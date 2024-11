STARFACE übernimmt vio:networks

Berliner Cloud-Telefonanlagen-Anbieter wird Teil der STARFACE Group / KMU-Lösungen von vio:networks sollen das STARFACE Portfolio nach unten abrunden / Marke, Mitarbeitende und Standort von vio:networks bleiben erhalten

Karlsruhe, 12. November 2024. Die STARFACE Group übernimmt die vio:networks GmbH. Der Berliner Anbieter von Cloud-Telefonanlagen für kleine und mittelständische Unternehmen wird künftig als Schwestergesellschaft der STARFACE GmbH und der estos GmbH unter dem Dach der STARFACE Group agieren. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Die 2007 gegründete vio:networks GmbH entwickelt innovative Cloud-Telefonanlagen, die sehr erfolgreich über reine Online-Kanäle vermarktet werden. Die Lösungen ermöglichen es kleinen und mittelständischen Betrieben, ihre Kommunikation in einer durchgängigen, digitalen UCC-Landschaft durchzuführen. So können die Unternehmen ihre Produktivität nachhaltig steigern und ihre Kommunikationskosten um bis zu 50 Prozent senken. Bei den Kunden punktet vio:networks mit starkem Service, hoher Flexibilität und vielen Integrationsoptionen.

„vio:networks hat in den letzten Jahren dank einer sehr effizienten Online-Vermarktung eine beeindruckende Erfolgsgeschichte geschrieben. Die passgenau auf die Anforderungen kleinerer Unternehmen zugeschnittenen Cloud-Anlagen ergänzen unser Angebot perfekt – und werden uns helfen, unsere Präsenz im Markt weiter auszubauen“, so Florian Buzin, Geschäftsführer der STARFACE Group. „Dieser Schritt eröffnet uns und unseren Partnern spannende Möglichkeiten. Der Online-Kanal von vio:networks ergänzt unseren Vertrieb ideal, indem er neue Zielgruppen erschließt, die wir gemeinsam mit unseren Partnern entwickeln werden. Unser Geschäftsmodell und das unserer Partner wird durch diese Akquisition nachhaltig gestärkt“, ergänzt Oliver Heim, der für die STARFACE Group die Geschäftsleitung der vio:networks GmbH erweitert.

Der Gründer von vio:networks, Dominik Mauritz, bleibt dem Unternehmen als Geschäftsführer erhalten. „Für uns als dynamisch wachsendes Technologie-Unternehmen ist die Integration in die STARFACE Group ein wichtiger Meilenstein“, kommentiert Dominik Mauritz und ergänzt: „Die starke Community und die erfahrenen Entwicklerteams, auf die wir jetzt innerhalb der STARFACE Group zugreifen können, eröffnen uns bei der Weiterentwicklung unserer Lösungen spannende neue Optionen. Wir freuen uns sehr darauf, diese Möglichkeiten auszuloten – und zusammen mit unseren Schwestergesellschaften die Weichen für das weitere Wachstum von STARFACE Group und vio:networks zu stellen.“

Für die Kunden und die Mitarbeitenden von vio:networks wird sich auch nach der Übernahme nicht viel ändern: Alle Mitarbeitenden von vio:networks bleiben weiterhin an Bord, und der Standort in Berlin wird erhalten, um die Kontinuität der bestehenden Kundenbeziehungen sicherzustellen. Mit der Übernahme beschäftigt die STARFACE Group rund 280 Mitarbeitende.

Mehr zur STARFACE Group und vio:networks erfahren interessierte Leser unter www.starface.group und www.vionetworks.de.

Über STARFACE Group

In der STARFACE Group bündeln hochspezialisierte und erfolgreiche ITK-Unternehmen ihr Know-how, ihre Visionen und ihre Skills. Die in der STARFACE Group vereinten Firmen STARFACE GmbH, Karlsruhe, estos GmbH, Starnberg und vio:networks GmbH, Berlin, arbeiten daran, die Kommunikation von Unternehmen jeder Größe besser, schneller, effizienter und komfortabler zu gestalten. Sie entwickeln Produkte und Lösungen, die auf allen gängigen Endgeräten und Betriebssystemen funktionieren und für echte Unified Communications sorgen.

Über vio:networks

vio:networks wurde 2007 von Dominik Mauritz im bayerischen Sulzbach-Rosenberg gegründet und ist seit 2012 in Berlin ansässig. Bereits 2008 brachte das Unternehmen die erste Version seiner Cloud-Telefonanlage auf den Markt. Im Jahr 2017 begann vio:networks mit der Weiterentwicklung dieser Lösung zu einer umfassenden Unified Communications Plattform, um die Business-Kommunikation zu modernisieren und an die Anforderungen digitaler Arbeitsumgebungen anzupassen. Seither konzentriert sich vio:networks auf die nahtlose Integration von Telefonie in die bestehende Softwarelandschaft seiner Kunden, darunter bekannte Anwendungen wie DATEV, Salesforce und viele weitere Produkte.

