Spatenstich für neue Gewerbeimmobilie in Erding

VIB Vermögen AG vermietet im GreenBiz Park

Erding, 13. August 2024 – Mit einem Spatenstich hat die VIB Vermögen AG heute den Bau einer neuen Gewerbeimmobilie in Erding, nordöstlich von München, gestartet. Die rund 33.200 Quadratmeter große Halle entsteht im GreenBiz Park der VIB Vermögen AG, einem Gewerbegebiet, das im Einklang mit der Natur steht und in dem das Unternehmen drei Bürogebäude und fünf Immobilien für Nutzer aus dem Bereich Light Industrial errichten will. Das Investitionsvolumen für den Neubau inklusive Erschließung beträgt insgesamt rund 47 Millionen Euro. Die Fertigstellung ist für Juni 2025 geplant.

Der überwiegende Teil der entstehenden Immobilie ist bereits vermietet. „Der Nutzer wird mit 22.200 Quadratmeter Hallenfläche rund zwei Drittel der neuen Halle belegen. Die verbleibenden 11.000 Quadratmeter entwickeln wir spekulativ“, sagt Nicolai Greiner, Vorstand der VIB Vermögen AG. „Wir führen dazu erste Gespräche mit möglichen Interessenten aus verschiedenen Branchen.“ Auf dem rund 215.000 Quadratmeter großen Areal des GreenBiz Parks plant die VIB Vermögen AG Gesamtmietflächen von rund 82.000 Quadratmetern. Etwa 15.700 Quadratmeter sind davon für Büro-, Labor- und Serviceflächen und 66.300 Quadratmeter für Produktion und Lager vorgesehen.

Nicolai Greiner: „Ein wesentlicher Pluspunkt ist die attraktive Lage, denn speziell in der Metropolregion München ist die Nachfrage nach geeigneten Gewerbeflächen hoch.“ Der Standort verfügt über einen guten Zugang zu verschiedenen Autobahnen. Die Zufahrten zur A 94 und A 92 sind beispielsweise über die Flughafentangente Ost schnell und kreuzungsfrei zu erreichen. 40 Minuten sind es mit dem Pkw bis nach München und nur 15 Minuten bis zum Flughafen. Ebenso besteht ein S-Bahn-Anschluss von Erding nach München.

Die Firma Bremer mit dem Standort Ingolstadt ist auf Industrie- und Gewerbebau mit Stahlbetonfertigteilen spezialisiert und errichtet die Immobilie schlüsselfertig. Ausgestattet werden soll der Neubau für den Nutzer mit 16 Toren mit Überladebrücken sowie mit einem ebenerdigen Tor. Auf dem Grundstück sind zudem Stellplätze für 114 Pkw und 60 Fahrräder geplant. Für den spekulativen Hallenteil sind acht Tore mit Überladebrücken, zwei befahrbare ebenerdige Tore sowie Stellplätze für sechs Lkw, 64 Pkw und 30 Fahrräder vorgesehen.

Besonderes Augenmerk legt die VIB Vermögen AG auf die Nachhaltigkeit der Immobilie. Nicolai Greiner: „Auf der Dachfläche des Neubaus wird eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 2,8 Megawatt Peak installiert, und die Heizenergie beziehen wir per umweltfreundlicher Fernwärme aus Geothermie“. Die Gewerbeimmobilie soll zudem nach dem Gold-Standard der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) zertifiziert werden.

Die VIB Vermögen AG, Teil des Konzernverbunds der Branicks Group AG, ist eine auf die Entwicklung, den Erwerb und die Verwaltung von modernen und nachhaltig profitablen Gewerbeimmobilien spezialisierte mittelständische Gesellschaft, die seit mehr als 30 Jahren erfolgreich am Markt tätig ist. Der Fokus liegt dabei auf Immobilien aus der Assetklasse Logistik und Light Industrial. Seit 2005 notieren die Aktien der VIB Vermögen AG an den Börsen München (m:access) und Frankfurt (Open Market). Das Bestandsportfolio der VIB Vermögen AG umfasst aktuell 85 Gewerbeimmobilien mit einer vermietbaren Gesamtfläche von 1,10 Millionen Quadratmetern. Zusätzlich wird im „Institutional Business“ ein Portfolio aus insgesamt 74 Objekten mit einer vermietbaren Gesamtfläche von 1,15 Millionen Quadratmetern aufgebaut (Stand: 30.06.2024).

Firmenkontakt

VIB Vermögen AG

Marc Domnick

Tilly-Park 1

86633 Neuburg a. d. Donau

+49 8431 9077 903



https://www.vib-ag.de/

Pressekontakt

AD HOC PR GmbH

Ludger Macke

Berliner Straße 107

33330 Gütersloh

+49 5241-9039-34



https://www.adhocpr.de/

Bildquelle: © VIB Vermögen AG