Statt Bollerwagen: vier Männertrip-Ideen für den Vatertag

Hamburg, 20. April 2022. – Scharen von Männern mit Bollerwagen, dröhnenden Lautsprechern und jeder Menge Flüssignahrung: So verbringen Väter und Nicht-Väter traditionell den Vatertag. Doch es geht noch besser: Vatertage statt Vatertag lautet das Motto. Schnell den Bollerwagen gegen das Auto tauschen und los geht”s: Belvilla by OYO präsentiert vier Ideen für einen einzigartigen Männertrip mit hohem Spaßfaktor! #fathersday

Angelurlaub an der Mecklenburger Seenplatte

Was ist besser als Angeln am See? Angeln an tausend Seen! Die Mecklenburger Seenplatte, auch bekannt als “Land der tausend Seen”, ist ein wahres Anglerparadies. Von Forellen über Karpfen, Hechte und Barsch bieten die unendlichen Gewässer einen einzigartigen Fischreichtum. Keinen Fischereischein im Gepäck? Kein Problem! Mit dem Touristenfischereischein ist der Angelspaß für jedermann (und -frau) bis zu 28 Tage möglich. Petri Heil!

Irgendwann ist auch mal gut mit Fischen: Pure Entspannung erleben Angelfans in dieser großzügigen Ferienwohnung in Zierow. Diese und viele weitere Unterkünfte in der Region Mecklenburger Seenplatte finden Interessierte bei Belvilla.

Mountainbiking auf Mallorca

Ob Rennradfahrer, Mountainbiker oder Genussradler – Mallorca ist DAS Reiseziel für alle Radsportfreunde. Schon gewusst? Jedes Jahr besuchen über 200.000 Radsportler die beliebte Sonneninsel. Mit abwechslungsreichen Strecken, einem gut ausgeschilderten Radwegenetz und perfekt ausgebauten Straßen wird die Vatertags-Radtour auf Mallorca zu einem einzigartigen Erlebnis. Tipp: Der Vatertag im Mai ist die perfekte Reisezeit für eine Biking-Tour. Dann laden optimale Temperaturen und freie Straßen zum ausgiebigen Fahrspaß ein. #cyclinglife

Tagsüber auspowern, abends entspannen: Im Ferienhaus mit Pool und schöner Terrasse in Lloseta wird der Männertrip zu einem rundum gelungenen Event. Diese Unterkunft und weitere traumhafte Fincas und Ferienhäuser auf Mallorca bietet Belvilla auf seiner Website.

Wildwasserrafting in Österreich

Schneller, wilder, weiter – wer den besonderen Nervenkitzel sucht, kommt beim Wildwasserrafting in Österreich voll auf seine Kosten. Der bekannteste Rafting Hotspot in Österreich ist übrigens das Ötztal in Tirol. Nicht ein, nicht zwei, gleich drei Wildwasserflüsse können hier bezwungen werden: der Inn, die Ötztaler Ache und die Sanna. Adrenalinkick garantiert!

Exlusive Action, exklusive Unterkunft: Nach einem actiongeladenen Tag können Raftingfreunde bei einem kühlen Getränk zum Beispiel in dieser luxuriösen Villa in Tarrenz in Tirol den Abend ausklingen lassen. Oder doch lieber charmanter Hütten-Style? Ferienhausspezialist Belvilla by OYO bietet eine große Auswahl an Unterkünften in Österreich.

Wander- und Gourmettour in Bayern

Erst die Arbeit, dann das Vergnügen? Warum nicht beides kombinieren! Eine Wander- und Gourmettour in Bayern ist perfekt für alle Männer, die sowohl sportlich als auch kulinarisch aktiv sein wollen. Unterwegs beim Wandern laden unzählige urige Almen und Gasthöfe zu schmackhaften Mahlzeiten ein. Ob Münchener Weißwurst, Bayerischer Leberkäse oder Semmelknödel – die bayerische Küche bietet eine große Auswahl an herzhaften und traditionellen Spezialitäten. Wichtig: Trinken nicht vergessen… #anguadn #oanszwoadreigsuffa

Perfekter Ausgangspunkt für die Wander- und Gourmettour zum Vatertag ist zum Beispiel diese komfortable Ferienwohnung in Schönau am Königssee. Weitere Inspirationen für die perfekte Unterkunft in Bayern gibt es bei Belvilla.

Über Belvilla by OYO

In den letzten 40 Jahren haben wir die besten Ferienhäuser in Europa sorgfältig ausgewählt und verwaltet. Alle Ferienhäuser sind zu 100 % kuratiert, verwaltet, preiswert und entsprechend geschätzt: Unsere Gäste bewerten ihre Belvilla-Erfahrungen mit einer Durchschnittsnote von 8,4. Aber wir sind immer wieder innovativ, um die Menschen mit unseren Dienstleistungen und reibungsfreien Funktionen zu überraschen, wie z.B. unserem digitalen Self-Check-in, dem No-Deposit-Standard und dem 24/7-Support.

Belvilla ist Marktführer in den Benelux-Ländern und einer der führenden europäischen Anbieter von Ferienhausvermietungen. Seit 2019 ist Belvilla Teil von OYO Vacation Homes.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.belvilla.de

