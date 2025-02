Einfluss der menschlichen Konstrukte auf Geschlechterrollen

Die Strukturen vergangener und aktueller Geschlechterrollen zu hinterfragen und daraus auszubrechen war noch nie aktueller und wichtiger als heutzutage. Wieso veralteten Traditionen folgen, wenn diese nur einschränken und tatsächlich auch schaden können? Der Sammelband „Geschlechterdarstellung in Werbung, Paläontologie, Kampfsport und Mode. Analysen und Perspektiven“, erschienen im April 2024 im GRIN Verlag, analysiert Geschlechterrollen kritisch in verschiedenen Bereichen der heutigen Gesellschaft, aber auch historisch z.B. bei Dinosauriern und Entwicklungen der Mode.

In vier Hausarbeiten stellt dieser Sammelband unter anderem den Einfluss der Sozialisation auf die Rollenverteilung von männlichen und weiblichen Geschlechtern im Kampfsport und in der Werbebranche vor. Außerdem thematisiert er Geschlechterneutralität in der Mode: Was sagt Judith Butler zu geschlechterneutraler Kleidung und wieso sind diese Modetrends erfolglos? Und was haben Geschlechterrollen eigentlich mit Dinosauriern zu tun und wie prägen diese unser gesellschaftliches Miteinander? „Geschlechterdarstellung in Werbung, Paläontologie, Kampfsport und Mode. Analysen und Perspektiven“ bewegt sich einmal durch verschiedene Epochen, aber bleibt doch mit einem Fuß immer in der Gegenwart.

Gender Studies, Kampfsport und Dinosaurier

Die Geschlechterdarstellung bietet der Forschung ein weites Feld mit vielfältigen Aspekten. Dieser Sammelband richtet sich an Lesende, die traditionellen Geschlechterrollen kritisch gegenüberstehen und an verschiedenen Perspektiven interessiert sind. „Geschlechterdarstellung in Werbung, Paläontologie, Kampfsport und Mode. Analysen und Perspektiven“ untersucht die Konstruktion von Frauen- und Männerbildern im Kampfsport und die Darstellung von Kampfsportlerinnen insbesondere in den Medien. Wieso sind Frauen im Kampfsport seltener medial vertreten und tendieren mehr Männer zu gewalttätiger Kampfkunst? Außerdem werden menschengemachten Konstruktionen bei der Erforschung von Dinosauriern aufgezeigt, besonders bei der Zuweisung des generell schwer deutbaren Geschlechts anhand von Fossilien. Welche Arbeitsverteilung herrschte bei der Brut und inwiefern wird die Paläontologie von der menschlichen Subjektivität mit all Ihren Konstrukten beeinflusst? Dieses und mehr erfahren Sie in diesem Sammelband.

Das Buch ist im April 2024 bei GRIN erschienen (ISBN: 978-3-389-01004-4).

Direktlink zur Veröffentlichung: https://www.grin.com/document/1464534

