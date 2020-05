Start einer neuen Live-Webcast-Reihe am 28.Mai

Live-Talks zur Digitalisierung im neuen Normal

27.05.2020. Am 28. Mai startet eine neue Live-Webcast-Reihe zu Chancen der Digitalisierung: die IBM iX Digital Talks. Immer dienstags und donnerstags geben Experten der iX Agenturfamilie digitale Denkanstöße und technologische Inspiration, erläutern Best Practices verschiedenster Branchen und stehen bei einer Q&A Session für Nachfragen zur Verfügung. Jede Folge der IBM iX Digital Talks widmet sich einem anderen Thema.

IBM iX ist eine der größten Digitalagenturen weltweit. In Deutschland, Österreich und der Schweiz ist IBM iX an acht Standorten präsent – mit iX Studios und Agenturmarken wie Aperto, ecx.io, Bluewolf und Plantage iX, die seit 2016 zur globale Agenturfamilie gehören. Gemeinsam wurde nun die neue Talk-Reihe ins Leben gerufen. Mit dabei sind auch Technologie-Partner wie Adobe, SAP CX oder Salesforce.

Hintergrund: Im New Normal die Weichen richtig stellen

COVID-19 hat die digitale Transformation in vielen Lebensbereichen enorm beschleunigt. Homeoffice, Videokonferenzen, Livestreamings und digitale Behördengänge sind für viel mehr Menschen viel schneller alltäglich geworden.

Im neuen Normal sind digitale Technologien nun noch fester im Alltag verankert als zuvor. Damit verändern sich auch die Ansprüche an die Qualität von digitalen Diensten. Für Unternehmen bedeutet dies, ihre digitalen Weichen richtig zu stellen und die eigene digitale Experience klug und ganzheitlich anzugehen. Denn die digitale Transformation bedeutet für jede Organisation etwas anderes und die Entscheidung für die richtigen Strategien und Technologien ist oft schwer zu bewältigen.

Inspiration & Austausch: Start der Talk-Reihe am 28. Mai

Die erste Reihe der neuen Webcast-Serie läuft vom 28. Mai bis zum 14. Juli. Themen sind unter anderem die Zukunft des E-Commerce, datengetriebene Customer Journeys, digitale Mitarbeitererfahrung und B2B-Vertriebsstrategien.

Das gesamte Programm sowie mehr Informationen zu jedem Talk gibt es unter: digital-talks.ibmix.de

Über die IBM iX Agenturfamilie

IBM iX ist eine der führenden Digitalagenturen weltweit. In 57 Studios arbeiten über 17.000 Mitarbeiter an der Schnittstelle von Strategie, Kreativität und Technologie. Unser Ziel ist es, Unternehmen bei ihrer digitalen Transformation zu begleiten und erfolgreich Potenziale für neues Wachstum zu schaffen. In der DACH Region gehören seit 2016 Aperto, ecx.io, Bluewolf und Plantage iX zu der Agenturfamilie. Seit über 20 Jahren bieten die Agenturen Lösungen für digitales Marketing, E-Commerce, Web-Plattformen und neue digitales Services an. Auf Basis von IBM Technologien sowie in Kooperation mit Technologie-Partnern wie Adobe, SAP Customer Experience, Sitecore, Coremedia, Acquia, Magnolia und Salesfore gestalten die Teams den digitalen Wandel – von Marketing- und Kommunikationslösungen bis zu neuen Produkten und Geschäftsmodellen.

ecx.io – an IBM Company ist eine der erfolgreichsten Digital-Agenturen Europas – und als Teil der IBM iX Familie auch eine der größten weltweit. An den ecx.io Standorten in Düsseldorf, Bracknell, Varazdin, Wels, Wien, Graz, Zagreb und Bangalore lösen über 350 Unternehmer, Kreative, Strategen, Denker und Geeks Herausforderungen rund um Digital Marketing und E-Commerce. Die gemeinsame Mission: creating a better digital tomorrow. Wir denken größer als Agenturen und kreativer als Beratungsunternehmen – mit der Power integrativer Lösungen.

