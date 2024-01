Stardesigner HARALD GLÖÖCKLER lädt zum Auftakt der Berlin Fashion Week zur „POMPÖÖS ICONIC COUTURE SHOW“ ein

Jubiläum: Modezar HARALD GLÖÖCKLER feiert sein 30-jähriges Showjubiläum und lädt aus diesem Anlass internationale Stars und Gäste aus Hochadel Wirtschaft und Politik in die pompöösen Räumlichkeiten des Ermelerhauses am Märkischen Ufer zur „POMPÖÖS ICONIC COUTURE SHOW“ ein.

Was: Exklusive „POMPÖÖS ICONIC COUTURE SHOW“

live mit Stardesigner HARALD GLÖÖCKLER

Wann: Freitag, 02. Februar 2024

19:00 Uhr Red Carpet, 20:00 Uhr Showbeginn

Wo: Ermelerhaus, Märkisches Ufer 10, D-10179 Berlin

Bereits 1994 zelebrierte HARALD GLÖÖCKLER seine erste große Coutureshow im neuen Schloss in Stuttgart. Es folgten unzählige Shows rund um den Globus mit Weltstars wie Gina Lollobrigida, Grace Bumbry, Chaka Khan, Bo Derek, Brigitte Nielsen, Amanda Lear und viele mehr. Zu seinem 30-jährigen Showjubiläum lädt der erfolgreiche Unternehmer in Berlin eine Runde illustrer Gäste aus Hochadel, Society, Kunst und Kultur zur „POMPÖÖS ICONIC COUTURE SHOW“ ins Ermelerhaus am Märkischen Ufer ein.

HARALD GLÖÖCKLER ist ein Meister der Inszenierung. Haute Couture, Haute Cuisine, extravagante Mode, kostbarer Schmuck, ausgefallener Luxus – dies alles ist untrennbar mit ihm verbunden. Daher darf man sich wie gewohnt auf ein ebenso exzentrisches wie außergewöhnliches Event freuen.

Star Models des Abends:

Amanda Lepore

https://www.instagram.com/amandalepore?igsh=MXBub3RsdTc1Z3Fraw==

CT Hatten

https://www.instagram.com/cthedden?igsh=cW5heWhkdXJ3azJz

Lu Sierra

https://lusierra.com

Kyle Farmery

https://www.instagram.com/kylefarmery?igsh=OWt6bDNhZnA3N255

Auszug aus der Gästeliste:

I.K.H. Jutta Prinzessin Von Preussen

I.K.H. Micaela Prinzessin Von Preussen

I.K.H. Theophana Prinzessin Von Sachsen Herzogin zu Sachsen

I.K.H. Marie Helene Prinzessin von Sachsen Herzogin zu Sachsen

Maria Prinzessin von Sachsen-Altenburg

Astrid Prinzessin zu Stolberg

Weitere Informationen:

https://haraldgloeoeckler.vip

Ihre Presseakkreditierung:

Bitte teilen Sie uns bis zum 31. Januar 2024 mit, ob Sie als Medienvertreter an der Veranstaltung teilnehmen und ob Sie ein Interview mit Herrn GLÖÖCKLER führen möchten. Damit wir Sie für die Planung berücksichtigen können, senden Sie uns bitte das ausgefüllte Akkreditierungsformular, dass Sie mit dieser Einladung erhalten, per Mail an: akkreditierung@pr4you.de.

Über die PR-Agentur PR4YOU:

Die in Berlin ansässige PR-Agentur PR4YOU ist eine Full Service Agentur für Public Relations und Kommunikation. PR4YOU betreut seit 2001 Unternehmen, Institutionen und Personen lokal, regional, national und international in den Bereichen Public Relations, klassische Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Online-PR, Suchmaschinen-PR (SEO-PR), Social Media Relations, Mediaberatung, Mediaplanung, Werbung und Werbeschaltung, Corporate Communications, Corporate Publishing und Corporate Design.

Das Team um den geprüften PR-Berater (DAPR) Holger Ballwanz besteht aus Public Relations Experten (PR-Berater und PR-Redakteure, Mediaberater und Mediaplaner, Grafiker und Mediendesigner sowie Fotografen) mit umfassender Berufspraxis in Public Relations, Journalismus, Marketing, Mediaplanung und Werbung.

Weitere Informationen über die PR-Agentur PR4YOU sind im Internet unter www.pr4you.de abrufbar.

Firmenkontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43



http://www.pr4you.de

Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43



http://www.pr4you.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.