Sonderanfertigungen von HoKon Verschlusstechnik

Der Dortmunder Betrieb hat sich auf die Segmente Scharnier- und Verschlusstechnik spezialisiert.

Das Dortmunder Unternehmen HoKon e. K. hat sich auf Verschlusstechnik und Sonderanfertigungen spezialisiert. Auf der Website des Unternehmens finden Interessenten eine große Auswahl an Scharnieren, Spannverschlüssen, Riegeln und anderen interessanten Produkten aus dem Bereich der Verschlusstechnik. HoKon liefert dabei nicht nur Produkte namhafter Hersteller, sondern verfügt auch über eine eigene Produktion, in der Verschlüsse und Scharniere, Spannbänder und weitere Sonderkonstruktionen in Handarbeit angefertigt werden. Hier können Maßanfertigungen nach individuellen Kundenvorgaben sowohl in kleinen als auch größeren Stückzahlen entwickelt und produziert werden.

Scharniere und Verschlüsse nach Kundenwunsch

Wer in dem großen Angebot an Standardlagerware nicht das passende Bauteil für seine Konstruktion findet, kann sich das gesuchte Element nach Maß anfertigen lassen. Hierfür schickt man ein Muster oder eine Zeichnung des gewünschten Objekts an das Unternehmen. Wenn noch keine Zeichnung existiert, stehen die Konstrukteure und technischen Zeichner von HoKon dem Kunden als kompetente Ansprechpartner bei der Ausarbeitung einer passenden Lösung zur Seite.

Scharniere und Spannbänder selbst online gestalten

Mit dem Online-Konfigurator für individuelle Scharniere und Spannbänder können Kunden unkompliziert eine konkrete Anfrage senden. Zunächst wird der gewünschte Scharniertyp ausgewählt: einfaches Scharnier, Stangenscharnier, Fitsche oder Fitschband. Anschließend werden in drei Schritten (1) diverse Optionen, wie etwa gelocht oder ungelocht, (2) die genauen Maße, beispielsweise für Schenkel, sowie (3) die Materialstärke, das Material und die Oberfläche angegeben. Abschließend erhält der Interessent eine Übersicht über seine Anfrage. Abgeschlossen wird der Prozess durch die Eingabe der gewünschten Stückzahl, dem Ausfüllen der Kontaktdaten und dem Absenden des Formulars.

Weiterführende Informationen erhalten Interessenten auf der Internetseite des Unternehmens oder über die gängigen Kommunikationswege direkt von HoKon e. K. selbst.

Weitere Fakten und Details zum Unternehmen erhalten Interessenten bei der HoKon Verschlusstechnik und Sonderkonstruktionen, Dortmund, T: +49 (0) 231 / 725 790 -0, https://www.hokon-verschlusstechnik.de

Das Unternehmen HoKon Verschlusstechnik und Sonderkonstruktionen führt ein breites Angebot, das unter anderem Stangenscharniere, Drehriegel und Druckverschlüsse beinhaltet. Flexibilität und ein hohes Qualitätsbewusstsein zeichnen das Unternehmen aus. Dank der vielfältigen Möglichkeiten der Oberflächenbearbeitung können Lösungen aus dem Bereich “Verschlusstechnik und Sonderkonstruktionen” für die unterschiedlichsten Branchen individuell, gemäß Kundenanforderungen, erfüllt werden.

Kontakt

HoKon Verschlusstechnik und Sonderkonstruktionen

Ingo Hopf

Felicitasstraße 9

44263 Dortmund

+49 (0) 231 / 725 790 -0

info@hokon-verschlusstechnik.de

https://www.hokon-verschlusstechnik.de