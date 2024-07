FLOWBOX wurde im Gartner® Hype Cycle™ for Low-Carbon Energy Technologies 2024 als Sample Vendor ausgezeichnet

FLOWBOX, ein Pionier im Bereich fortschrittlicher Energiemanagement- und Optimierungssysteme, gab seine Aufnahme in den renommierten Gartner® Hype Cycle™ for Low-Carbon Energy Technologies 2024 bekannt. Laut FLOWBOX unterstreicht diese Anerkennung die innovativen Beiträge des Unternehmens zum Energiesektor, insbesondere in der Kategorie Energiemanagement- und Optimierungssysteme (EMOS).

Die Gartner Hype Cycles bieten eine grafische Darstellung des Reifegrads und der Akzeptanz von Technologien und Anwendungen und wie sie potenziell relevant sind, um reale Geschäftsprobleme zu lösen und neue Chancen zu nutzen. Die Gartner Hype Cycle-Methodik gibt Ihnen einen Überblick darüber, wie sich eine Technologie oder Anwendung im Laufe der Zeit entwickeln wird, und bietet eine solide Quelle für Erkenntnisse, um ihren Einsatz im Kontext Ihrer spezifischen Geschäftsziele zu verwalten.*

Laut einer Studie von Gartner hängt die Erreichung ehrgeiziger Ziele zur Emissionsreduzierung bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung des Wachstums von der weit verbreiteten Einführung kohlenstoffarmer Energietechnologien ab. Dieser Hype Cycle zeigt den aktuellen Stand wichtiger kohlenstoffarmer Energietechnologien, um Führungskräften dabei zu helfen, den technologischen Reifegrad, die damit verbundenen Auswirkungen und Risiken zu verfolgen. Die FLOWBOX wird in der Kategorie EMOS ausgezeichnet, was ihren Status als schnell wachsende Technologie unterstreicht.

Laut dem Gartner-Bericht geben die Treiber unter Energiemanagement- und Optimierungssystemen an:

– „Mit der Einführung des COP28 Global Renewables and Energy Efficiency Pledge am 2. Dezember 2023 wurden globale Ziele festgelegt, um die Rate der weltweiten Energieeffizienzverbesserungen von etwa 2 % auf jährlich 4 % bis 2030 zu verdoppeln.“

– „Erhöhte Investitionen in intelligente Netze und Zähler erleichtern die Anbindung und Koordination von Unternehmensgeräten und ermöglichen so Fortschritte bei den EMOS-Funktionen.“

– „Fortschritte bei Technologien wie digitalen Zwillingen und KI ermöglichen bidirektionale Koordination und Automatisierung, die früher nicht realisierbar waren, aber jetzt aufgrund steigender Energiepreise realisierbar sind.“

Pavel Jiranek, COO von FLOWBOX: „Wir freuen uns sehr über die Anerkennung im Gartner Hype Cycle for Low-Carbon Energy Technologies 2024. Unserer Meinung nach bestätigt diese Anerkennung unser Engagement, gewerblichen und industriellen Anwendern innovative Energiemanagementlösungen zur Verfügung zu stellen. Unsere Plattform bietet fortschrittliche Analyse- und Technologiefunktionen, um den Energieverbrauch zu optimieren, Kosten und CO2-Emissionen zu senken und so die allgemeine Nachhaltigkeit zu verbessern. Da die Volatilität der Energiekosten und die Versorgungsprobleme Unternehmen weiterhin vor Herausforderungen stellen, sind unsere Lösungen wichtiger denn je, um Unternehmen dabei zu helfen, ihre Netto-Null-Ziele zu erreichen und ihre Abläufe zu optimieren.“

Energiemanagement- und Optimierungssysteme

Die FLOWBOX EMOS wurde entwickelt, um gewerbliche und industrielle Anwender dabei zu unterstützen, ihren Energieverbrauch effizient zu verwalten. Das System nutzt datengestützte Erkenntnisse und fortschrittliche Optimierungstechniken, um Abläufe zu rationalisieren, Kosten zu senken und die Nachhaltigkeit durch Verringerung der CO2-Emissionen zu verbessern. Da die FLOWBOX hardwareunabhängig ist, integriert sie Daten von Zählern, Sensoren sowie Betriebs- und Produktionstechnologien und kommuniziert gleichzeitig mit Energieversorgern, Netz- und Mikronetzbetreibern sowie Märkten, um verschiedene betriebliche Anwendungsfälle zu orchestrieren. Die Plattform liefert Echtzeitdaten für Reporting und Benchmarking sowie für die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen, die Gewährleistung der Energieresilienz und den Schutz von Anlagen vor Ausfällen und Verlusten.

Bedeutung und Auswirkungen von EMOS auf das Geschäft

Angesichts der Volatilität der Energiekosten und des Energieangebots sind die Unternehmen erheblich betroffen, was die Inflation antreibt und proaktive Maßnahmen erforderlich macht. Die EMOS-Fähigkeiten von FLOWBOX sind von entscheidender Bedeutung, wenn es darum geht, Unternehmen dabei zu helfen, unmittelbare Energiepreis- und Sicherheitsbedenken zu bewältigen und gleichzeitig Emissionsreduktionsziele wie Netto-Null zu erreichen. Die Nachfrage nach Energiedienstleistungen im Abonnement wächst, was die rasche Einführung digitalisierter Produkte durch Energie- und Versorgungsunternehmen erforderlich macht. FLOWBOX bietet einen Return on Investment (ROI) von 6 bis 24 Monaten und hilft Kunden, Energie zu sparen, Geld zu sparen, Treibhausgasemissionen (THG) zu verwalten und gesetzliche Vorschriften einzuhalten, was es zu einem unverzichtbaren Instrument für ein modernes Energiemanagement macht.

Über FLOWBOX:

FLOWBOX ist ein tschechisches Unternehmen, das seit 2012 eine einzigartige Softwareplattform für autonomes Energiemanagement entwickelt. Seit 2024 bietet FLOWBOX auch Beratungen und Energieaudits an, um die Erstellung und Umsetzung von Energiekonzepten zu unterstützen. Die FLOWBOX-Software integriert alle Technologien, die Energie erzeugen und verbrauchen, in einer einzigen Umgebung und bietet eine detaillierte Messung und Visualisierung. Noch wichtiger ist, dass es den Energieverbrauch orchestriert, autonom verwaltet und optimiert. FLOWBOX ist in der Industrie, in der Immobilienbranche (einschließlich Bürogebäude, Einkaufszentren und Logistikzentren) sowie in Smart Cities und Bürgerenergieinitiativen tätig.

FLOWBOX, das als europäisches Startup des Jahres 2022 ausgezeichnet wurde, ist mit dem Solar Impulse Efficient Solution Label ausgezeichnet und nach ISO 27001 zertifiziert.

