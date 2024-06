Sport Leading Certification: Neue Maßstäbe für die Sportbranche

Crowdinvestment mit FanInvest gestartet – bis zu 8% Rendite möglich

Die Sport Leading Certification startet ein bahnbrechendes Crowdinvestment in Zusammenarbeit mit der steirischen Sportfinanzierungsplattform FanInvest. Das ambitionierte Ziel: Das Sportgütesiegel soll auch international etabliert werden.

Die Bedeutung des Sports

Sport hat eine tiefgreifende Wirkung auf die Gesellschaft und ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. In Österreich trägt der Sport stärker zur Wertschöpfung bei als in jedem anderen EU-Land, wo er beeindruckende 6,8 Prozent des BIP ausmacht. Das bedeutet über 350.000 gesicherte Arbeitsplätze und eine Wertschöpfung von 24,1 Milliarden Euro. Trotz dieser enormen Bedeutung wird der Sport oft nicht ausreichend anerkannt. Die Sport Leading Certification will dies mit ihrem qualitätsorientierten Sportgütesiegel ändern.

Ziel des Crowdinvestments

Die Sport Leading Certification zertifiziert Unternehmen aus den Bereichen Sport, Tourismus und Freizeitwirtschaft in acht Kategorien. Ein zertifiziertes Unternehmen gilt als sportaffiner Vorzeigebetrieb mit einer nachhaltigen Vision und überdurchschnittlichen Standards. Seit 2019 wurden über 100 Unternehmen erfolgreich zertifiziert, darunter prominente Namen wie SKIDATA, SPORT 2000, der Vienna City Marathon, LAOLA1, die Österreichische Sporthilfe und Biogena. Das aktuelle Crowdinvestment soll helfen, das Sportgütesiegel in der gesamten DACH-Region zu etablieren und die internationale Expansion vorzubereiten.

„Seit über einem Jahrzehnt sind wir als österreichisches Familienunternehmen in der Sportbusiness-Branche erfolgreich tätig. Nun wollen wir die Sport Leading Certification internationalisieren“, erklärt Anton Pichler, Gründer und CEO der Sport Leading Certification. „Mit unserem Crowdinvestment profitieren Sie von attraktiven Renditen, erfolgsabhängigen Boni und laufenden Zinszahlungen. Ihr Invest trägt nicht nur zur Weiterentwicklung der heimischen Sportbranche bei, sondern hilft uns, das Sportgütesiegel weiterzuentwickeln“, so Pichler.

Umsetzung mit FanInvest

Das Projekt wird mit der steirischen Sportfinanzierungsplattform FanInvest umgesetzt. Über die Website www.faninvest.com bietet FanInvest eine digitale Finanzierungsplattform für den Amateur- und Spitzensport sowie für Unternehmen aus dem Sportbereich. Mit Crowdfunding-, Crowdinvesting- und Mikrosponsoringmodellen können Vereine, Verbände, Athleten und Unternehmen zukunftsträchtige Projekte gemeinsam mit Fans und Sponsoren finanzieren und umsetzen.

Weitere Informationen zum Crowdinvestment finden Sie unter: sportguetesiegel.faninvest.com

FanInvest ist die erste digitale Finanzierungsplattform für den Profi- und Spitzensport. Als innovatives Bindeglied zwischen Vereinen und Athlet:innen auf der einen und deren Fans und Sponsoren auf der anderen Seite, schafft FanInvest attraktive Win-Win-Situationen und ermöglicht die Realisierung zukunftsträchtiger Projekte sowie nachhaltiges Wachstum für den Sport, den wir alle lieben.

