SWAN auf Wachstumskurs – SWAN AT baut den Standort Graz weiter aus

SAP-Logistik-Expert:innen beraten aus Graz zu SAP EWM, Automatisierung und Materialfluss

Graz, 22.10.2024 – Das Beratungshaus für SAP-Logistik SWAN setzt seinen Wachstumskurs konsequent fort. Um mit dem dynamischen Wachstum Schritt zu halten, hat die SWAN AT GmbH neue moderne Räumlichkeiten in Graz bezogen. Die rund 260 Quadratmeter große Bürofläche im Stadtzentrum bietet Platz für bis zu 20 Mitarbeiter:innen und unterstützt die ambitionierten Wachstumspläne der SWAN am österreichischen Markt.

Nach der Integration der SWAN Gruppe in die SSI SCHÄFER Gruppe in 2021, hat das SAP-Beratungshaus die SAP-Sparte des Intralogistik-Spezialisten SSI SCHÄFER übernommen. Mit der Gründung der SWAN AT GmbH 2022 integrierte SWAN die österreichischen Mitarbeiter:innen und baute eine starke lokale Präsenz in Österreich auf. Der Umzug in größere Räumlichkeiten im Sommer 2024 sendet nun ein klares Signal für weiteres Wachstum. „Unser schönes Büro in Graz ist für uns das Tor zum österreichischen Markt. Von hier aus bedienen wir regionale und internationale Unternehmen mit unserer Expertise im Bereich SAP EWM, Automatisierung und Materialfluss“, erklärt Katrin Hauswiesner, SAP-Logistik-Expertin der SWAN am Standort Graz.

In den kommenden Jahren wird hier ein erweiterter Mitarbeiterstamm aus SAP-Entwickler:innen und Materialfluss-Expert:innen aufgebaut. Das neue Büro punktet mit einer modernen Loft-Atmosphäre inklusive Blick auf den Grazer Schloßberg, einer guten Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr sowie dem städtischen Umfeld mit zahlreichen Angeboten für Mitarbeiter:innen.

Von Graz aus modernste Logistikprozesse entwickeln

Der österreichische Markt bietet dank zahlreicher Industrie-Unternehmen und der stark wachsenden Transportlogistik spannende Wachstumschancen. SWAN nutzt das Potenzial dieser Region und stärkt durch den Ausbau des Standorts in Graz den direkten Austausch mit Kunden und Partnern vor Ort. Das Beratungshaus bleibt bewusst regional verankert, um die gewohnte Kundennähe zu erhalten. Gleichzeitig fördert der Schritt zur Standorterweiterung die Internationalisierung der SWAN.

„Mit unserem vergrößerten Büro in Graz rücken wir räumlich näher an unsere Kunden und intensivieren gleichzeitig auch unsere Partnerschaft mit SAP Central Eastern Europe. Diese Nähe unterstützt uns bei der Entwicklung innovativer und zukunftsfähiger Logistiklösungen“, betont Alexander Bernhard, Geschäftsführer der SWAN Gruppe. „Unsere Vision ist es, mit unserem Team in Graz die modernsten und effizientesten SAP-Logistikprozesse zu entwickeln, die sowohl die Anforderungen der regionalen Märkte als auch internationaler Kunden erfüllen.“

Ausblick und weitere Pläne

Die SWAN AT GmbH plant, in den kommenden Jahren die Anzahl der Mitarbeiter:innen in Graz signifikant zu erhöhen, insbesondere im Bereich der SAP-Entwicklung und Materialflussberatung. Dabei wird ein besonderer Fokus auf Logistik-Automatisierung und Robotik gelegt. Die Innovations- und Automatisierungs-Kompetenzen spielen eine zentrale Rolle bei der Entwicklung moderner Logistiklösungen, die auf Effizienz, Skalierbarkeit und Nachhaltigkeit abzielen.

Als modernes Unternehmen steht die SWAN GmbH für den digitalen Wandel in der SAP-Logistik. An ihren Standorten Augsburg, Dortmund, Giebelstadt, Graz, Nürnberg, Walldorf und Weiden in der Oberpfalz implementieren die SWAN-Experten manuelle und automatisierte Logistiklösungen auf Basis der SAP-Module SAP EWM und SAP TM. Der Fokus liegt auf innovativen SAP-Logistik-Lösungen, Steuerung von Automatik-Anlagen, technischen Schnittstellen sowie Service und Support. Zusätzlich bietet die SWAN viele Add-ons in den Bereichen Materialfluss, Direktkopplung und IoT-Anbindung, Real Time Location System (RTLS) und SAPUI5 Usability an allen Arbeitsplätzen. Zum Kundenkreis zählen Firmen aus dem Mittelstand ebenso wie internationale Konzerne.

Erfolgreich umgesetzte Projekte aus den Bereichen Food & Beverage, Automotive, Chemie, Pharma, Handel, Hochtechnologie und Elektronik zeugen von SWANs Kompetenz, sowohl im Umfeld von hochautomatisierten Distributionslagern als auch bei der Produktionsintegration und der Transport-Disposition.

Unkompliziert und flexibel ermöglicht die vor 12 Jahren gegründete SWAN ihren über 140 Mitarbeiter:innen ein optimales Arbeitsumfeld für Experten und fördert selbstverantwortliches Arbeiten nach dem agilen „New-Way-of-Working“-Prinzip. Sie lebt Offenheit, zeichnet sich durch flache Hierarchien aus, steht für Teamgeist und Zusammenhalt und Innovationsfreude. Kurze Entscheidungswege, flexible Arbeitsgestaltung und ein ausgewogenes Maß an Eigenverantwortung, gepaart mit offener Kommunikation und einem kreativen Miteinander – das sind wichtige Zutaten für das Erfolgsrezept der SWAN GmbH.

Weitere Informationen: www.swan.de

Firmenkontakt

SWAN GmbH

Michaela Senft

Freiligrathstraße 32

90482 Nürnberg

+49 911 95151482



http://www.swan.de

Pressekontakt

EPR Advisors

Sophia Druwe

Max-Josef-Metzger-Straße 1

86157 Augsburg

+49 821 450 879 19



http://www.epr-advisors.com

Bildquelle: SWAN GmbH