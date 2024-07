Sommer-Familienurlaub im Jumeirah Burj Al Arab

Wir freuen uns, unser neuestes luxuriöses Familien-Suite-Staycation-Angebot im Jumeirah Burj Al Arab vorzustellen: Sommer-Familienurlaub.

Dieses außergewöhnliche Paket ist darauf ausgelegt, unvergessliche Erinnerungen für Familien zu schaffen und bietet eine Mischung aus Entspannung, Abenteuer und Genuss. Unsere Gäste genießen einen sorgfältig vorbereiteten Reiseplan, der ein nahtloses und luxuriöses Erlebnis von Anfang bis Ende sicherstellt.

Schaffen Sie unvergessliche Erinnerungen mit Ihren Liebsten diesen Sommer im Jumeirah Burj Al Arab, wo an jeder Ecke Überraschungen auf Sie warten.

Flexible Stornierung möglich.

Angebotsvorteile:

In-Suite-Check-in und Butler-Service

Kinder-Annehmlichkeiten: Tipi-Zelt, Rolly“s Leckereien, Filmabend mit Snacks im Piratenzimmer, Abenteuer im Wild Wadi Waterpark™, Zugang zum Kids Club im Madinat Jumeirah oder Jumeirah Beach Hotel und Turtle-Erlebnis

Gastronomische Erlebnisse: Tägliches Frühstück, Abendessen im Al Iwan, familiäres Abendessen in der Suite, Mittagessen im SAL Restaurant und Abendessen für Eltern im Al Muntaha oder Ristorante L“Olivo im Al Mahara

Hermes Badezimmer- und Kinderannehmlichkeiten

Zugang zum SAL Beach Club, ergänzt durch eine luxuriöse Cabana

Zugang zum Talise Spa

Zugang zum privaten Strand von Jumeirah

Zugang zum Summersalt Beach Club

Jumeirah One Mitglieder genießen exklusive Mitgliedervorteile

Allgemeine Geschäftsbedingungen:

Mindestaufenthalt von drei Nächten erforderlich

Nur verfügbar in Zwei- und Drei-Zimmer-Suiten

Die Erlebnisse sind Teil des Reiseplans

Check-in-Zeit ist 16:00 Uhr

Nach 12:00 Uhr ist das Spa nur für Erwachsene

Reservierung muss mit einer Kreditkarte garantiert werden

Preise verstehen sich zuzüglich 10% Servicegebühr, 7% Gemeindesteuer, Tourismus-Dirham-Gebühr von AED 20 pro Schlafzimmer pro Nacht und 5% Mehrwertsteuer

Alle Gäste, einschließlich Kinder, müssen einen gültigen Originalausweis (Reisepass oder UAE/GCC National ID) vorlegen

Kinder ab 12 Jahren gelten als Erwachsene

Angebot nicht gültig in Verbindung mit anderen Angeboten

Buchungen je nach Verfügbarkeit

Sperrtermine und Zimmerbeschränkungen können gelten

Es gelten die regulären Stornierungsbedingungen des Hotels

Die Jumeirah One Mitgliedskarte muss beim Check-in vorgelegt werden, um zusätzliche Vorteile zu erhalten

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Jumeirah One

Jumeirah behält sich das Recht vor, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Avenue V. Communications ist eine Full-Marcom-Agentur in Dubai, die für Kunden aus dem Luxussegment arbeitet, insbesondere für die Hotellerie.

Kontakt

Avenue V. Communications

Valentin Poser

Plot 71, FGB Building Block A, Al Goze Third 128

12345 Dubai

+971503060096



https://www.avenue-v-communications.com

Bildquelle: @Jumeirah