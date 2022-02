Starker Jahresauftakt – BETTERTRUST mit Etatgewinnen weiter auf Wachstumskurs

Die Berliner Kommunikationsagentur BETTERTRUST ist erfolgreich ins neue Jahr gestartet und weiter auf Wachstumskurs – mit neuen Kunden und vergrößertem Team. Bereits 2020 und 2021 hatte die Agentur unter Leitung von Christopher R. Runge und Allan Grap ihren Kundenstamm massiv ausgebaut. Nun konnten allein schon im Januar 2022 vier weitere Kunden begrüßt werden – teilweise nach harten Pitches: Link11, etaily, AMZSCALE, billwerk und Hytecon.

BETTERTRUST-Geschäftsführer Christopher R. Runge sagt hierzu: “2022 ist hervorragend für uns gestartet. Dabei sind wir stolz darauf, dass wir zunehmend internationalen Unternehmen unsere Leistungen anbieten können, wie etwa etaily von den Philippinen. Die treibenden Kräfte hinter dem rasanten Wachstum von BETTERTRUST sind jedoch unsere Mitarbeiter und Füh-rungskräfte. Die Entwicklung der vergangenen zwei Jahre zeigt: Immer mehr Unternehmen set-zen auf Reputation und erkennen den Wert von Kommunikation. Besonders Corona hat die Ge-schäftsmodelle vielen Firmen verändert. Die Aufgeschlossenheit gegenüber PR ist dadurch ge-stiegen.”

Allan Grap, ebenfalls Geschäftsführer, ergänzt: “E-Commerce-Händler und -Dienstleister, IT-Firmen und Anbieter modernste Wasserfilter – unsere neuen Kunden stehen für die Wachstums-branchen von heute: Digitalisierung in all ihren Facetten und Gesundheit. Wir freuen uns, dass unsere Expertise bei PR, Corporate Communications, bis hin zu SEO und Thought Leadership so viele Unternehmen überzeugt. Mit einem gewachsenen Team und geschärften Agenturstruktu-ren blicken wir den zahlreichen weiteren Anfragen äußerst positiv entgegen. Und dafür stellen wir nach wie vor ein!”

Weitere Informationen unter: https://www.bettertrust.de/

Über BETTERTRUST:

Die inhabergeführte Kommunikationsagentur BETTERTRUST ist die führende Full-Service-PR-Boutique für börsennotierte Unternehmen, Startups und den digitalen Mittelstand. Zum Leistung-sportfolio der Agentur gehören die internationale Public Relations, Reputationsmanagement so-wie Content- und Influencer-Marketing. Seit mehr als 9 Jahren verschafft die Agentur mit Sitz in Berlin, München und London innovativen Unternehmen Medienpräsenz, die mit Ihren Technolo-gien die Megatrends des 21. Jahrhunderts aktiv gestalten.

