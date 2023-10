Speaker-Finale für „Macherin unter den Rednern“

Vom Geheimnis eines Koffers zur Speaker Star Finalistin – Carmen Cornelia Haselwanter zeigt bei Germany’s Next Speaker Star 2023 die Wirkung von Worten.

Am Donnerstag, den 28.09.2023 wurde beim Halbfinale von „Germany“s Next Speaker Star 2023“ die besten Rednerinnen und Redner für das Finale ermittelt. Mit on board: Carmen Cornelia Haselwanter, bekannt als die „Macherin unter den Rednern“.

Aus tausenden Bewerbern und 330 Teilnehmern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz erreichten zehn herausragende Redner diese entscheidende Runde. Ihre Aufgabe: Innerhalb von sieben Minuten ihre Botschaft einem Online-Publikum zu vermitteln. Das zentrale Thema: „Breakthrough – Dein größter Durchbruch“.

Carmen Cornelia Haselwanter begeisterte das Publikum mit ihrer Rede „Aufbruch zum Durchbruch: Erleben – Erfahren – Erkennen“. Ihre eindrückliche Geschichte eines geheimnisvollen Koffers, gepaart mit ihrer Lebenserfahrung als Globetrotterin hinterlässt einen bleibenden Eindruck.

Die gebürtige Österreicherin und renommierte Bestseller-Autorin verfügt über mehr als 25 Jahre Management-Erfahrung in Tourismus, Education, Kreativität und Entertainment. In der Ausübung ihrer Berufung als Coach, Trainerin und Vortragsrednerin stellt sie den Menschen in den Mittelpunkt. „Ich verbinde meine Passion für Empowerment und Kommunikation mit der Weitergabe von Wissen. Dies führt zu Wachstum“, betont Haselwanter. Als Expertin für Empowerment und Umsetzung begleitet sie Menschen strategisch auf dem Weg, ihre Ziele und Visionen in die Realität umzusetzen.

Nach ihrer beeindruckenden Qualifikation betonte Carmen Cornelia: „Jeder, der auf der Bühne steht, ist ein Vorbild. Deshalb ist es entscheidend, dass die Worte und Botschaft weise gewählt und bestensfalls auf eigenen Erfahrungen basiert. So wird sie authentisch vermittelt und die Zuhörer nehmen wertvolle Impulse für sich mit.“ Ihre Authentizität? Sie lebt, was sie sagt. Als „Macherin unter den Rednern“ folgen ihren Worten Taten, und diese Strategie gibt sie an ihr Publikum weiter.

Das spannende Finale von Germany’s next Speaker Star erwartet uns am 26. Oktober 2023 in der Jahrhunderthalle in Frankfurt am Main. Grandiose Reden, Entertainment und ein Spendenmarathon, bei dem Bewusstseinsbildung und Charity im Mittelpunkt stehen. Verpassen Sie nicht dieses Highlight? Sichern Sie sich hier Ihren Platz: Link.

Besonderer Tipp für Firmen, Vereine und Privatpersonen:

Sie suchen eine charismatische Rednerin oder einen effektiven Coach? Carmen Cornelia Haselwanter, bekannt als die „Macherin unter den Rednern“, verbindet klare Worte mit Taten und Strategie mit Leidenschaft. Lassen Sie sich inspirieren und bringen Sie Ihre Veranstaltung, Ihre Karriere oder Ihr Leben auf ein neues Level.

Carmen Cornelia Haselwanter, renommierte Expertin für Empowerment und Umsetzung, betont die Wichtigkeit, das eigene Leben aktiv zu gestalten. Getreu ihrem Ruf als „Macherin unter den Rednern“ wandelt sie Worte in Taten um. Carmen führt Frauen und Männer mit strategischer Präzision zur aktiven Umsetzung ihrer Ziele und ebnet den Weg zu ihrer individuellen Einzigartigkeit und Großartigkeit. Dabei bietet sie einen klaren Fahrplan.

Mit 25 Jahren Erfahrung im Management, einschließlich in Branchen wie Tourismus, Design, Bildung und Entertainment, bringt Carmen fundiertes Wissen und umfangreiche Expertise mit. Sie inspiriert ihre Klienten, die tägliche Routine zu durchbrechen und sich auf das Abenteuer der Selbstentdeckung einzulassen. Sie ermutigt sie, mit vollem Einsatz an ihre Ziele heranzugehen und dadurch ein erfüllendes Leben in allen Bereichen zu führen.

Als Bestseller-Autorin, international anerkannte Rednerin und Gastgeberin des Podcasts „What’s next?“, teilt sie sowohl Fachwissen als auch ihre inspirierenden Erkenntnisse. Sie bietet individuelle Begleitung, Gruppenseminare, Retreats und tritt als Speakerin bei Unternehmensveranstaltungen, Kongressen und für Verbandsversammlungen auf.

Erfahren Sie mehr auf:

– www.Carmen-Cornelia-Haselwanter.com

– www.Podcast-Whatsnext.com

