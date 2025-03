heinekingmedia stellt neues Partnerprogramm vor

Starke Rabatte, Lead-Transfer und exklusive Vorteile: Das Synergy-Programm bietet optimale Unterstützung für Vertriebspartner

Hannover, 4. März 2025: Unter dem Namen Synergy präsentiert die heinekingmedia GmbH, einer der deutschen Marktführer für Collaboration- und Digital-Signage-Systeme, ihr neues Partnerprogramm. Zu den vielen Highlights für bestehende und potenzielle Vertriebspartner zählen umfangreicher Marketing- und Sales-Support, technische Trainings, ein detailliertes Online-Partner-Portal als zentrale Informationsquelle sowie zahlreiche Incentives und Promotions.

Mit dem Launch von Synergy setzt heinekingmedia neue Maßstäbe in der Partnerbetreuung. Das Programm bietet Fachhändlern die Möglichkeit, sich über ein dreistufiges Verfahren als Authorized Partner für die Produktpalette im Corporate- oder Bildungsbereich des Komplettanbieters zu positionieren. Dabei umfasst es sieben zentrale Elemente, die den Händlern exklusive Vorteile bieten:

1. Technische Trainings & Sales Support anhand von Fachschulungen zu Vertriebs- und Technik-Themen

2. Incentives & Discount Promotions: Attraktive Rabatte und Verkaufsanreize

3. Deal Registration: Schutz vor Wettbewerb sowie exklusive Konditionen bei Verkaufsabschlüssen

4. Marketing-Assets: Umfangreicher Marketing-Support mit vielfältigen Werbematerialien für Collaterals und Messe-Auftritte

5. Video-Support: Erstellung von zwei professionellen Video-Clips in der internen Video-Produktion von heinekingmedia inklusive Green Room und eigener Schnitt-Crew

6. Synergy Partner Portal: Zentrale Online-Plattform mit umfangreichen Marketing- und Vertriebs-Ressourcen und Support

7. Synergy Community: Zugang zu einem starken Netzwerk aus Experten und Vertriebspartnern inklusive spezieller, von heinekingmedia organisierter Partner-Events

Konkret profitieren autorisierte Partner unter anderem von Rabatten im hohen zweistelligen Bereich – auf Core-Produkte (Displays) sowie auf Demonstration Kits (für zwölf Monate nicht weiter verkaufbar). Weitere Vorteile sind ein Lead-Transfer-Programm sowie regelmäßige Promotions und Branchen-Insights über den Synergy-Newsletter.

Ziel für 2025: 120 Partner gewinnen!

Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, hat heinekingmedia kürzlich zudem seine langjährige Mitarbeiterin Gina Brauße zum Senior Vice President Channel berufen. Mittelfristig soll unter ihrer Leitung ein aus vier Territory-Managern bestehendes Channel-Team entstehen, das sich ausschließlich der Partnerbetreuung widmen wird. „Der nachhaltige Ausbau unseres Partnernetzwerks ist eine unserer Top-Prioritäten für 2025, und wir haben uns für den deutschen Markt das Ziel gesetzt, sukzessive rund 120 Partner zu gewinnen“, betont Gina Brauße.

Zum Login ins Partnerportal bzw. der Anmeldung zum Programm geht es hier entlang

Die heinekingmedia GmbH mit Firmensitz in Hannover wurde 2006 gegründet und hat sich seitdem vom Hardware-Hersteller zum Komplettanbieter für innovative Collaboration- und Digital-Signage-Lösungen im Corporate- und Bildungssektor entwickelt. Zu den Hauptprodukten der B2B-Eigenmarke bemotive gehören das Interactive Whiteboard, das Digital Signage Board sowie KI-gestützte, DSGVO-konforme Software-Lösungen. Mit landesweit über 34.000 implementierten Systemen zählt das Unternehmen zu den Marktführern in Deutschland. Der End-to-End-Hersteller setzt von der Entwicklung bis zur Produktion auf Made in Germany. Weitere Informationen unter: www.bemotive.com.

