Der Erfolg (Ernte) von heute ist die Saat von gestern

Was müssen Sie heute säen für den Erfolg von Morgen?

Sind sich die Unternehmer, gerade im Mittelstand, dessen schon bewusst? Die alten Strukturen werden nach und nach nicht mehr funktionieren. Die Unternehmer, die ihr Unternehmen nicht “updaten”, werden verlieren. Von welchen Veränderungen sprechen wir hier neben Corona?

Fachkräftemangel: Davon wird die ein oder andere Branche mehr oder weniger betroffen

sein. Es wird dann so sein, dass die Unternehmen um die guten Fachkräfte wetteifern. Nach alter Denkweise muss sich der Bewerber gut verkaufen, um einen Job zu erhalten. Mittlerweise jetzt muss das Unternehmen sich gut präsentieren, um den Mitarbeiter für sich zu gewinnen. Und hier zählt nicht das Gehalt alleine.

Der neuen Generationen sind ganz andere Elemente wichtig: Flexible Arbeitszeiten, verantwortungsvolle Aufgaben, Weiterentwicklung, Selbstverwirklichung, Vereinbarung von Job und Familie, positive Unternehmenskultur, Wertewelten, Life-Balance, etc. Weitere Veränderungen sind z.B. verschiedene Generationen im Unternehmen (Generationskonflikte), Pflege von Familienangehörigen, Änderung des Verbraucherverhaltens und der Märkte.

Zudem wird die Digitalisierung und künstliche Intelligenz zu Veränderungen führen.

Wenn ein Unternehmen in Zukunft wettbewerbsfähig bleiben möchte, ist es notwendig, sich damit auseinanderzusetzten und im Führungskreis über die neue “Saat” sprechen. Dazu ist es sinnvoll einen Berater/Moderator zu haben, der mit Erfahrung und Wissen unterstützen kann.

Der erste Schritt ist eine Visionsentwicklung, um daraus eine Strategie zu entwicklen. Die Führungskompetenz gilt es weiterzuentwicklen, um u.a. die Potentiale der Mitarbeiter zu entfalten und alle in eine RIchtung gehen.

Es ist so eine spannenden Aufgabe, jedes Unternehmen ist anders. Ich bin jedesmal so begeistert, was für Ergebnisse entstehen.

Es gibt viel zu tun. Fangen Sie jetzt an! Säen Sie heute den Samen für die Ernte von Morgen.

