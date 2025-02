Standortnetzwerk wächst weiter: Hermes Fulfilment übernimmt Retourenbetrieb der Modemarke bonprix in Lodz

Lodz/Hamburg, 25. Februar 2025 – Die Hermes Fulfilment-Gruppe mit Sitz in Hamburg baut ihr internationales Standortnetzwerk weiter aus. Zum Start des kommenden Geschäftsjahres am 1. März 2025 wird der zentrale Logistikdienstleister der Otto Group den Retourenbetrieb der Modemarke bonprix, ebenfalls ein Unternehmen der Otto Goup, im polnischen Lodz übernehmen. „Damit stärken wir nicht nur unsere Position in Polen, sondern forcieren auch unsere dynamische Entwicklung hin zu einem der erfolgreichsten B2C-Fulfilment-Dienstleister im europäischen E-Commerce“, betont Kevin Kufs, Vorsitzender der Geschäftsführung von Hermes Fulfilment.

Den Retourenbetrieb in Lodz hatte bonprix seit mehr als 20 Jahren erfolgreich betrieben, integriert ist ein kleines Lager für Großstücke. Er liegt ca. 130 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Warschau. Auf einer Gesamtfläche von etwa 12.600 Quadratmetern können pro Jahr bis zu 50 Millionen Artikel bearbeitet werden. An 220 Beurteilungsplätzen wird die Ware sorgfältig auf Beschädigungen und Anprobierspuren geprüft. Je nach Bedarf werden Flecken entfernt, Knöpfe angenäht und Kleidungsstücke gebügelt. Als neuwertig eingestufte Artikel werden manuell neu verpackt und anschließend zur Wiedereinlagerung ins Versandzentrum nach Haldensleben (Sachsen-Anhalt) transportiert. Der Betrieb dort ist auf die logistische Abwicklung des Fashion-Sortiments von bonprix spezialisiert und wird ebenfalls von Hermes Fulfilment betrieben.

Bis zu 500 Beschäftigte kümmern sich in Lodz um die Retourenabwicklung. Für sie ändert sich infolge des Betriebsübergangs bis auf den Namen des Arbeitgebers kaum etwas. „Alle Arbeitsplätze bleiben erhalten“, sagt Kevin Kufs, „denn auch in Zukunft wird bonprix sämtliche Retouren aus Europa weiter in Lodz bearbeiten lassen und dort mit den anderen Geschäftsbereichen präsent bleiben.“ Tomasz Mroz, bisher Geschäftsführer der Modemarke in Lodz, ist im Zuge des Betriebsübergangs ebenfalls zu Hermes Fulfilment gewechselt. Maja Biernacka, zweite Geschäftsführerin von bonprix in Polen, übernimmt die alleinige Geschäftsführung. Durch den Übergang des Retourenbetriebs kann sich bonprix fortan auf das Kerngeschäft Fashion konzentrieren und profitiert gleichzeitig davon, mit Hermes Fulfilment einen vertrauten Partner als Logistikdienstleister an der Seite zu haben. Tomasz Mroz Aufgabe bei Hermes Fulfilment ist es, weiterhin für einen reibungslosen Ablauf der Logistik in Lodz zu sorgen und sich um den weiteren Aufbau des zweiten Retourenbetriebs im westpolnischen Ilowa zu kümmern. Dort hat Hermes Fulfilment im Jahr 2023 auf einer Fläche von 20.000 Quadratmetern mit dem Handling zurückgeschickter Ware begonnen. In Ilowa können unter Volllast bis zu 40 Millionen zurückgeschickte Artikel logistisch abgewickelt werden.

„Ich freue mich, dass wir mit der Integration des langjährigen bonprix-Standortes die Gelegenheit nutzen, unser internationales Netzwerk noch einmal zu erweitern und den Retourenbetrieb in Lodz mit unserer Retourenabwicklung in Ilowa zu verzahnen“, erläutert Kevin Kufs. In Ilowa wird zurückgeschickte Ware des Versandhändlers OTTO bearbeitet, überwiegend Bekleidung, Schuhe, Schmuck und Kleinelektroartikel. In direkter Nachbarschaft zum dortigen Retourenbetrieb betreibt Hermes Fulfilment seit 2024 ein neun Hallen umfassendes Versandzentrum, das wegen seiner Nutzfläche von 268.000 Quadratmetern und seiner modernen Technologie Maßstäbe in der Logistik setzt. „Mit der Aufnahme des Retourenbetriebs in Lodz in unser Netzwerk stärken wir die Kompetenzen unserer mittlerweile drei Betriebe in Polen und entwickeln sie kontinuierlich weiter“, sagt Kevin Kufs.

Strategisches Ziel von Hermes Fulfilment ist es, bis 2028 zu den drei erfolgreichsten B2C-Fulfilment-Dienstleistern in der Paket- und Großstücklogistik im europäischen E-Commerce zu gehören. Kevin Kufs: „Mit unseren Logistikzentren in Deutschland und weiteren Standorten in der Schweiz, Italien, Tschechien und Polen haben wir die Basis für weiteres Wachstum gelegt.“

