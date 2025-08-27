Sommer in der ElbUferei Restaurant & Bar: Genussvolles Urlaubsfeeling direkt an der Elbe

Rooftop-Sundowner mit DJ, Drinks und Fingerfood | Barbecue auf der Terrasse

Mit den Genuss-Events der ElbUferei Restaurant & Bar fühlt sich Sommer in der Stadt wie Urlaub an.Ob beim Sundowner in den Elbhaus-Suiten, einem sommerlichen Barbecue oder einem mediterranen Menü auf der lauschigen Terrasse: In der ElbUferei Restaurant & Bar zeigt Dresden von seiner köstlichsten und luftigsten Seite.

Rooftop-Sundowner mit Elbblick

In exklusivem Ambiente mit einmaligem 360 Grad-Panoramablick über die Elbe und die Dresdner Altstadt den Sonnenuntergang erleben? Beim Rooftop-Sundowner in den Suiten des Elbhauses stimmt der Rahmen, um sich mitten in Dresden wie in den coolsten Locations des Mittelmeers zu fühlen. Chillige Musik, speziell für das Event kreierte Drinks und köstliche Spezialitäten vom Grill sorgen für einen rundum besonderen Abend. Nach Verfügbarkeit kann der Rooftop-Sundowner auf der Terrasse der Elbhaus-Suite für private Feiern wie Hochzeiten, Geburtstage oder Firmenevents gebucht werden. Preis: EUR 89,00 p. P. inkl. kleinen Grill-Spezialitäten und Getränken. Reservierung erforderlich.

Sommerliches Barbecue auf der Terrasse

Grillen gehört zum Sommer wie Sonne, Erdbeeren und gute Laune. Auf der lauschigen Terrasse der ElbUferei Restaurant & Bar serviert das Küchenteam flammengeküsste Kompositionen vom Holzkohlegrill. Im Stil eines 4-Gang-Menüs werden die gegrillten Komponenten mit köstlichen Beilagen am Platz serviert – immer mit dem speziellen kulinarischen Twist, der diese Grillabende ganz besonders macht. Preis: EUR 69,00 p. P. inkl. Begrüßungsdrink, Amuse-Bouche, Brot- und Wasserbegleitung. Optionale Weinbegleitung: EUR35,00p.P. Termine: 23. und 30. August sowie 20. und 27. September 2025 jeweils 18.00 Uhr. Reservierung erforderlich.

Urlaubsfeeling mit mediterranen Menüs

Küchenchef David Schöbel kreiert auf der Basis hochwertiger heimischer Produkte und mit Hilfe ungewöhnlicher Kompositionen, Gewürze und Texturen immer wieder neue Interpretationen bekannter Gerichte. Mit Handwerkskunst und Savoir-faire zaubert er unkomplizierte und gleichzeitig kreative Speisen auf den Teller, bei denen jeder Bissen seine Freude an der Sache schmeckbar macht. Einen einfachen Tomatensalat etwa verwandelt er mit gepickelter Zwiebel, fermentiertem Knoblauch und Crostini in eine aufregende Vorspeise, beim ur-österreichischen Tafelspitz sorgen Erbsen, Meerrettich und eine als Salat marinierte Wurzel-Julienne für geschmackliche Überraschungen. Die Garnele mit Passionsfrucht, grünem Spargel und Szechuan Pfeffer zaubert fruchtig-scharfe Sommeraromen auf den Teller, die gebackene Aubergine mit Kichererbsen, Granatapfel und Pistazie setzt einen mediterranen Levante-Akzent. Abschließend locken als Dessert etwa Mango, die mit einem Brownie leckere Schokoaromen und mit Limette und Zitronenmelisse feine Säure mitbringt, oder vollmundige Kirsche mit feinem Nougat, Joghurt und Yuzu. Eine Auswahl regionaler Weine und von Barchef Johannes Leypold kreierte Drinks ergänzen das Angebot.

Reservierungen unter: +49 351 448 111 0 oder hafencity@arcotel.com |

ElbUferei Restaurant & Bar, Leipziger Straße 29, 01097 Dresden | elbuferei.de

Die Wiener ARCOTEL Unternehmensgruppe in Besitz von Dr. Renate Wimmer wurde 1989 gegründet und zählt heute zu einem der größten privaten österreichischen Unternehmen im Tourismusbereich. Sie positioniert sich mit derzeit 12 Hotels (6 in Österreich, 6 in Deutschland) in attraktiven Stadtlagen in der Business- und Stadthotellerie. Unter dem Motto „Das MEHR Hotel“ zeichnen sich die ARCOTEL-Häuser durch ein MEHR an Leistung, Erlebnissen und Nachhaltigkeit für Gäste und Mitarbeiter:innen aus. Die Gruppe beschäftigt ein Team mit rund 650 Mitarbeiter:innen. Das Flagship-Projekt ARCOTEL Tabakfabrik Linz wird im Frühjahr 2026 eröffnet.

