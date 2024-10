Herbstweine, Freiheit vom Alkoholgehalt mit Grauburgunder

Grauburgunder mit und ohne Alkohol im Herbst

Schönaich, [Datum] – Der Herbst ist eingezogen und bringt nicht nur ein buntes Blättermeer und kühlere Temperaturen, sondern eine Vielzahl an kulinarischen Genüssen mit sich. genuss7, Deutschlands führender Onlineweinversender, präsentiert eine exklusive Auswahl an Herbstweinen, die perfekt zu den herzhaften Gerichten dieser gemütlichen Jahreszeit passen. Besonders im Fokus steht dabei das klassische Herbstgericht – die Kürbissuppe – und die idealen Weinbegleiter aus dem renommierten Weingut Hensel aus Schönaich.

Der Trend zu weniger Alkohol

Immer mehr Weinliebhaber entscheiden sich bewusst für Weine mit reduziertem oder gar keinem Alkoholgehalt. Dieser Trend spiegelt das wachsende Bedürfnis nach Genuss ohne Kompromisse wider. Alkoholfreie und alkoholreduzierte Weine bieten die perfekte Möglichkeit, edle Tropfen zu genießen, ohne auf den Alkohol zu verzichten. genuss7 folgt diesem Trend und erweitert sein Sortiment um innovative Optionen, die sowohl geschmacklich überzeugen als auch den modernen Lebensstil unterstützen.

Kürbissuppe – Das Herzstück des Herbstes

Mitten in der Kürbissaison ist die Kürbissuppe das perfekte Gericht, um die Aromen des Herbstes einzuladen. Reich an Geschmack und Wärme, ist die Kürbissuppe ein Muss auf jedem Herbstmenü. Um dieses Gericht perfekt zu ergänzen, empfiehlt sich ein Grauburgunder vom Weingut Hensel. Das Weingut Hensel aus Schönaich bietet drei verschiedene Varianten dieses beliebten Weins an:

Thomas Hensel Aufwind Grauer Burgunder GB trocken QbA

Dieser klassische Grauburgunder besticht durch seine elegante Struktur und feine Fruchtaromen. Mit Noten von Birne, Apfel und einem Hauch Vanille ist er die ideale Ergänzung zur cremigen Kürbissuppe.

Thomas Hensel GB easy (4,8% Alkohol)

Der „GB easy“ ist neu auf dem Markt, nach dem großen Erfolg des alkoholfreien Grauburgunders. Für diejenigen, die den vollen Geschmack eines Grauburgunders genießen möchten, aber mit weniger Alkohol, ist der „GB easy“ die perfekte Wahl. Mit 4,8% Alkohol bietet er ein leichtes und dennoch geschmackvolles Trinkerlebnis.

Thomas Hensel GB Zero (entalkoholisiert <0,5% Vol.)

Der alkoholfreie Grauburgunder „GB Zero“ zeigt, dass Genuss ohne Alkohol möglich ist. Hergestellt aus hochwertigen Trauben und schonend entalkoholisiert, überzeugt er mit einem sortentypischen Bukett und einer erfrischenden Säure, die die Kürbissuppe wunderbar abrundet.

Das Weingut Hensel

Das Weingut Hensel ist einee der renommiertesten Weingüter der Pfalz. Unter der Leitung von Thomas Hensel hat sich das Weingut zu einer Top-Adresse für Spitzenweine entwickelt. Mit einer über 300-jährigen Familiengeschichte im Weinbau und modernen Ansätzen hat sich das Weingut Hensel als führender Produzent von qualitativ hochwertigen Weinen etabliert. Entdecken Sie die faszinierende Welt von Hensel Wein und lernen Sie die Vielfalt und Exzellenz kennen, die dieses Weingut bietet.

Thomas Hensel – Der Visionär hinter dem Erfolg

Thomas Hensel, der charismatische Eigentümer und Winzer des Weinguts Hensel, hat das Familienunternehmen zu neuen Höhen geführt. Nach seiner Ausbildung beim renommierten Weingut Müller-Catoir und der Zusammenarbeit mit der Pfälzer Weinlegende Hans-Günter Schwarz kehrte Hensel 1990 ins elterliche Weingut zurück. Sein erster eigener Jahrgang wurde mehrfach ausgezeichnet und legte den Grundstein für den heutigen Erfolg des Weinguts.

