aussuchen, die perfekt zu ihrem individuellen Stil passen. Der schuhplus Webshop sowie die drei Filialen in Dörverden, im Ohland-Park Kaltenkirchen sowie in Sedelsberg am c-Port Saterland bieten Schuhe in Übergrößen für Damen in den Größen 42 bis 46, aber natürlich ist vor Ort auch das XL-Herrensortiment vertreten.

Jetzt bei schuhplus einen Rabatt von 10 % auf das gesamte Sortiment sichern

Die ausgewählten Damen- und Herrenschuhe können ganz bequem online bestellt werden, der Preisnachlass von 10% wird mit dem exklusiven Aktionscode “Sommer-in Sicht” automatisch im Warenkorb abgezogen. Eine schnelle Lieferung wird garantiert, sodass das begehrte Schuhwerk schon bald getragen werden kann! Der Gutschein gilt natürlich auch in den Fachgeschäften. Einfach den Newsletter oder das Posting ausdrucken, an der Kasse vorzeigen – und schon hat man ordentlich gespart! Alternativ kann der Newsletter auch auf dem Smartphone oder dem Tablet präsentiert werden. Die Aktion läuft bis zum 01.05.2020 und wie immer gilt, dass Gutscheine nicht kombinier- oder auszahlbar sind.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

