Hong Kong Super March: Die zehn wichtigsten internationalen Kunst- und Kulturveranstaltungen im März

Highlights wie eine Picasso-Ausstellung, ein Popkultur-Erlebnis und die Art Basel Hongkong begeistern Besucher

Hongkong / Frankfurt, 25. Februar 2025. Hongkong lädt sowohl Touristen als auch Einheimische ein, während des „Super March“ in die Energie der Stadt einzutauchen. Jede Ecke der Stadt wird mit vielfältigen Programmen belebt. Als eine der zentralen Säulen des „Super March“ präsentiert die Millionenmetropole Kunstliebhabern eine Reihe von internationalen Kunstmessen und institutionellen Ausstellungen, Freiluftfestivals und Galeriepräsentationen sowie Frühlingsverkäufe in Auktionshäusern und viele weitere Highlights. Nachdem sich Hongkong im Laufe der Jahre als ideales Ziel mit lebendigen Kunst- und Kulturerlebnissen etabliert hat, verspricht die Stadt, Touristen, die ihre Reisen im März bereichern möchten, zu begeistern.

Reisende sind eingeladen, ihr Erkunden der Stadt mit einem Bummel durch die lebendigen Straßen Hongkongs, die zu jedem neuen Jahr mit symbolischen Dekorationen, festlichen Snacks und Blumenmärkten geschmückt sind, zu starten.

Rückkehr bedeutender Leuchtturm-Events

Als Asiens führendes Kunstzentrum, ist Hongkong während des „Super March“ Gastgeber bedeutender internationaler Veranstaltungen. Als zentraler Bestandteil des Programms kehrt die Art Basel Hong Kong – die einzige Art Basel-Ausstellung in Asien – vom 28. bis 30. März in das Hong Kong Convention and Exhibition Center zurück. 240 Galerien aus 42 Ländern und Territorien bieten ein vielfältiges Spektrum, das künstlerische Vielfalt in die Stadt bringt.

In der bereits zum zehnten Mal gefeierten Ausgabe rückt Art Central (26. – 30. März 2025) vielfältige Kunstwerke und Programmpunkte von etablierten Galerien und renommierten Künstlern ebenso in den Fokus wie junge Galerien, die eine neue Generation von Talenten präsentieren. Die Messe findet an der Central Harbourfront statt, mit der Skyline von Hongkong als perfekte Kulisse.

Ebenfalls anlässlich ihres zehnten Jubiläums wird das HKwalls Street Art Festival (22. – 30. März 2025) erneut die Straßen von Hongkong mit Wandgemälden, Ausstellungen, ortsspezifischen Interventionen, Digital-Screen-Takeovers, Gemeinschaftsworkshops und mehr zum Leben erwecken. Als Säule der Street-Art-Szene belebt das Festival Hongkongs lebendigste Stadtteile mit zugänglicher Kunst für alle.

Um Hongkong als erstklassiges Ziel für die neuesten globalen Popkultur Trends zu etablieren, kommt ComplexCon (21. – 23. März 2025) zum zweiten Mal in die Stadt zurück – als einzige Ausgabe des Festivals, das außerhalb der USA stattfindet. Dieses spannende Format verspricht, den kulturellen Zeitgeist auf neue und innovative Weise zu reflektieren, in Partnerschaft mit führenden Marken und Musikern. Zu den namhaften Headlinern zählen die populäre K-Pop-Gruppe NJZ (ehemals NewJeans) und der amerikanische Hip-Hop- und Trap-Produzent Metro Boomin.

Das Hong Kong Arts Festival, bekannt dafür, führende Künstler der darstellenden Künste zu fördern – darunter Oper, Musik, Tanz, Theater und chinesische Oper – wird im März seine 53. Ausgabe präsentieren. Zur Bereicherung des kulturellen Lebens der Stadt mit mehr als 125 Aufführungen und über 300 PLUS-, Outreach- und Bildungsveranstaltungen, umfasst das diesjährige Programm Bizets Carmen, das Tschechische Nationalballett – La Sylphide, TIME von Ryuichi Sakamoto + Shiro Takatani und Nureyev & Friends – A Ballet Gala Tribute.

Unverzichtbare Ausstellungen in kulturellen Institutionen

Gelegen an der Victoria Harbourfront, beherbergt WestK zwei Museen von Weltrang, M+ und das Hong Kong Palace Museum. M+, das 2023 von The Art Newspaper zu einem der 20 meistbesuchten Kunstmuseen weltweit gekürt wurde, startet eine bahnbrechende Ausstellung: The Hong Kong Jockey Club Series: Picasso for Asia-A Conversation (15. März – 13. Juli 2025), in der mehr als sechzig Meisterwerke von Pablo Picasso zusammengeführt werden, ausgeliehen aus dem Musee national Picasso-Paris, das die größte Sammlung von Werken des Künstlers weltweit besitzt. Neben den Picasso-Werken in der Ausstellung werden rund achtzig Werke asiatischer und asiatischer Diaspora-Künstler aus den M+ Sammlungen präsentiert. Kunstbegeisterte können auch Lee Mingwei: Guernica in Sand (8. März – 13. Juli 2025) erkunden, eine groß angelegte Installation, die Picassos ikonisches Meisterwerk Guernica (1937) in monumentalen Maßstab mit Sand rekonstruiert sowie eine weitere besondere Performance erleben.