Die Weine des Weinguts Hensel

Das Weingut Hensel bewirtschaftet rund 19 Hektar Weinberge in der Region um Schönaich. Hier legt Thomas Hensel großen Wert auf Handlese und verarbeitet gesundes und reifes Traubenmaterial. Der moderne Keller sorgt für eine schonende Verarbeitung der Trauben, wodurch die Weine lange auf der Hefe bleiben und ihre Aromen optimal entfalten können. Diese Kombination aus traditionellem Weinbau und moderner Technik ermöglicht es dem Weingut Hensel, Weine von höchster Qualität zu produzieren, die sowohl Kenner als auch Neulinge begeistern.

Vielfalt bei genuss7

Alle alkoholfreien und alkoholreduzierten Grauburgunder von Thomas Hensel sind bei genuss7 erhältlich. Unter www.genuss7.de/alkoholfrei finden Weinliebhaber eine umfangreiche Auswahl, die keine Wünsche offen lässt. Egal ob klassischer Grauburgunder, der „GB easy“ oder der alkoholfreie „GB Zero“ – bei genuss7 findet jeder den passenden Wein für den perfekten Herbstgenuss.

Rezeptidee: Geröstete Kürbissuppe

Lust auf ein herbstliches Gericht? Diese geröstete Kürbissuppe bringt Wärme in kühle Tage und lässt sich wunderbar mit einem Grauburgunder – ob mit, mit wenig oder ohne Alkohol – genießen.

Zutaten für 2-3 Portionen:

1/2 bis 1 Kürbis (je nach Größe)

3 Schalotten oder normale Zwiebeln

1 Knolle Knoblauch

1 Chilischote

Einige Zweige Thymian

Olivenöl

Salz

Eine Prise Zucker

Brühe oder heißes Wasser zum Verdünnen

Optional: Kürbiskerne, Creme frache oder Kokosmilch

Zubereitung:

Den Kürbis in grobe Würfel schneiden, Schalotten halbieren oder vierteln, Knoblauch schälen.

Alles in eine Auflaufform geben, die Chilischote leicht einritzen und dazu legen.

Mit einer Prise Zucker bestreuen, Olivenöl darüberträufeln, nach Belieben salzen und pfeffern. Die Kräuter zwischen den Zutaten verteilen.

Bei 180 Grad Ober-/Unterhitze etwa 40 Minuten im Ofen rösten, bis der Kürbis leicht karamellisiert ist.

Das geröstete Gemüse mit Brühe mit einem Zauberstab fein pürieren.

Die Suppe in einen Topf geben, nach Bedarf mit weiterer Brühe oder Kokosmilch verdünnen und abschmecken. Kurz aufkochen lassen.

Mit Creme frache und gerösteten Kürbiskernen servieren.

Serviert mit frischem Baguette, ist diese Suppe ein wahrer Seelenwärmer für kalte Herbsttage.

Fazit

Der Herbst bietet eine Fülle an kulinarischen Möglichkeiten, und mit der neuen Freiheit beim Alkoholgehalt der Weine steht dem Genuss nichts im Wege. Ob vollmundige Rotweine, elegante Weißweine oder innovative alkoholfreie Alternativen – für jeden Geschmack und Anlass ist etwas dabei. Probieren Sie es aus und entdecken Sie die Vielfalt der Herbstweine!

Über Genuss7.de

genuss7 ist einer von Deutschlands führenden Onlineweinversendern mit einer breiten Auswahl an erlesenen Weinen aus aller Welt. Das Unternehmen zeichnet sich durch exzellenten Kundenservice, schnelle Lieferung und eine benutzerfreundliche Plattform aus, die es Weinliebhabern ermöglicht, ihre Lieblingsweine bequem von zu Hause aus zu bestellen.

genuss7.de GmbH ist ein Online-Weinversand, der seit 2007 auf dem Markt ist.

Der Shop glänzt durch viele Funktionen und Informationen, die nicht von der Stange sind, sondern individuell zusammen getragen wurden. So gibt es zu fast jedem der Weine auch Informationen per Video, sowie Background Informationen über das Weingut und die Lagen.

Die große Auswahl, die günstigen Preise und der sehr schnelle Versand runden das Einkaufserlebnis ab.

http://www.genuss7.de

