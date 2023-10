sportspaß e.V. stellt Führungsteam vor

Der Hamburger Breiten- und Freizeitsportverein sportspaß e.V. wählt neuen Vorstand und stellt Weichen für die Zukunft

Hamburg, 10. Oktober 2023. Der Hamburger Breiten- und Freizeitsportverein sportspaß e.V. hat am Samstag bei seiner ordentlichen Mitgliederversammlung einen neuen Vorstand gewählt und damit die Weichen für die Zukunft gestellt. Gewählt wurde zum 1. Vorsitzenden des Vereins Dr. Norbert Höbing, der die Funktion bereits seit Frühjahr kommissarisch innehatte. Zum 3. Vorsitzenden wurde Izzet Pekdemir gewählt. Er wird damit Nachfolger von Thomas Vonhof, der turnusmäßig aus dem Vorstand ausgeschieden ist.

Damit besteht der ehrenamtliche Vorstand von sportspaß e.V. aus Dr. Norbert Höbing (1. Vorsitzender), Stefan Friz (2. Vorsitzender), Izzet Pekdemir (3. Vorsitzender) und Peter Horchler (Schatzmeister). Komplettiert wird das Führungsteam durch Clemens Müller, der seit 16. September für die operative Geschäftsführung von sportspaß e.V. verantwortlich ist.

Bei der Mitgliederversammlung wurden ferner der bisherige Vorstand für das Geschäftsjahr 2022 entlastet, eine neue Satzung auf den Weg gebracht und eine Erhöhung des monatlichen Mitgliedsbeitrags für Erwachsene in Höhe von 2,50 Euro, auf dann 19,50 Euro, ab 1. Januar 2024 beschlossen. Der Beitrag für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre bleibt unverändert bei 8,50 Euro pro Monat.

„sportspaß ist mehr als nur ein Sportverein. Es ist eine Gemeinschaft mit dem Versprechen an die Hamburger Bürgerinnen und Bürger, die größtmögliche Kursauswahl zum bestmöglichen Preis zur Verfügung zu stellen. Klassische Kurse wie BBRP, Zumba und HIIT stehen ebenso zur Auswahl wie Pilates, Yoga, diverse Kampf- oder Ballsportarten sowie Standard-Tanz-Kurse. Getreu dem Vereinsmotto – weil es gemeinsam mehr sportspaß macht – steht der Spaß bei allen Kursen im Vordergrund. Zudem verfügen alle sportspaß-Center über ein Fitness-Studio und vier Center über einen Saunabereich; das macht das Angebot in Hamburg so einzigartig“, betont Geschäftsführer Clemens Müller.

Über 3.500 Kursangebote

sportspaß e.V. bietet den rund 25.000 Mitgliedern die Möglichkeit, in fünf Centern sowie in zahlreichen Schulporthallen in Hamburg, Sport zu treiben. Angeboten werden rund 3.500 Sport-, Tanz- und Entspannungsangebote pro Monat, die von über 500 ausgebildeten Trainerinnen und Trainern geleitet werden. Darüber hinaus können die Mitglieder, gegen einen Aufpreis zur Grund-mitgliedschaft, auch die Fitness-Studios oder Saunas in den Centern benutzen.

Die Sportcenter

Die fünf sportspaß-Center befinden sich in Hamburg im Westphalensweg 11/ Sportcenter Berliner Tor, im Paul-Nevermann-Platz 13/Sportcenter Altona, im Überseering 19-31/Sportcenter City Nord, im Harburger Ring 10/Sportcenter Harburg und im Holsteinischer Kamp 87/Sportcenter Holsteinischer Kamp.

Weitere Informationen unter https://sportspass.de/

Über sportspaß e. V.

Der Breiten- und Freizeitsportverein sportspaß e.V. wurde im September 1977 als gemeinnütziger Verein in Hamburg gegründet. Der Verein ist bundesweit einer der größten seiner Art. sportspaß e.V. bietet seinen Mitgliedern die Möglichkeiten, in vereinseigenen Centern und Sportanlagen der Stadt Hamburg, vielfältige Sportangebote zu nutzen.

Firmenkontakt

Sportspaß e.V.

Clemens Müller

Westphalensweg 11

20099 Hamburg

040555016 66 0

04055501666 29



https://sportspass.de/

Pressekontakt

All4Press

Erich Jeske

Waldstraße 5

85461 Bockhorn

081229993507



http://www.all4press.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.