Das Hong Kong Palace Museum wird A Movable Feast: The Culture of Food and Drink in China (19. März – 18. Juni 2025) präsentieren. Die Ausstellung zeigt die Esskultur als einen wichtigen Bestandteil der chinesischen Zivilisation und lädt die Besucher ein, ein mehrgängiges Fest zu genießen, das fünftausend Jahre chinesischer Geschichte umspannt. Ebenfalls zu sehen sind The Forbidden City and The Palace of Versailles: China-France Cultural Encounters in the Seventeenth and Eighteenth Centuries (18. Dezember 2024 – 4. Mai 2025), die die faszinierenden Austauschprozesse zwischen China und Frankreich in den Bereichen Wissenschaft, Kunsthandwerk, Kunst, Kultur und Philosophie anhand von 150 historischen Schätzen beleuchten.

Ebenfalls am ikonischen Hafen in Tsim Sha Tsui gelegen, wurde das Hong Kong Museum of Art (HKMoA) 1962 als erstes öffentliches Kunstmuseum der Stadt gegründet. Das Museum zeigt die erste bedeutende Ausstellung der Stadt, die den Werken der französischen Impressionisten Paul Cezanne und Pierre-Auguste Renoir gewidmet ist, in The Hong Kong Jockey Club Series: Cezanne and Renoir Looking at the World-Masterpieces from the Musee de l“Orangerie and the Musee d“Orsay (17. Januar – 7. Mai 2025). Diese Ausstellung markiert den ersten Halt der Asien-Tour und bietet exklusiven Inhalt, der speziell für Hongkong konzipiert wurde.

Hongkong verfügt außerdem über eine Fülle von erstklassigen Galerien und fungiert als asiatischer Hauptsitz für führende Auktionshäuser, darunter Christie“s, Sotheby“s, Phillips und Bonhams. Bedeutende Galerien und Auktionshäuser werden während des Kunstmonats neue Ausstellungen präsentieren und exklusive Frühjahrsverkäufe anbieten, was den März zum perfekten Zeitpunkt macht, um die bedeutendsten Ausstellungen des Jahres in der Millionenmetropole zu erkunden.

Ein lebendiges Fest im Super March

Ob Kunstliebhaber, Hypebeast, Sportfan oder abenteuerlustige Familienreisende – „Super March“ in Hongkong bietet ein außergewöhnliches Veranstaltungsprogramm für alle. Die mit Spannung erwartete Eröffnung des Kai Tak Sports Park steigert die Vorfreude zusätzlich, denn er dient als neuer Austragungsort für die Hong Kong Sevens. Neben weiteren aufregenden Sportveranstaltungen, wie LIV Golf, faszinierenden Kunstausstellungen und Festivals, verwandelt sich die Stadt in ein pulsierendes Zentrum voller Kultur und Begeisterung. Besucher aus aller Welt sind eingeladen, die dynamische und kreative Atmosphäre Hongkongs zu erleben und an jeder Ecke neue und aufregende Erlebnisse zu entdecken.

Mehr Informationen über die Events finden Sie unter:

https://www.discoverhongkong.com/eng/what-s-new/events/super-march.html

Hongkong, Asia´s World City an der chinesischen Südküste lebt von ihren Kontrasten. Hier treffen östliche Tradition auf westlichen Lebensstil, glitzernde Wolkenkratzer auf ursprüngliche Naturlandschaften und Gourmetküche auf Street Food. Die Stadt ist einer der weltgrößten Finanzplätze und rund sieben Millionen Einwohner nennen die Stadt ihr Zuhause, die die höchste Bevölkerungsdichte der Welt aufweist. Rund 200 Inseln, davon viele unbewohnt, bilden die ruhige grüne Seele der Stadt und eröffnen Outdoor-Fans Abenteuer nur wenige Fährminuten entfernt, unvergessliche Erlebnisse in der Natur. Weitere Informationen und aktuelle Updates auf der deutschsprachigen Website http://www.discoverhongkong.com/de

Firmenkontakt

Hong Kong Tourism Board – noble kommunikation

Bernadette Krefeld-Vehma

Luisenstraße 7

63263 Neu-Isenburg

06102-36660



http://www.discoverhongkong.com/de

Pressekontakt

Hong Kong Tourism Board – noble kommunikation

Bernadette Krefeld-Vehma

Luisenstraße 7

63263 Neu-Isenburg

06102-36660



http://www.discoverhongkong.com/de

Bildquelle: @Hong Kong Tourism Board