Reifegrad des Field Service Managements im Self-Check

Mit einem neuen Self-Check von audius können Unternehmen den Reifegrad ihres Field Service Managements ermitteln und erhalten Guidance zur individuellen Optimierung.

Weinstadt, 18. Juli 2024 – Die Wichtigkeit des technischen Außendienstes für die wirtschaftliche Performance und Kundenzufriedenheit kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Das ist die Überzeugung von audius, einem führenden Anbieter von Field-Service-Lösungen im technischen Außendienst. Wird der Field Service schlecht gesteuert oder kann er nicht effizient arbeiten, leiden die Kunden, werden wertvolle Fachkräfte demotiviert, Aufträge schleppend abgearbeitet und unnötige Kosten verursacht.

Ohne eine moderne, digitale Unterstützung der Prozesse rund um den Field Service und eine perfekte Abstimmung zwischen allen Einheiten im Unternehmen mit dem technischen Außendienst ist ein effizientes Arbeiten nicht vorstellbar. Die Veränderungen in Field-Service-Prozessen sind durch den technischen Wandel – aktuelle Stichworte sind Mobile, Self-Service und KI – enorm. Auch Softwarelösungen müssen sich an das Wachstum des Unternehmens und den technischen Fortschritt anpassen. Prozesse, die vor kurzem noch undenkbar erschienen, sind heute vielleicht schon Realität – und werden womöglich von agileren Wettbewerbern bereits eingesetzt.

„Mit Blick auf die rasanten Veränderungen im Field Service fragen sich Geschäftsführung und Field Service Management vielerorts zurecht, ob ihre Prozesse und IT-Unterstützung im technischen Außendienst noch State of the Art und zukunftsfähig sind. Unser Self-Check gibt innerhalb von 30 Minuten eine gute Indikation, wo man steht, und schlägt erste Ansätze zur Verbesserung vor“, erklärt Christian Schilling, Bereichsleiter Software und Experte für Field Service Management bei audius.

Unternehmen sollten den Reifegrad ihrer individuellen Lösung zur Unterstützung des Field Service deshalb regelmäßig prüfen, ggf. Optimierungen vornehmen oder eine Lösung der neuesten Generation anschaffen. Der kostenlose audius Self-Check ist ein hervorragendes Tool dazu. Mit 15 Facetten, verteilt über die fünf Kernbereiche für die Zukunftsfähigkeit des Field Service – Prozessintegration, Planungsoptimierung, mobile Unterstützung, Automatisierung und IoT -, ermöglicht er eine umfassende und gleichzeitig schnelle Bewertung.

„Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in Softwarelösungen für den Field Service legen wir mit unseren Fragen zielsicher den Finger in die Wunde – falls denn eine da sind. So werden Schwachstellen schnell erkannt und Verbesserungspotentiale herausgearbeitet“, erläutert Schilling die Wirksamkeit des Self-Checks. Wer nach dem Check einen Schritt weitergehen will, dem bietet audius ein unverbindliches Expertengespräch an, in dem die Ergebnisse diskutiert und potenzielle Maßnahmen zur Verbesserung des Field Service Managements erläutert werden.

Interessenten finden den Self-Check „Reifegrad Field Service“ hier:

https://landing.audius.de/checkliste-reifegrad-field-service

Mehr Informationen über den Spezialisten für Sales und Field Service mit Microsoft Dynamics 365:

https://www.audius.de/de

Die im Jahr 1991 gegründete audius SE ist eine weltweit tätige ITK-Gesellschaft. Von der Netzwerktechnik bis hin zur konkreten Softwareanwendung bietet die Unternehmensgruppe die passenden Lösungen für öffentliche Auftraggeber, Mittelständler und international agierende Konzerne. Bei der Betreuung von 350.000 IT-Arbeitsplätzen weltweit sind die nahezu 600 Mitarbeiter an 20 Standorten – davon 16 in Deutschland – fokussiert auf den Einsatz zukunftsorientierter Technologien und Best Practices.

audius smcTeam ist Pionier für Unified Asset Management und führt mit dem Produkt Asset Manager alle technischen, organisatorischen und kaufmännischen Arbeitsmittel und Wirtschaftsgüter in einer ganzheitlichen Verwaltung zusammen. Die Lösung wird von zahlreichen Kunden eingesetzt und auch von Partnern wie der baramundi software GmbH vertrieben.

Ein weiterer Geschäftsbereich beschäftigt sich mit Netzinfrastrukturen, insbesondere dem Auf- und Ausbau des 5G-Netzes. Zu den Kunden der Gruppe zählen global agierende Konzerne sowie mittelständische Betriebe. Strategisches Ziel ist es sowohl organisch als auch durch Zukäufe zu wachsen. Die Aktien der audius SE notieren im Basic Board der Börse Frankfurt sowie im Mittelstandssegment m:access der Börse München. https://www.audius.de

Firmenkontakt

audius GmbH

Sandra Honner

Mercedesstraße 31

71384 Weinstadt

+49 7151 369 00 0



http://www.audius.de

Pressekontakt

bloodsugarmagic GmbH & Co. KG

Bernd Hoeck

Gerberstraße 63

78050 Villingen-Schwenningen

+49 7721 9461 220



http://www.bloodsugarmagic.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.