Standard Process Package Business Partner for SAP MDG ab sofort verfügbar

Stammdatenprojekte schneller und günstiger umsetzen – dafür sorgt das neue Standard Process Package Business Partner for SAP MDG von IBsolution. Der vorgefertigte Business-Content wird über Transporte in SAP Master Data Governance eingespielt und umfasst bis zu 85 % der Standardprozesse zur Pflege der Business Partner. Das Paket bündelt zahlreiche Best Practices und mehr als 15 Jahre Erfahrung von IBsolution im Stammdaten-Management.

Das Standard Process Package Business Partner for SAP MDG ist die Standardlösung für die Einführung von Stammdatenprozessen. Unternehmen starten sofort mit einem vorkonfigurierten System und können SAP Master Data Governance (SAP MDG) unmittelbar produktiv nutzen, was die Projektdauer merklich verkürzt.

Vorgefertigter Business-Content

Bis zu 85 % der Standardprozesse, die für die Pflege der Business Partner in SAP MDG benötigt werden, sind in dem Festpreispaket bereits integriert. Der verfügbare Business-Content deckt den kompletten Business-Partner-Lifecycle ab. Dazu gehören die Prozesse Anlegen, Ändern, Sperren/Entsperren und Setzen von Löschvermerken. Das Standard Process Package Business Partner for SAP MDG beinhaltet Transportaufträge für das Grund-Customizing von SAP MDG, für die Dublettenprüfung, für die dynamische Bearbeiterfindung und für Regelsets zur dynamischen Vorbelegung von Feldinhalten, Validierungsprüfung und Feldsteuerung. Das sorgt für Transparenz sowie für ein klares Ablauf- und Funktionsverständnis.

Optimierte Nutzeroberflächen

Darüber hinaus gewährleistet das Prozesspaket eine hervorragende User Experience. Mit der dynamischen Feld- und Feldgruppensteuerung wird pro Prozessschritt die Sichtbarkeit von Feldern und Feldgruppen übersteuert. Die Anwender profitieren von einer verbesserten Usability, da die Nutzeroberflächen auf das Wesentliche reduziert sind. Jeder sieht nur das, was er sehen muss, um seine Aufgabe zu erfüllen. Diese Funktionalität stellt EVIMENDO.rules_control bereit, ein von IBsolution entwickeltes Add-on zu SAP MDG.

Der Fast Close ermöglicht es, Prozessschritte ohne Genehmigung durchzuführen. So können Anwender beispielsweise Änderungen an unkritischen Feldern ohne Genehmigung realisieren. Das beschleunigt den Prozess und spart dem Genehmiger Arbeit.

Schneller und günstiger zum Go-Live

“Unser Paket beinhaltet das Know-how eines Spezialistenteams mit über 50 dezidierten SAP Master Data Governance Beratern und mehr als 15 Jahren Erfahrung im Bereich Stammdaten”, sagt Oliver Donner, Geschäftsführer der IBsolution GmbH. “Mit dem Angebot können Unternehmen die Laufzeit ihrer Stammdatenprojekte um bis zu sechs Monate reduzieren und die Kosten um fast ein Drittel senken.”

In Workshops passen die Experten der IBsolution das Prozesspaket anhand ausgewählter Testszenarien an die spezifischen Anforderungen der Kunden an. Das agile Projektvorgehen ermöglicht einen Go-Live der individualisierten Lösung bereits nach vier Sprints à vier Wochen – sofern das Unternehmen die Qualität seiner Stammdaten in einem vorherigen Schritt optimiert hat.

Stammdaten-Know-how zum Festpreis

Das Standard Process Package Business Partner for SAP MDG ist ab sofort für einen Lizenzpreis von 60.000 Euro bei IBsolution erhältlich. Etwaige Beratungsleistungen, die unter Umständen zusätzlich anfallen, werden gesondert berechnet.

IBsolution ist ein auf SAP spezialisiertes Beratungshaus mit Stammsitz in Heilbronn und weiteren Standorten in Deutschland, Frankreich, Bulgarien und der Schweiz. Das Unternehmen versteht sich als Experte für alle SAP-Themen aus den Bereichen SAP S/4HANA, C/4HANA, Business Intelligence, Master Data Management, Identity Management, Security, Digitalisierung sowie Cloud-Computing. Und das bereits seit 2003 – unabhängig und inhabergeführt. Mehr als 200 engagierte Mitarbeiter schaffen bei IBsolution Lösungen, die sowohl die Fachbereiche als auch die IT begeistern. Kunden erhalten Businessnutzen verpackt in Festpreispaketen, Nearshore-Angeboten und innovativen Produkten, die das Portfolio von SAP ideal ergänzen.

