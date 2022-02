Spitzenplatz bei Legal 500: Mandanten stellen Sozietät Bietmann ein sehr gutes Zeugnis aus

Neues Jahr – neue Auszeichnung: Zum ersten Mal ist die Rechtsanwalts- und Steuerberatungskanzlei Bietmann von “Legal 500” ausgezeichnet worden. Unter der Rubrik “Regionale Kanzleien/Wirtschaftsrecht/Region Köln” landete die Sozietät gleich auf Platz zwei.

Legal 500 ist ein Wirtschaftsmagazin, das seit mehr als 30 Jahren die Bedeutung, die Größenordnung und den Ruf von Anwaltskanzleien in der ganzen Welt durch Researcher und Marktanalysen bewerten lässt.

“Die Kanzlei Bietmann ist sehr breit aufgestellt. Wir finden immer jeweils für unsere Themengebiete sehr kompetente Ansprechpartner, die sich auch intern fachübergreifend jeweils gut abstimmen. Andere Kanzleien haben oft Ressourcenprobleme, wenn es wirklich brennt. Die Kanzlei Bietmann ist immer da. Auch stellen wir bei anderen Kanzleien fest, dass sehr stark zugearbeitet werden muss. Die Lösungsvorschläge der Kanzlei Bietmann sind oft sehr kreativ und unterscheiden sich deutlich vom Wettbewerb.” Das schrieben Mandanten der Sozietät an “Legal 500”. Und nicht zuletzt diese hohe Mandantenzufriedenheit gab den Ausschlag für die gute Positionierung in dem Fachmagazin.

In der Sozietät, die in Deutschland zehn Kanzleien, davon neben dem Hauptsitz in Köln sechs weitere im Rheinland, unterhält, wurde diese Auszeichnung natürlich mit entsprechender Begeisterung aufgenommen. Kanzleigründer und Geschäftsführender Gesellschafter, Professor Dr. Rolf Bietmann: “Ich freue mich jedenfalls sehr über diese Auszeichnung und die weitere Anerkennung der Sozietät in einem der wichtigsten Marktanalysemagazine in Deutschland.” Der “Chef” darf sich auch persönlich freuen: Wegen seiner außergewöhnlichen Erfolge im Arbeitsrecht wurde er von Legal 500 besonders erwähnt.

Auch die beiden Rechtsanwälte Dr. Andreas Bietmann und der vor einem Jahr hinzugekommene neue Partner Michael Brückner wurden wegen ihrer juristischen Expertise in dem Legal-500-Votum besonders hervorgehoben. So urteilte ein Mandant: “Wir hatten vor allem mit Andreas Bietmann zu tun. Die letzten Mandate, die wir erteilt haben, betrafen das Gebiet des Arbeitsrechts. Auch hier ist Herr Dr. Bietmann ein exzellenter Experte! Kein Vergleich mit anderen Kanzleien, mit denen wir auch zusammenarbeiten mussten. Seine Beratung war stets sehr kreativ, präzise und überzeugend und hat schließlich immer wieder zum Erfolg geführt. Einen solchen Service findet man nur selten, das hat uns sehr beeindruckt.”

Die Freude über die Auszeichnung verband Andreas Bietmann aber auch mit einer besonderen Bitte an seine Kolleg:innen: “Diesen hohen Stellenwert der Sozietät müssen wir bei jeder unserer Tätigkeiten vorleben, jeden Tag zu jeder Zeit.”

Außer bei Legal 500 wurde die Sozietät Bietmann auch bei den Magazinen Focus und Wirtschaftswoche im letzten Jahr als “Top Kanzlei” bewertet.

Die Arbeits-, Wirtschafts- und Steuerrechtssozietät Bietmann setzt sich seit über 30 Jahren für die Interessen von mittelständischen und internationalen Unternehmen sowie Privatpersonen ein. Die direkte und ehrliche Kommunikation mit den Klienten steht für die Rechtsanwälte und Steuerberater der Sozietät im Mittelpunkt. Mit Freundlichkeit und Kompetenz entwickelt die Sozietät Bietmann maßgeschneiderte Strategien für individuelle Fälle mit Bezug zu verschiedenen Fachgebieten “unter einem Dach”. Die Sozietät Bietmann bietet ihre Dienstleistungen mit den Niederlassungen Köln, Bonn, Bensberg, Berlin, Erfurt, München, Bad Kreuznach, Euskirchen, Frechen und Duisburg bundesweit an. Die Beteiligungsunternehmen der Sozietät im Bereich Wirtschaftsprüfung (ACT Audit GmbH), Unternehmensberatung (B-Connect GmbH), Datenschutz (BDSG mbH) und Restrukturierung (SQ GmbH) runden das umfassende Dienstleistungsangebot für Kunden aus jeglichem Segment ab.

Firmenkontakt

Bietmann Rechtsanwälte Steuerberater PartmbB

Dr. Andreas Bietmann

Martinstraße 22-24

50667 Köln

0221 925700-0

0221 925700-50

koeln@bietmann.eu

https://www.bietmann.eu/

Pressekontakt

Bietmann Rechtsanwälte Steuerberater PartmbB

Dr. Andreas Bietmann

Martinstraße 22-24

50667 Köln

0221 925700-0

0221 925700-50

info@bietmann.eu

https://www.bietmann.eu/

Bildquelle: The Legal 500