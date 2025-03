Specops Software verstärkt die Multi-Faktor-Authentifizierung für Active Directory mit Specops Secure Access

Berlin, 4. März 2025 – Specops Software, ein Unternehmen von Outpost24 und führender Anbieter von Passwortmanagement- und Benutzerauthentifizierungslösungen, hat heute die Einführung von Specops Secure Access bekannt gegeben, mit einer neuen Funktion, die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) für Windows-Anmeldungen, Remote Desktop Protocol (RDP) und VPN-Verbindungen bietet. Diese Innovation fügt eine wichtige Sicherheitsebene zu lokalen oder hybriden Active-Directory-Umgebungen hinzu und stärkt den Schutz vor unautorisiertem Zugriff und auf Anmeldeinformationen basierenden Angriffen.

Passwortbasierte Bedrohungen sind auf dem Vormarsch. Der „2025 Breached Password Report“ von Specops Software deckte auf, dass in einem Zeitraum von 12 Monaten mehr als eine Milliarde Passwörter durch Malware gestohlen wurden. Daten von Microsoft wiederum zeigten, dass jede Sekunde 7.000 Passwortangriffe blockiert wurden, während im Jahr 2024 mehr als 600 Millionen identitätsbasierte Angriffe auf Unternehmen verfolgt wurden. Besorgniserregend ist, dass 99,9 % der angegriffenen Konten keine Multi-Faktor-Authentifizierung aufwiesen, was zeigt, dass die aktuelle Landschaft der Passwortsicherheit eine verbesserte Verteidigung gegen passwortbezogene Bedrohungen und die Einführung von MFA erfordert.

Specops Secure Access löst dieses Problem durch die Integration von MFA in den Anmeldeprozess und ermöglicht es Unternehmen, sowohl Benutzerpasswörter als auch Authentifizierungs-Workflows zu schützen und die allgemeine Cybersicherheit zu erhöhen, ohne die Benutzerfreundlichkeit zu beeinträchtigen. Specops Secure Access bietet benutzerfreundliche MFA an Schlüsselpunkten, an denen Active Directory-Passwörter verwendet werden. Mit flexiblen Optionen gewährleistet es eine sichere Authentifizierung für die Anmeldung, RDP und VPN, egal ob die Benutzer online oder offline sind.

Unternehmen, die Specops Secure Access einsetzen, erfüllen auch die Anforderungen einer Reihe von Industriestandards, darunter:

-Das National Institute of Standards and Technology (NIST) fordert in NIST SP 800-63B eine MFA für AAL2/3 und den Zugriff auf personenbezogene Daten.

-Der Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) hat mit PCI DSS 4.0 die MFA-Anforderungen erhöht und verlangt MFA für alle Zugriffe (nicht nur Admin) auf die Umgebung mit Karteninhaberdaten.

-Cyber Essentials verlangt in Version 3.1, dass Organisationen MFA, sofern verfügbar, für alle Benutzerzugriffe implementieren.

-Die Richtlinie für Netzwerk- und Informationssysteme 2 (NIS-2) schreibt MFA für den Zugang zu Netzwerk- und Informationssystemen vor und räumt starken Authentifizierungsmethoden Vorrang ein, um die Cybersicherheit zu erhöhen und die Risiken des unbefugten Zugriffs zu mindern.

Durch den Einsatz von Specops Password Policy können Unternehmen die Verwendung von schwachen Passwörtern blockieren und Active Directory-Passwörter mit einer wachsenden Datenbank von über vier Milliarden kompromittierten Passwörtern abgleichen.

„Da die meisten kompromittierten Accounts nicht über eine MFA verfügen, wissen wir, dass ein Passwortschutz allein nicht ausreicht, um den Netzwerkzugang zu sichern“, sagt Darren James, Senior Product Manager bei Specops Software. „Wir freuen uns, heute ein Produkt vorstellen zu können, das den bestehenden Passwortschutz erweitert und nach dem unsere Kunden schon lange gefragt haben – MFA für Windows bei der Anmeldung, RDP und VPN mit Specops Secure Access.“

Specops Secure Access ist jetzt für alle Specops Breached Password Protection-Kunden verfügbar.

Um mehr über Specops Secure Access zu erfahren, klicken Sie hier: https://specopssoft.com/de/produkte/specops-secure-access/

Outpost24 unterstützt Unternehmen bei der Verbesserung ihrer Cyber-Resilienz mit einem umfassenden Angebot an CTEM-Lösungen (Continuous Threat Exposure Management). Die intelligente Cloud-Plattform von Outpost24 vereinheitlicht das Asset-Management, automatisiert die Schwachstellenbewertung und quantifiziert Cyber-Risiken im geschäftlichen Kontext. Führungskräfte und Sicherheitsteams auf der ganzen Welt vertrauen darauf, dass Outpost24 die wichtigsten Sicherheitsprobleme innerhalb ihrer Angriffsfläche identifiziert und priorisiert, um die Risikominderung zu beschleunigen. Outpost24 wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Schweden und den USA. Weitere Niederlassungen befinden sich in Großbritannien, den Niederlanden, Belgien, Dänemark, Frankreich und Spanien.Besuchen Sie https://outpost24.com/ für weitere Informationen.

