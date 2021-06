Stadtführungen beginnen wieder

Saalfeld-Information erneut mit i-Marke zertifiziert / BUGA-Bergfried Ausstellung öffnet seine Pforten

Der Deutsche Tourismusverband e.V. (DTV) hat die Tourist-Information Saalfeld erneut mit der i-Marke zertifiziert. Die Übergabe der Urkunde fand am Freitag, dem 27.05.2021, statt. Die Saalfeld-Information ist nun drei Jahre mit der i-Marke ausgezeichnet.

Nur Tourist-Informationen, die über eine entsprechende Ausstattung und eine sehr gute Beratungsqualität verfügen, umfangreiche touristische Informationen und zusätzliche Dienstleistungen für Gäste anbieten, können die Auszeichnung erhalten. Die Servicestandards für die i-Marke hat der DTV bundesweit festgelegt.

Die Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH startet ab sofort wieder mit ihrem Angebot an Stadt- und Erlebnisführungen durch Saalfeld.

Am 12. Juni findet um 11:00 Uhr der erste öffentliche Stadtrundgang ab der Tourist-Information am Markt statt.

Bei der abendlichen Stadtführung “Nachtschwärmerei” begleiten der Ratsherr, eine Magd und die Stadtgarde die Besucher auf einem Streifzug durch die Innenstadt. Höhepunkte der einmal im Monat stattfindenden Führung sind der Aufstieg auf das Darrtor mit Blick auf die Dächer der Stadt und eine Orgelkostprobe in der Johanneskirche. Die Führung findet in diesem Jahr erstmalig am 19. Juni um 21:00 Uhr statt.

Einen besonderen Blick auf ein Kleinod der Thüringer Industriegeschichte erhält man bei einer Führung durch die ehemalige Schraubenfabrik im Stadtteil Graba. Nach etwa 80 Jahren Produktion wurde 1990 die Maschinen endgültig eingestellt. Am 02. Juli öffnet die ehemalige Fabrik um 18:00 Uhr wieder ihre Türen für eine Führung.

Wer schon immer träumt einen verworrenen Kriminalfall aufzuklären, ist bei der Krimistadtführung genau richtig. Am 26.06 kann man wieder den Scharfrichter Lambert Schwarz bei anbrechender Dunkelheit durch Saalfeld begleiten.

Bei einer genussvollen Tour durch einen ehemaligen Bierkeller und den Saalfelder Katakomben steht der “Goldene Gerstensaft” sowie die Herstellung und Lagerung im Vordergrund. Die unterhaltsame Bierkellerführung startet am 12.06.2021 um 18:00 Uhr.

Wer Saalfeld auf eigene Faust entdecken möchte, für den gibt es in der Tourist-Information einen kostenfreien Stadtplan und die Broschüre “Historischer Rundgang”. Oder man scannt den QR-Code an den historischen Gebäuden ein und erhält die deutsch- und englischsprachigen Informationen direkt auf seinem Mobilgerät.

Auch das Obere Tor ist ab dem 08. Juni wieder täglich von 09:00 bis 21:00 Uhr mit einer interessanten Ausstellung zur Geschichte und Architektur geöffnet.

Zum Anlass der BUGA 2021 entstand eine Ausstellung im ehemaligen Gärtnerhaus im Bergfried-Park, welche am 11.06 ihre Pforten öffnet. Sie bietet zahlreiche Informationen zum Gesamtensemble Park und Villa Bergfried. Auch die Schokoladenproduktion in Saalfeld und das Leben des Schokoladenfabrikanten, Karl Ernst Hüther und seiner Familie wird den Besuchern nähergebracht. Die Ausstellung ist täglich von 9:00 bis 18:00 Uhr kostenfrei geöffnet.

