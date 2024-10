Sound like no other – look like no other

Das innovative Design des Widex SmartRIC-Hörsystems jetzt auch in der

Premium Economy Class 110

Stuttgart/Hannover, 16. Oktober 2024 – Widex präsentiert auf dem 68. Internationalen

Hörakustikerkongress in Hannover sein neuestes Hörsystem, das Widex SmartRIC.

Dessen innovatives Design revolutioniert die audiologische Leistung durch eine neuartige Mikrofonanordnung, die ein natürliches Hörerlebnis ermöglicht. Auf der Messe demonstriert das mittlerweile mit vier renommierten Designpreisen aus-gezeichnete Widex SmartRIC seine herausragenden Eigenschaften in den Bereichen Sprachverstehen, Design, Wind- und Berührungsgeräusche sowie Akkulaufzeit.

Das L-förmige Design ist das Ergebnis von Widex‘ Bestreben, Technologie und Design neu zu denken. Die Mikrofone sind in einem optimierten Winkel positioniert, wodurch eine verbesserte Richtwirkung und Sprachfokussierung erzielt wird.1 Dies erleichtert den Hörgeräteträgern, die gewünschten Stimmen und Geräusche wahrzunehmen und gleichzeitig die Umwelt bewusster zu erleben.

Simon Müller, Head of Audiology bei Widex, erklärt, dass die optimierte Platzierung des SmartRIC am Ohr den Mikrofonwinkel in eine bessere Position bringt. Diese Innovation verbessert den Direktionalitätsindex, wovon Hörsystemtragende besonders im Störgeräusch profitieren, da die Mikrofone optimierter auf Konversationen ausgerichtet sind.

Neben dem L-förmigen Design punktet das SmartRIC auch mit weiteren Features:

-Neu gestaltete Mikrofonabdeckung, die Wind- und Berührungsgeräusche reduziert.2

-Eine Akkulaufzeit von bis zu 37 Stunden mit nur einer Ladung.

-Eine tragbare Ladestation, die den Akku in nur 4 Stunden vollständig bzw. über eine Schnellladefunktion in nur 30 Minuten für 8 Stunden Hörzeit auflädt.

-Zusätzlich gibt es optional den praktischen Charger Holder: Mit diesem steht die mobile Ladestation immer sicher und stabil. Hörgerätetragende profitieren damit unter anderem von einem einfacheren Einsetzen und Entnehmen der Hörsysteme. Steht die Ladestation im Holder, werden diese sowie die Hörsysteme zugleich aufgeladen.

Des Weiteren integriert das SmartRIC die bekannte Widex PureSound-Technologie, die für natürliche Klangqualität sorgt, da sie mit einer Verarbeitungszeit von nur 0,5 ms zehn Mal schneller arbeitet als herkömmliche Hörsysteme, die 5-8 ms Verarbeitungszeit benötigen.

Das Widex SmartRIC wurde bereits vor der Markteinführung mit dem German Design Award ausgezeichnet. Die Jury lobte die moderne, kompakte und hochwertige Gestaltung des Hörgeräts, das durch seine Form eine optimale Klangaufnahme ermöglicht. Mittlerweile erhielt das Hörsystem drei weitere renommierte Designpreise, darunter den red dot Design Award 2024, den A“ Design Award & Competition 2024 in Gold sowie ganz aktuell den Good Design Award 2024.

„Das Schöne an dieser Innovation ist, dass die durch Designveränderungen erzielten audiologischen Vorteile allen Hörsystemtragenden gleichermaßen zur Verfügung stehen, egal für welche Hörsysteme sie sich entscheiden“, betont Simon Müller, Head of Audiology bei Widex in Stuttgart.

Die Hörsysteme Widex SmartRIC sind exklusiv über den unabhängigen Fachhandel zu beziehen und ab sofort in allen Technologiestufen von 440, 330, 220 bis 110 verfügbar.

Key Facts zum Widex SmartRIC im Überblick:

-Innovatives L-förmiges Design: Mikrofone in verbessertem Winkel für eine präzisere Ausrichtung und Richtwirkung.

-Verbesserte Mikrofonabdeckung: Mikrofonwinkel näher an der Horizontalen für bessere Klangfokussierung in lauten Umgebungen.

-Neu gestaltete Mikrofonabdeckung: Reduziert Wind- und Berührungsgeräusche für angenehmeres Hören in herausfordernden Situationen.

-Optimierte Sprach- und Geräuschwahrnehmung: Erleichtert das Hören gewünschter Stimmen und Klänge.

-Höchste Akkuleistung: Wiederaufladbar mit bis zu 37 Stunden Laufzeit bei einer einzigen Ladung.

-Tragbare Ladelösung mit Schnellladefunktion: Kompaktes Etui, das das Gerät in 4 Stunden vollständig auflädt oder nach 30 Minuten Schnellladung für 8 Stunden Nutzungsdauer sorgt.

-Widex PureSound-Technologie: Bietet schnellste Klangverarbeitung für natürliches Hören und eliminiert Verzerrungen.

-Optional mit praktischem Charger Holder

-Ausgezeichnet mit vier Designpreisen: Für sein wegweisendes Design, das eine bessere Schallaufnahme ermöglicht und gleichzeitig modern, kompakt und leicht ist, erhielt Widex SmartRIC bereits vier der bedeutendsten Designpreise.

-Verfügbar seit dem 1. Oktober 2024: In fünf Premium-Farben und ab sofort auch in der Technologiestufe 110 für ein natürliches Klangerlebnis.

Über Widex:

Widex ist die Premium-Marke von WS Audiology, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Hörgeräteversorgung mit einem Umsatz von 2,5 Milliarden Euro. In Deutschland konzentrieren sich fast 80 Mitarbeitende auf Marketing und Vertrieb der innovativen Hörsysteme, die vor allem in der Perfektion ihres natürlichen Klangs weltweit eine Sonderstellung einnehmen. Führende audiologische Forschung, höchste Qualität in der Verarbeitung, intuitives Design und außergewöhnliche Kundenbetreuung spielen dabei eine wesentliche Rolle. Mit jedem technischen Fortschritt kommt Widex zudem seinem Ziel näher: dem Klang, der so natürlich ist, dass man seinen Hörverlust vergisst.

Pressekontakt:

Sandra Peggy Reiß

Telefon: +49 711 7895-152

Mobil: +49 160 5043586

peggy.reiss@widexsound.com

https://www.widex.com/de-de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.