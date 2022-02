SprachWeltHelden – mit diesen Tipps Sprachprofi werden!

Wie oft hast du schon jemanden bewundert, der frei, selbstsicher und noch dazu charismatisch und scheinbar ohne Nervosität spricht – und zwar vor unzähligen Menschen? Was die Kommunikation betrifft, gibt es diese besonderen Helden. Sie haben Stärken und Schwächen. In deinen eigenen Lebens- und Berufsbereichen bist du dein Held mit Stärken: du bist schon sicher, erfahren, effektiv und vieles mehr. Doch du wünscht dir Kernaussagen auszusprechen und ihnen eine sichere Stimme zu verleihen, selbstsicher zu argumentieren oder Menschen in Gesprächen zu erreichen? Da bist du mit diesem Wunsch nicht alleine! Die gute Nachricht: Rhetorik-Expertin Dilan Gökdemir-Tierbach hat für diese Stärken die SprachWeltHelden ins Leben gerufen. Eine Gruppe von Heldenfiguren, die sich dazu entschlossen hat, ihre Schwäche zu einer Stärke zu machen. Mit den Tipps von Dilan Gökdemir-Tierbach gelingt es dir, zukünftig sicherer, effektiver, selbstbewusster und mit weniger Angst zu kommunizieren und vor anderen zu präsentieren.

Tipp 1: Der aufmerksame Zuhörer

Auch wenn der Alltag meist stressig ist und wenig Zeit für ausführliche Kommunikation bietet – jeder Gesprächspartner verdient deine Aufmerksamkeit. Dies gelingt am besten, wenn du konzentriert und unvoreingenommen unter regelmäßigem, verbindendem Blickkontakt (wenn möglich) zuhörst. Das berühmte Multitasking führt häufig dazu, dass ein Gespräch nur nebenbei läuft. Doch genau in diesem Moment ist ein “Hören zwischen den Zeilen” fast unmöglich. Eine gewisse sprachliche Intuition zu entwickeln benötigt die Fokussierung auf den Gesprächspartner. Das Bauchgefühl hört zwischen den Zeilen: Nicht immer ist das, was gesprochen wird, die eigentlich gewollte Aussage. Zwischen dem gesprochenen Wort und den gleichzeitig herrschenden Gefühlen und Gedanken befindet sich oft eine Kluft. Mit dem richtigen Bauchgefühl schaffst du dir die Gelegenheit Ausgesprochenes und das Gesamtbild des Gesprächspartners im Ganzen zu sehen. Diese Gelegenheit bedeutet für dich später deine Meinungen, deine Fragen, deine Story ganz in die Aufmerksamkeit deines Gesprächspartners oder Teams zu rücken.

Tipp 2: Sei den ganzen Tag ein SprachWeltHeld!

Sprachexpertin Dilan Gökdemir-Tierbach ist überzeugt: “Achte den ganzen Tag auf dein eigenes Kommunikationsverhalten und lerne von deinen Gesprächspartnern”. Von morgens bis abends stehen wir in Kommunikation mit unserer Umwelt: Sprache, das Schweigen, Körpersprache, Gesichtsausdruck – all das ist Kommunikation. Eine geschulte Stimme sorgt für Sympathie bei deiner Zuhörerschaft. Souveränität und Überzeugungskraft in Gesprächen: Wer wünscht sich das nicht? Hier gilt, was in vielen Lebensbereichen für selbstverständlich erachtet wird: Mit Übung und Training gelingt es dir.

Tipp 3: Respekt vor Menschen und Kommunikation

Der Respekt gegenüber dem Gesprächspartner und die stattfindende Kommunikation hat mit Wertschätzung zu tun. Zeige deinem Gesprächspartner deine Präsenz und versuche seinen Gedanken zu folgen, die am Ende im Optimalfall ein schlüssiges Bild ergeben. Der Schurke unter den SprachWeltHelden ist “Black Phraser”. Seine Phrasen klingen abgedroschen und erwecken bei Zuhörern ein abschreckendes Gefühl. Mit bekannten Phrasen wie “Sie wollen sich doch dieses tolle Angebot nicht entgehen lassen!” oder “Deine Meinung ist gut aber wir sollten noch weitere Sichtweisen einholen” und noch viele mehr, wirkt mehr die Unehrlichkeit, das Unbehagen oder Misstrauen. Doch keine Angst: Wenn du es mit deinem Gesprächspartner ehrlich meinst, wird dieser das merken.

Tipp 4: Klarheit im Kundengespräch

Kommuniziere einfach, klar und offen. Das hat viele Vorteile: Du vermeidest Missverständnisse, sparst Zeit, erreichst dein Gesprächsziel und verhinderst das ein Kundengespräch zu einem ewig andauernden Katz-und-Maus-Spiel wird. Wenn du deinem Kunden etwas verkaufen willst, dann sage ihm klar und deutlich, was er davon hat. In der Regel wird dein Gesprächspartner dies wertschätzen und der Gesprächsverlauf dadurch positiv sein. Gerade in Kundengesprächen ist eine strategische Gesprächsführung wichtig. Sie gibt beiden Seiten Sicherheit und erhöht die Chancen, das Gesprächsziel zu erreichen.

Tipp 5: Der Small Talk

Der berühmte Small Talk kann nützlich sein, wenn du ihn optimal einsetzt. Viele Menschen verbinden Small Talk mit Oberflächlichkeit, aber das muss nicht sein. Die Frage nach dem Befinden zu Beginn eines Gespräches ist für viele nur eine unbedeutende Floskel, um nicht gleich mit der Tür in das Haus zu fallen. Doch wenn deine Frage auf einem ehrlichen Interesse begründet ist, wird dein Gesprächspartner es sofort merken. Smalltalk an sich muss nicht oberflächlich sein, manchmal ist er sogar wohltuend. Einfach mal nicht tiefgründig sein und die lockere Gesprächsatmosphäre genießen. Dabei Gemeinsamkeiten und Positives in den Vordergrund zu stellen, wirkt sich bereichernd auf die Gesprächsbeziehung aus.

Sprachexpertin Dilan Gökdemir-Tierbach kennt die Tipps und Tricks der SprachWeltHelden und hilft dir dabei, deine Kommunikation zu verbessern. Das trägt zu deiner Persönlichkeitsentwicklung bei und eröffnet dir neue Chancen und Möglichkeiten im Privat- und Berufsleben. Werde Teil der SprachWeltHelden und schließe dich dieser kommunikativen Gemeinschaft an. https://www.sprachwelthelden.de

Frau Dilan Gökdemir-Tierbach ist Gründerin der SprachWeltHelden. Sie unterstützt und bildet Menschen aus, die selbstbewusst und souverän sprechen möchten. Ob Kundengespräch oder Business-Meeting. Sie lernen Stimme, Rhetorik und Dialog professionell einzusetzen.

