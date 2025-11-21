SpeedBox Plus: Porto- und Prozesseffizienz im Versandalltag

Die SpeedBox Plus der Wellstar-Packaging GmbH kombiniert portooptimierte Abmessungen mit den praktischen Vorteilen eines Automatikbodens und eines integrierten Verschlusssystems mit Aufreißband. Sie ist auf die Anforderungen von Unternehmen ausgerichtet, die ihre Versandkostenstruktur gezielt steuern und gleichzeitig Packprozesse effizient gestalten möchten.

Durch die sorgfältig abgestimmten Maße lässt sich der verfügbare Raum im Paket optimal nutzen. Das kann helfen, das Volumen optimal ausnutzen und den Bedarf an zusätzlichem Füllmaterial zu reduzieren – ein Aspekt, der sich sowohl auf die Versandkosten als auch auf den Materialeinsatz positiv auswirken kann. In Summe entsteht ein Verpackungssystem, das wirtschaftliche, organisatorische und ökologische Überlegungen gleichermaßen berücksichtigt.

Die SpeedBox Plus ermöglicht ein schnelles Aufrichten und sicheres Verschließen mit wenigen Handgriffen. Das trägt zu verkürzten Prozesszeiten, geringeren Handlingkosten und einer gleichbleibend hohen Prozessqualität bei. Mitarbeitende an den Packplätzen profitieren von einer ergonomischen Handhabung, die den Arbeitsablauf vereinfacht und standardisiert.

„Die SpeedBox Plus zeigt, wie durchdachtes Design im Versandwesen Wirkung entfalten kann“, sagt Sebastian Würth, Geschäftsführer der Wellstar-Packaging GmbH. „Sie erleichtert den Arbeitsalltag an den Packplätzen und unterstützt Unternehmen dabei, ihre Ressourcen strukturiert und wirtschaftlich einzusetzen.“

Mit der SpeedBox Plus bietet die Wellstar-Packaging GmbH eine etablierte Lösung für kostenbewusste Versandprozesse, bei der Portoersparnis, Prozessgeschwindigkeit und Verpackungssicherheit in einem ausgewogenen Verhältnis stehen.

Mehr Informationen unter: https://www.wellstar-packaging.de/verpackungen-ab-lager

Die Wellstar-Packaging GmbH in Bräunlingen konzentriert sich auf Versandlösungen aus Wellpappe, die Effizienz und Alltagstauglichkeit verbinden. Mit einem breiten Sortiment ab Lager, ergänzenden Sonderanfertigungen und zertifizierten Abläufen liefert das Unternehmen eine verlässliche Basis für professionelle Versand- und Logistikkonzepte im B2B-Umfeld.

Kontakt

Wellstar-Packaging GmbH

Nicole-Nadine Baumann

Hubert-Weisser-Straße 2

78199 Bräunlingen

+49 (0)771 / 9294886-0



https://www.wellstar-packaging.de/

Bildquelle: Wellstar-Packaging GmbH